Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 Trần Vân Anh: Tiếng hát Hà Nội đã tiếp thêm động lực phát triển sự nghiệp âm nhạc

- Đã 3 năm trôi qua sau khi đăng quang ở Tiếng hát Hà Nội 2023, cảm xúc của Vân Anh khi nhớ về sân khấu đầu tiên mà mình giành chiến thắng trong sự nghiệp ca hát như thế nào?

- Mỗi lần nhớ lại hành trình tham gia Tiếng hát Hà Nội 2023, tôi vẫn có rất nhiều cảm xúc. Đó là một dấu mốc vô cùng đặc biệt trong tuổi trẻ và hành trình theo đuổi âm nhạc của tôi. Khi ấy, tôi còn rất trẻ, mang theo tình yêu ca hát và một niềm tin giản dị rằng mình sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tiếng hát của mình.

Điều tôi nhớ nhất không chỉ là khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Quán quân, mà còn là những ngày tháng tập luyện, những áp lực trước mỗi vòng thi và sự động viên của thầy cô, gia đình cùng những người đã tin tưởng tôi. Có những lúc tôi lo lắng, hồi hộp, nhưng chính những trải nghiệm ấy đã giúp tôi học cách vượt qua giới hạn của bản thân.

Đối với tôi, danh hiệu Quán quân không chỉ là niềm vui hay sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở rằng mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi luôn biết ơn Tiếng hát Hà Nội vì đã cho tôi cơ hội được đứng trên một sân khấu lớn, được khán giả biết đến và có thêm động lực để tiếp tục con đường âm nhạc.

Quán quân Trần Vân Anh hạnh phúc bên gia đình khi đăng quang ở Tiếng hát Hà Nội 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Khi giành giải Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023, Vân Anh chỉ mới 18 tuổi. Từ cô gái nhỏ còn nhiều bỡ ngỡ ngày ấy đến hiện tại, Vân Anh thấy bản thân đã thay đổi như thế nào? Cuộc thi đã mang đến cho Vân Anh những cơ hội và bài học gì?

- Nếu nhìn lại mình của năm 2023, tôi thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Ngày ấy, tôi còn khá non nớt về trải nghiệm. Tôi có tình yêu âm nhạc, có sự cố gắng và quyết tâm, nhưng chưa thực sự hiểu hết những áp lực, trách nhiệm cũng như những yêu cầu khắt khe của con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sau cuộc thi, tôi nhận ra rằng, một danh hiệu có thể giúp mình được biết đến, nhưng để khán giả nhớ đến và thực sự yêu thương mình thì cần cả một quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc. Người nghệ sĩ phải liên tục học hỏi, rèn luyện, hoàn thiện kỹ thuật và quan trọng hơn cả là tìm được tiếng nói riêng trong âm nhạc.

Tiếng hát Hà Nội đã mang đến cho tôi cơ hội, sự tự tin và cả những bài học rất quý giá. Cuộc thi cũng giúp tôi hiểu rằng, mình cần có trách nhiệm hơn với mỗi lần xuất hiện trước công chúng, với từng ca khúc mình lựa chọn và với tình cảm mà khán giả dành cho mình.

Điều đặc biệt nhất có lẽ là sau cuộc thi, tôi không còn chỉ hát vì niềm đam mê của riêng mình, mà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc mình muốn mang điều gì đến cho khán giả thông qua tiếng hát.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2023 Trần Vân Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Sau Tiếng hát Hà Nội 2023, Vân Anh cũng đã có những bước tiến mới trên con đường nghệ thuật, như giải Đặc biệt tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music Competition ở Nhật Bản. Những giải thưởng này đã tiếp thêm động lực phát triển sự nghiệp của Vân Anh ra sao?

- Sau Tiếng hát Hà Nội 2023, tôi có thêm nhiều cơ hội biểu diễn, được tiếp xúc với những môi trường nghệ thuật khác nhau và gặp gỡ những người làm nghề giàu kinh nghiệm. Tôi cũng ý thức rõ hơn về việc phải đầu tư nghiêm túc cho chuyên môn, thay vì chỉ dựa vào những gì mình đã có.

Một dấu mốc đáng nhớ đối với tôi là, khi tham gia The 28th Kyushu Music Competition tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2026 và vinh dự nhận giải Đặc biệt. Đối với Vân Anh, đây không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là cơ hội để thử sức trong một môi trường âm nhạc quốc tế, nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh, những hạn chế của bản thân và học hỏi từ các nghệ sĩ đến từ những nền văn hóa khác nhau.

Vân Anh nghĩ rằng, mỗi cuộc thi đều có ý nghĩa riêng. Nếu Tiếng hát Hà Nội là một cánh cửa quan trọng giúp tôi được khán giả biết đến và tiếp thêm niềm tin vào con đường mình lựa chọn, thì trải nghiệm tại Nhật Bản giúp tôi mở rộng góc nhìn, có thêm động lực để vươn tới những sân khấu lớn hơn.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng giải thưởng chỉ là một cột mốc trên hành trình dài. Điều quan trọng nhất vẫn là năng lực thực sự, sự kiên trì và những giá trị mình có thể mang đến cho khán giả.

Trong tương lai, tôi mong muốn tiếp tục phát triển song song hai hướng: Trau dồi kỹ thuật thanh nhạc cổ điển và gìn giữ, phát huy dòng nhạc mà mình theo đuổi. Vân Anh hy vọng có thể tìm ra những cách thể hiện mới mẻ hơn để âm nhạc truyền thống đến gần với công chúng trẻ, đồng thời vẫn giữ được nét đẹp và bản sắc vốn có.

- Vân Anh từng gây xúc động với MV về người cha - MV đầu tay sau khi chiến thắng tại Tiếng hát Hà Nội 2023. Thời điểm này, Vân Anh có dự án nghệ thuật nào đang ấp ủ để gửi tới khán giả không?

- MV về cha là một sản phẩm có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tôi. Đó không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn chứa đựng những tình cảm rất riêng, những điều tôi luôn giữ trong lòng về gia đình và người cha của mình.

Vân Anh mất cha khi mới 4 tuổi, vì vậy những cảm xúc về cha đối với tôi vừa gần gũi, vừa có những khoảng trống mà không điều gì có thể bù đắp hoàn toàn. Khi thực hiện sản phẩm ấy, Vân Anh muốn gửi gắm tình cảm của mình đến cha, đồng thời hy vọng những người từng trải qua mất mát cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm trong âm nhạc.

Sau đó, Vân Anh vẫn tiếp tục tham gia biểu diễn. Tôi cũng có cơ hội thể hiện trong dự án nhạc phim Phù Sa Ngọt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trước đây.

Hiện tại, tôi vẫn đang ấp ủ những dự định mới. Tôi mong muốn mỗi sản phẩm không chỉ là một lần xuất hiện, mà còn thể hiện rõ hơn cá tính âm nhạc và con đường mình đang theo đuổi. Tôi cũng muốn dành thời gian để lựa chọn kỹ lưỡng ca khúc, cách phối khí và hình ảnh. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thể giới thiệu đến khán giả những sản phẩm chất lượng hơn, mang dấu ấn riêng của Vân Anh.

Mẹ luôn sát cánh bên cạnh Vân Anh trên chặng đường hoạt động nghệ thuật. Ảnh:Nhân vật cung cấp

- Từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống của Vân Anh hiện tại đã có những thay đổi ra sao? Những trải nghiệm trong quá khứ đã ảnh hưởng thế nào đến ước mơ và những trăn trở của bạn hôm nay?

- Có lẽ những năm tháng tuổi thơ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi cho đến hiện tại. Vân Anh mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ là người đã đồng hành, chăm sóc và dành cho Vân Anh rất nhiều tình yêu thương. Hai mẹ con đã cùng nhau trải qua những giai đoạn không dễ dàng. Chính những điều ấy khiến tôi sớm hiểu rằng để có được một cơ hội, đôi khi mình phải cố gắng nhiều hơn và biết trân trọng những gì đang có.

Hiện tại, cuộc sống của tôi đã có những thay đổi tích cực. Tôi được học tập trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, có cơ hội biểu diễn, được khán giả biết đến và từng bước theo đuổi con đường mình yêu thích. Tôi rất biết ơn những cơ hội mà mình đã nhận được, cũng như những người đã giúp đỡ và tin tưởng tôi trong suốt hành trình vừa qua.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được điều gì quá lớn lao. Tôi vẫn đang học hỏi, làm việc và cố gắng từng ngày để có thể tự chủ hơn trong cuộc sống, phát triển sự nghiệp một cách bền vững và chăm lo tốt hơn cho mẹ.

Ước mơ của tôi không chỉ là trở thành một ca sĩ được nhiều người biết đến, mà còn là một nghệ sĩ có giá trị riêng, có thể sống bằng nghề, tạo ra những sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa và đóng góp được điều gì đó cho cộng đồng. Tôi cũng mong muốn sau này có đủ điều kiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những em nhỏ có niềm đam mê nghệ thuật nhưng chưa có nhiều cơ hội theo đuổi ước mơ.

Với tôi, thành công không chỉ được đo bằng danh hiệu hay những sân khấu mình từng đứng, mà còn bằng việc mình có thể sống tử tế, làm nghề nghiêm túc và mang lại niềm vui cho những người mình yêu thương.

Sau Tiếng hát Hà Nội 2023, Vân Anh đã có nhiều cơ hội biểu diễn trên các sân khấu lớn. Ảnh: NVCC

- Với nền tảng là những thành công đã có, Vân Anh đã và đang đặt ra những mục tiêu gì cho việc học tập và phát triển sự nghiệp âm nhạc trong tương lai?

- Hiện tại, Vân Anh vẫn đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành Thanh nhạc. Đối với tôi, việc học tập và rèn luyện chuyên môn luôn là nền tảng quan trọng nhất để phát triển sự nghiệp lâu dài.

Dù đã có những thành tích nhất định và cơ hội biểu diễn, tôi hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Tôi muốn tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc, kiến thức âm nhạc, khả năng biểu diễn và cách truyền tải cảm xúc thông qua từng tác phẩm.

Vân Anh mong muốn có thể phát triển một con đường nghệ thuật mà ở đó mình vừa tiếp thu được những giá trị chuyên môn của âm nhạc hàn lâm, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh việc học, Vân Anh cũng muốn đầu tư nghiêm túc hơn cho các sản phẩm cá nhân, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp và tìm kiếm những cơ hội biểu diễn phù hợp. Vân Anh không đặt cho mình áp lực phải thành công thật nhanh. Điều Vân Anh mong là mỗi năm nhìn lại, mình có thể thấy bản thân đã trưởng thành hơn, có thêm những sản phẩm tốt hơn và tiến gần hơn đến con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn.

Vân Anh tin rằng nếu có đủ đam mê, sự kiên trì và tinh thần cầu thị, mình sẽ từng bước chinh phục được những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Trần Vân Anh hướng đến trở thành người nghệ sĩ có bản sắc, giá trị riêng trong nghệ thuật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 đã chính thức khởi động. Từ trải nghiệm của một Quán quân từng tham gia cuộc thi khi còn rất trẻ, Vân Anh muốn nhắn gửi điều gì đến các thí sinh năm nay? Theo Vân Anh, các bạn thí sinh cần chuẩn bị những hành trang gì để tự tin bước vào cuộc thi?

- Trước tiên, Vân Anh xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn thí sinh tham gia Tiếng hát Hà Nội 2026. Đây là một sân chơi âm nhạc ý nghĩa, nơi các bạn có cơ hội thể hiện tài năng, học hỏi và trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật của mình.

Vân Anh nghĩ rằng hành trang quan trọng nhất chính là nền tảng chuyên môn vững vàng, sự nghiêm túc trong tập luyện, bản lĩnh sân khấu và một tình yêu âm nhạc chân thành. Bên cạnh đó, các bạn hãy lựa chọn những ca khúc thực sự phù hợp với giọng hát, cá tính và thế mạnh của mình. Đừng chỉ cố gắng hát thật hay, mà hãy học cách kể câu chuyện của bài hát bằng cảm xúc và dấu ấn riêng.

Hãy bước vào cuộc thi với tinh thần cầu thị, sẵn sàng học hỏi và đừng quá áp lực về giải thưởng. Bởi mỗi lần đứng trên sân khấu đều là một cơ hội để các bạn khám phá bản thân, vượt qua giới hạn và tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Chúc các bạn thí sinh Tiếng hát Hà Nội 2026 luôn tự tin, bản lĩnh, tỏa sáng và có một hành trình thật đáng nhớ. Hy vọng rằng từ sân chơi này, sẽ có thêm nhiều giọng ca tài năng được phát hiện, nuôi dưỡng và tiếp tục cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam.