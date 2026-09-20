Quán quân The Voice qua đời ở tuổi 43, thi thể tìm thấy dưới hồ nước

Ben Saunders sinh năm 1983 tại London và trưởng thành ở Hà Lan. Ảnh: Lukas Gobel/Lumen Alamy.

Dean Saunders - anh trai của nam ca sĩ - xác nhận tin buồn trên Instagram cá nhân. "Tôi chưa bao giờ trải qua nỗi đau như những gì tôi đang cảm nhận lúc này", Dean viết, nhấn mạnh Ben có một gia đình luôn yêu thương và tự hào về anh.

Theo USA Today và Fox News, thi thể của ca sĩ Ben Saunders được phát hiện tại hồ Rijkerswoerdse Plassen, khu vực phía nam thành phố Arnhem, vào khoảng 13h10 ngày 15/9 (giờ địa phương).

Trước đó, Saunders được trình báo mất tích. Lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm tại khu vực Rijkerswoerdse Plassen, nằm ở phía Nam thành phố Arnhem. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, một thi thể đã được tìm thấy. Theo cảnh sát, không có dấu hiệu cho thấy vụ việc mang tính hình sự. Nguyên nhân cái chết hiện chưa được tiết lộ.

Ben Saunders sinh năm 1983 tại London và trưởng thành ở Hà Lan. Anh được công chúng biết đến rộng rãi vào năm 2011 khi tham gia mùa đầu tiên của The Voice of Holland.

Tại vòng Giấu mặt, Saunders thu hút sự chú ý với phần thể hiện ca khúc Use Somebody của nhóm Kings of Leon. Màn trình diễn này giúp anh nhận được sự lựa chọn từ ba huấn luyện viên. Sau đó, anh tiến vào chung kết và giành ngôi vị quán quân, trở thành người chiến thắng đầu tiên trong lịch sử chương trình.

Ngay sau cuộc thi, Saunders ký hợp đồng thu âm và phát hành đĩa đơn Kill for a broken heart - ca khúc sau đó vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Hà Lan. Anh có tổng cộng 4 bài hát lọt top 15 bảng xếp hạng nước này, cùng 2 album phòng thu mang tên You thought you knew me by now (2011) và Heart & soul (2012).

Trong những năm tiếp theo, hoạt động nghệ thuật của Saunders dần thưa thớt. Anh chuyển hướng sang nghề xăm hình và mở một cửa hàng tại Arnhem. Đến năm 2023, nam ca sĩ tiếp tục xuất hiện trên chương trình truyền hình Avastars.

Saunders ra đi để lại vị hôn thê Janita cùng 3 người con. Sự ra đi đột ngột của anh khiến cộng đồng khán giả từng theo dõi mùa đầu tiên của The Voice bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội, nhiều người nhắc lại khoảnh khắc anh đăng quang như một trong những ký ức đẹp nhất của chương trình truyền hình thực tế đình đám này.