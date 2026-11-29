Mới đây, Quán quân The Voice 2018 Trần Ngọc Ánh đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mang tên Bambada Bam. Bên cạnh giai điệu của ca khúc, diện mạo khác lạ của nữ ca sĩ trong lần tái xuất này cũng trở thành tâm điểm chú ý.

Theo đó, trong MV, Trần Ngọc Ánh xuất hiện với mái tóc xoăn bồng bềnh, diện áo sơ mi tím xuyên thấu kết hợp cùng chân váy ánh kim và trang sức bản lớn. Ở những phân đoạn tiếp theo, nữ ca sĩ chuyển sang trang phục trắng dịu dàng trước khi gây ấn tượng với mái tóc đỏ, áo croptop ánh kim và quần đỏ rượu.

Hình ảnh đầy mới lạ của Quán quân The Voice 2018 Trần Ngọc Ánh.

Việc liên tục thay đổi tạo hình trong cùng một sản phẩm âm nhạc mang đến hình ảnh trẻ trung, cá tính và có phần nổi loạn của Trần Ngọc Ánh. Đây cũng là sự khác biệt rõ rệt so với hình ảnh nữ ca sĩ từng được đông đảo khán giả biết đến qua những ca khúc trữ tình, giàu cảm xúc.

Thế nhưng, ít ai biết rằng để có được sự trở lại như hiện tại, Quán quân The Voice 2018 từng trải qua không ít khó khăn, thậm chí phải tạm dừng công việc ca hát vì vấn đề sức khỏe. Sau khi đăng quang The Voice 2018, Trần Ngọc Ánh có lịch trình biểu diễn dày đặc. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, nữ ca sĩ mắc bệnh hạt xơ thanh quản, buộc phải nghỉ hát trong một khoảng thời gian khá dài để hồi phục sức khỏe.

Ít ai biết rằng để có được sự trở lại như hiện tại, Quán quân The Voice 2018 từng trải qua không ít khó khăn, đặc biệt là biến cố sức khoẻ.

Khi tình trạng sức khỏe vừa được cải thiện, Trần Ngọc Ánh lại đối diện với một trở ngại khác mang tên đại dịch Covid-19. Những ảnh hưởng của dịch bệnh khiến kế hoạch trở lại với âm nhạc của nữ ca sĩ tiếp tục bị trì hoãn thêm khoảng hai năm.

Đối với một ca sĩ trẻ vừa bước ra từ cuộc thi âm nhạc, việc liên tục phải gián đoạn hoạt động nghệ thuật là điều không hề dễ dàng. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những gương mặt mới, khoảng thời gian vắng bóng phần nào ảnh hưởng đến việc duy trì sức hút cũng như độ nhận diện của Trần Ngọc Ánh với công chúng.

Dẫu vậy, nữ ca sĩ vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn. Sự xuất hiện của Bambada Bam không chỉ đánh dấu bước chuyển mình về mặt hình ảnh mà còn cho thấy tinh thần sẵn sàng thử nghiệm, làm mới bản thân.

Dẫu vậy, Trần Ngọc Ánh vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn.

Sau những thăng trầm trong sự nghiệp, Trần Ngọc Ánh đang từng bước xây dựng một hình ảnh mới, thoát khỏi vùng an toàn từng gắn liền với tên tuổi của mình. Màn lột xác lần này cũng mở ra kỳ vọng về một chặng đường nghệ thuật nhiều màu sắc hơn của nữ ca sĩ trong thời gian tới.