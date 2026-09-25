Quán quân 'Street Girl Dance Fighter' qua đời ở tuổi 17

Tờ Chosun đưa tin Yamada Ria, nữ vũ công Nhật Bản từng cùng đội Jam Republic giành chiến thắng tại Street Dance Girls Fighter 2, qua đời sau hơn một năm chiến đấu với bệnh tật. Ngày 24/9, gia đình Ria thông báo tin buồn trên tài khoản cá nhân của cô. Theo gia đình, nữ vũ công qua đời ngày 18/9, sau hơn một năm điều trị bệnh.

“Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi xin thông báo Ria đã qua đời ngày 18/9. Trong suốt hơn một năm chiến đấu với bệnh tật, Ria đã kiên cường vượt qua từng ngày với nghị lực phi thường”, người thân chia sẻ.

Gia đình đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã dành tình yêu thương, sự động viên và ủng hộ Ria trong thời gian qua: “Ria thực sự yêu thích vũ đạo. Cô bé trân trọng những tình bạn được hình thành qua khiêu vũ, hành trình được chia sẻ với những người xung quanh và mối liên hệ quý giá với những người đã ủng hộ”.

Họ cho biết thêm: “Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã gặp Ria, cùng khiêu vũ, cùng cười và cổ vũ cô bé, cũng như những người đã tiếp thêm sức mạnh cho Ria”.

Gia đình hy vọng điệu nhảy và nụ cười của nữ vũ công sẽ mãi ở lại trong trái tim mọi người.

Ria sinh năm 2009 và bắt đầu được biết đến trong cộng đồng vũ công từ khi còn nhỏ nhờ kỹ năng nhảy nổi bật. Năm 2023, cô tham gia Street Dance Girls Fighter 2 với tư cách thành viên đội Jam Republic.

Quán quân Street Girl Dance Fighter 2 qua đời sau thời gian điều trị bệnh. Ảnh: Sports Khan.

Jam Republic là đội hình đa quốc tịch gồm Ria, Park Eun Woo, Sienna, Miyabi và một số thành viên khác. Đội kế thừa tên tuổi của Jam Republic từng giành vị trí á quân tại Street Woman Fighter 2, cũng do Mnet sản xuất.

Trong Street Dance Girls Fighter 2, Ria gây chú ý với khả năng vũ đạo và được khán giả gọi là một trong những vũ công tuổi teen nổi bật. Đội Jam Republic sau đó giành chức vô địch chương trình, đưa Ria trở thành gương mặt được nhiều khán giả Hàn Quốc và quốc tế biết đến.

Tuy nhiên, niềm đam mê khiêu vũ của Ria phải tạm dừng khi cô được chẩn đoán mắc một bệnh tự miễn dịch nghiêm trọng.

Năm ngoái, nữ vũ công trực tiếp chia sẻ tình hình sức khỏe với người hâm mộ trên tài khoản cá nhân và thông báo sẽ tạm ngừng các hoạt động nhảy múa để tập trung điều trị, theo Sports Chosun. Theo những gì Ria từng chia sẻ, quá trình điều trị bao gồm điều trị liên quan đến ung thư và ghép tủy xương.

Kể từ đó, cô dành thời gian cho việc hồi phục sức khỏe và ít xuất hiện trong các hoạt động khiêu vũ. Sự ra đi của Ria ở tuổi 17 khiến nhiều người từng theo dõi hành trình của cô qua Street Dance Girls Fighter 2 tiếc thương.