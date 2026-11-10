Quán quân 'Siêu mẫu nhí toàn năng 2025' Yến Trang và bản lĩnh tuổi 14

Nguyễn Huỳnh Yến Trang giành ngôi vị "Quán quân Siêu mẫu nhí toàn năng 2025"

Sinh năm 2012, đến từ TP.HCM, Nguyễn Huỳnh Yến Trang sớm bộc lộ niềm yêu thích với nghệ thuật trình diễn. Trên sân khấu, cô bé tạo được sự chú ý bởi phong thái tự tin, những bước catwalk vững vàng và khả năng biểu cảm tự nhiên. Tuy nhiên, phía sau sự tự tin ấy không chỉ là năng khiếu mà còn có quá trình rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm qua từng cuộc thi và chương trình nghệ thuật.

Ngay từ những lần đầu tham gia các sân chơi dành cho thiếu nhi, Yến Trang đã cho thấy sự nghiêm túc trong cách tiếp cận hoạt động nghệ thuật. Khả năng cảm nhạc, làm chủ sân khấu cùng sự nhạy bén trong biểu đạt giúp em từng bước hoàn thiện kỹ năng trình diễn. Mỗi lần xuất hiện cũng là một cơ hội để cô bé học hỏi, điều chỉnh phong cách và tích lũy thêm kinh nghiệm.

Hành trình đó được ghi dấu bằng nhiều thành tích đáng chú ý. Năm 2024, Yến Trang giành giải Nhì cuộc thi tìm kiếm "Đại sứ Bangkok Kids International Fashion Week", đồng thời được ghi nhận là "Thí sinh tiềm năng" tại cuộc thi tìm kiếm "Tài năng MC nhí 2024". Không chỉ vậy, Yến Trang cũng nhận danh hiệu “Nhà dẫn chuyện xuất sắc” tại "Kids Star Sao nhí tài năng". Những trải nghiệm ở các sân chơi khác nhau giúp cô bé không chỉ phát triển khả năng trình diễn mà còn có thêm cơ hội thử sức với vai trò dẫn chuyện, thể hiện sự linh hoạt trong hoạt động nghệ thuật.

Năm 2025, Yến Trang tiếp tục ghi tên mình vào Top 24 cuộc thi "Siêu mẫu nhí toàn cầu". Đặc biệt, tại cuộc thi "Siêu mẫu nhí toàn năng 2025" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, Yến Trang xuất sắc giành ngôi vị Quán quân. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình theo đuổi đam mê của cô bé, đồng thời mở ra thêm những cơ hội tham gia các hoạt động thời trang chuyên nghiệp. Bên cạnh các cuộc thi, Yến Trang còn được lựa chọn làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu thời trang.

Yến Trang đảm nhận vai trò diễn mở màn bộ sưu tập "Vệt son sơn hà" của nhà thiết kế Thạch Linh tại Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn"

Một trong những dấu ấn mới đây của Yến Trang là được ggóp mặt tại Concert Quốc gia "Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn" trong vai trò diễn mở màn bộ sưu tập "Vệt son sơn hà" của nhà thiết kế Thạch Linh. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, phối hợp cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan tổ chức. Với quy mô sân khấu lớn và không khí giàu cảm xúc, đây là trải nghiệm đặc biệt đối với một gương mặt trẻ đang trong quá trình trưởng thành trên con đường nghệ thuật.

Sinh sống và học tập tại TP.HCM, Yến Trang đã vượt quãng đường xa để có mặt tại Thái Nguyên, tham gia chương trình. Trong phần trình diễn bộ sưu tập "Vệt son sơn hà", cô bé xuất hiện trong tà áo dài trắng, kết hợp áo choàng đỏ lấp lánh ánh kim cùng hình ảnh ngôi sao vàng nổi bật. Dẫn đầu đoàn mẫu nhí, Yến Trang sánh bước bên Á hậu Bùi Khánh Linh, thể hiện phong thái tự tin và những bước đi nhịp nhàng giữa không gian sân vận động.

Với cô bé, ý nghĩa của phần trình diễn không chỉ nằm ở cơ hội được xuất hiện trên một sân khấu lớn. Trong không gian của một chương trình hướng về tình yêu quê hương, đất nước, được khoác trên mình bộ trang phục mang sắc màu Quốc kỳ còn đem đến cho em những cảm xúc đặc biệt. Yến Trang chia sẻ về trải nghiệm này với niềm xúc động, đồng thời bày tỏ sự biết ơn khi được góp mặt trong chương trình và trình diễn trước đông đảo khán giả. Và điều khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn với cô bé là cảm giác được hòa mình vào không khí tự hào chung của chương trình và thể hiện tình yêu quê hương, đất nước theo cách riêng của mình.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Yến Trang còn duy trì thành tích học tập xuất sắc

Bên cạnh những hoạt động nghệ thuật, việc duy trì kết quả học tập tốt cũng là điểm đáng chú ý trong hành trình của Yến Trang. Hiện em là học sinh Trường THCS - THPT Đức Trí, phường Đức Nhuận, TP.HCM. Dù phải sắp xếp thời gian cho các buổi luyện tập, trình diễn và di chuyển phục vụ công việc, cô bé vẫn duy trì danh hiệu "Học sinh xuất sắc".

Đáng chú ý, trong năm học 2025-2026, Yến Trang đạt điểm thi môn Ngữ văn cao nhất khối 8 của trường. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của em trong việc cân đối thời gian giữa học tập và niềm đam mê nghệ thuật. Đây cũng là một dấu mốc khác bên cạnh những thành tích trên sân khấu, phản ánh sự đầu tư nghiêm túc của cô bé đối với việc học.

Ở tuổi 14, Yến Trang vẫn đang trên hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân. Ngôi vị Quán quân "Siêu mẫu nhí toàn năng 2025" hay những lần xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật lớn là những dấu mốc đáng nhớ, nhưng cũng mới chỉ là những bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là cách em duy trì niềm yêu thích, tinh thần học hỏi và sự kỷ luật trong từng hoạt động.

Với hành trang gồm kinh nghiệm trình diễn, những thành tích đã đạt được và nền tảng học tập được duy trì, Nguyễn Huỳnh Yến Trang đang từng bước xây dựng con đường riêng. Sự trưởng thành của cô bé có lẽ không chỉ được đo bằng những danh hiệu hay ánh đèn sân khấu, mà còn ở khả năng nuôi dưỡng đam mê song hành cùng tri thức và trách nhiệm với bản thân.

Một số hình ảnh của Yến Trang: