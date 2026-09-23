Quán quân Sao Mai Huyền Trang nhận giải thưởng ở Hy Lạp

Tối 22/9 (rạng sáng 23/9 giờ Việt Nam), ca sĩ Huyền Trang nhận giải “Nghệ sĩ tiên phong gìn giữ và phát huy âm nhạc dân gian 2026” tại Athens, Hy Lạp. Giải do Mạng lưới Liên hiệp các Hội UNESCO trao.

Ông Ioannis Maronitis, Chủ tịch Liên đoàn các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ (EFUCA), đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Piraeus và Quần đảo, trao giải cho Huyền Trang.

Ông Ioannis Maronitis, Chủ tịch Liên đoàn các Hội UNESCO khu vực châu Âu và Bắc Mỹ trao giải cho ca sĩ Huyền Trang.

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải thưởng ghi nhận những đóng góp của nữ ca sĩ trong việc gìn giữ, thực hành và phát huy các giá trị âm nhạc dân gian.

Chia sẻ sau khi nhận giải, Huyền Trang cho biết niềm vui này khiến cô nhớ lại chặng đường 13 năm kể từ khi đăng quang Sao Mai. Với nữ ca sĩ, âm nhạc dân gian không chỉ là dòng nhạc gắn với cuộc thi năm nào mà trở thành hướng đi xuyên suốt trong hoạt động nghệ thuật.

Sinh ra ở Nghệ An, Huyền Trang sớm gắn bó với ví, giặm và dân ca miền Trung. Cô từng học đàn bầu trước khi theo học thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sau Sao Mai, nữ ca sĩ phát hành nhiều sản phẩm khai thác chất liệu dân gian. Năm 2015, cô ra mắt album “Lời trái tim”. Những năm sau đó là các dự án như Mãi vẹn nguyên, Về miền ký ức, Quê ơi...

Sau đó, cô tiếp tục thực hiện nhiều sản phẩm khai thác chất liệu vùng miền.

Năm 2019, nữ ca sĩ ra mắt một số MV và dự án như Hà Tĩnh quê mình ơi, Quê chung, Người lái đò, Đóa sen ngời. Riêng Đóa sen ngời có cách phối kết hợp âm hưởng dân gian với semi-classic, cùng lối hát hiện đại hơn.

Huyền Trang là giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian.

Các dự án sau đó như Mãi vẹn nguyên năm 2020, Không can chi mô năm 2021 hay “Về miền ký ức” năm 2022 tiếp tục khai thác câu chuyện về quê hương, vùng miền và những chất liệu dân gian. Ngày 31/8/2023, đúng 10 năm sau khi đăng quang Sao Mai, Huyền Trang phát hành MV “Quê ơi”, trở lại với những chất liệu quen thuộc trong âm nhạc của mình.

Bên cạnh dòng nhạc Dân gian, những năm gần đây Huyền Trang thử sức với nhạc trữ tình, semi-classic, nhạc nhẹ và pop. Năm 2025, cô kết hợp cùng Oplus trong ca khúc Tôi yêu Việt Nam, với màu sắc pop pha rap. Nữ ca sĩ cho biết những thử nghiệm này giúp cô làm mới cách thể hiện trước khi quay lại với âm nhạc dân gian.