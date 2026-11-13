Quán quân Olympia trở về Việt Nam làm việc và cuộc đối thoại hơn 1 giờ tại toà soạn Báo Tiền Phong

Hành trình từ Quán quân Olympia đến Giám đốc học thuật tại Việt Nam

Phan Minh Đức, cựu học sinh lớp chuyên Vật lý, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 (năm 2010). Với chiến thắng này, anh trở thành thí sinh đầu tiên của thủ đô Hà Nội giành vòng nguyệt quế tại trận chung kết năm của chương trình.

Sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính - Kế toán tại trường ĐH Công nghệ Swinburne (Australia), anh Đức có nhiều năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại nước này. Anh từng tham gia giảng dạy các lớp hướng dẫn (tutorial) tại Trường ĐH Công nghệ Swinburne, dạy thêm Toán, Lý cho học sinh THPT và có thời gian làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Anh cũng từng tham gia quản lý, vận hành một nông trại quy mô khoảng 750 ha tại Australia, phụ trách điều phối sản xuất và quản trị nhân sự.

Sáng 13/11, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10 Phan Minh Đức đã có mặt tại toà soạn Báo Tiền Phong trong buổi ghi hình SVodcast số 7 chào mừng 20/11.

Năm 2024, sau khoảng 13 năm học tập và làm việc ở Australia, Phan Minh Đức quyết định trở về Việt Nam để theo đuổi lĩnh vực giáo dục. Hiện anh đảm nhận vai trò Giám đốc học thuật tại Future Class, thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me. Tại đây, anh Đức tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, trong đó có các khóa luyện thi SAT; phối hợp cùng đội ngũ chuyên môn phát triển tài liệu và phương pháp giảng dạy. Anh cũng tham gia các hoạt động hợp tác, tư vấn và định hướng chương trình học cùng các trường phổ thông, đồng thời trực tiếp giảng dạy các chương trình Toán và khoa học bằng tiếng Anh.

Những điểm chạm thú vị sẽ lên sóng tại SVodcast số thứ 7

Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong những ngày tháng Mười Một ý nghĩa, cuộc đối thoại giữa nhà báo Nguyễn Tuấn Anh và anh Phan Minh Đức đã mở ra nhiều câu chuyện hậu trường lần đầu được tiết lộ cùng những góc nhìn thẳng thắn về giáo dục hiện đại.

Tại chương trình, nhà vô địch Olympia năm thứ 10 lần đầu trải lòng về áp lực của danh hiệu ở tuổi 18, bước ngoặt đặt vé máy bay một chiều rời Australia về nước và cơ duyên đưa “cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh về chung một đội ngũ giảng dạy. Từ đây, anh thẳng thắn lên tiếng trước định kiến của một bộ phận cư dân mạng khi đặt câu hỏi: “Tại sao Quán quân Olympia về nước lại chỉ đi luyện thi?”.

Hậu trường cuộc trò chuyện giữa anh Phan Minh Đức và nhà báo Nguyễn Tuấn Anh.

Đặc biệt, khán giả sẽ không khỏi tò mò trước bộ quy tắc lớp học “ngược đời” mà thầy giáo Minh Đức mang từ Australia về Việt Nam khiến phụ huynh phải nhắn tin riêng phản ánh, hay tuyệt chiêu “bắt bài” học sinh lạm dụng AI để giải Toán. Bên cạnh những kỷ niệm đáng nhớ về các người thầy tận tụy từ Việt Nam sang Australia, SVodcast số thứ 7 còn mang đến góc nhìn thực tế cho các học sinh và bậc làm cha mẹ qua bí quyết “tờ giấy nháp” rèn tư duy hệ thống, lời giải cho bài toán “du học hay học trong nước” năm 2026 và triết lý phụ huynh “ngồi ghế phụ” đầy sâu sắc trong hành trình hướng nghiệp cùng con.

Ngoài ra, những câu chuyện đời thực, những kỷ niệm về các người thầy tận tụy từ mái trường THCS Trưng Vương, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đến giảng đường Australia, cùng những góc nhìn thẳng thắn về giáo dục của Quán quân Phan Minh Đức sẽ có mặt đầy đủ trong chương trình SVodcast số thứ 7.

Kính mời quý độc giả và khán giả đón xem video toàn bộ cuộc trò chuyện được phát sóng trên các kênh truyền thông và hệ sinh thái mạng xã hội của Báo Tiền Phong cùng các thương hiệu Sinh Viên Việt Nam, Hoa Học Trò vào ngày mai 14/11.