Quán quân Olympia 2026 tiết lộ mong muốn đầu tiên sau khi giành vòng nguyệt quế

Trong buổi giao lưu tại tòa soạn Báo Tiền Phong, Đoàn Lê Anh Đức - Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị phía sau hình ảnh một nhà vô địch. Bên cạnh niềm đam mê kiến thức, nam sinh còn có những sở thích khá đặc biệt và không ngại kể về thói quen từng khiến bản thân mất nhiều thời gian.

Muốn bạn bè tài trợ màu vẽ, từng mê game đến mức chơi cả ngày

Khi được hỏi về việc đầu tiên muốn làm sau chiến thắng tại trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, Anh Đức đưa ra câu trả lời đầy bất ngờ: Nhờ bạn bè tài trợ một bộ màu để vẽ những bức tranh với ý tưởng bí mật.

Mong muốn này khác với những hình dung thường thấy về việc nhà vô địch tự thưởng sau một chiến thắng lớn. Thay vì nghĩ đến những món quà giá trị, nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam muốn dành thời gian cho một sở thích sáng tạo của riêng mình. Tuy chưa tiết lộ cụ thể ý tưởng vẽ tranh, chia sẻ của Anh Đức vẫn khiến nhiều người tò mò về dự định đặc biệt này.

Một sở thích khác của Quán quân Olympia năm thứ 26 là học và hát quốc ca các nước. Anh Đức cho biết mình có thể hát khoảng 135 quốc ca, sau khi dành một năm, từ 2021 đến 2022 để luyện tập.

Quán quân Olympia 2026 có sở thích học và hát quốc ca các nước.

Khi được hỏi về sở thích ít người biết, nam sinh tiết lộ mình thích nói chuyện bằng giọng miền Trung. Đây cũng là một nét tính cách thú vị bên cạnh hình ảnh tự tin, điềm tĩnh trên sân khấu Olympia.

Đáng chú ý, Anh Đức không ngần ngại nhắc đến khoảng thời gian từng rất mê game. Cậu bạn kể rằng trước đây có lúc dành cả ngày để chơi trò chơi điện tử. Đến hiện tại, Anh Đức thừa nhận vẫn chưa hoàn toàn hết thích chơi game, nhưng đã biết cách điều chỉnh thói quen nhờ sự định hướng của gia đình và khả năng tự cân đối thời gian.

Theo Đức, có những giai đoạn cậu bạn đã bỏ hẳn game để tập trung học tập, tìm hiểu những điều bổ ích hơn. Nam sinh cho biết mỗi ngày dành khoảng 5-6 tiếng cho việc học.

Cuốn sách ảnh hưởng đến suy nghĩ và dự định du học của nhà vô địch Olympia

Khi được hỏi về cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ và cách nhìn nhận cuộc sống, Anh Đức nhắc đến Những con chữ biết hát của tác giả Đỗ Nhật Nam. Có khoảng thời gian, nam sinh đọc đi đọc lại cuốn sách này nhiều lần.

Điều khiến Đức ấn tượng là những câu chuyện về tuổi thơ, hành trình theo đuổi đam mê học tập, khám phá tri thức của tác giả, cùng những chia sẻ chân thành từ bố mẹ và các thành viên trong gia đình. Qua cuốn sách, Đức cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tình yêu thương, sự đùm bọc trong gia đình và nhận ra mỗi người đều có cách riêng để phát triển giá trị bản thân.

Sau chiến thắng tại Olympia, chặng đường học tập tiếp theo của Anh Đức cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Với phần thưởng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng) và cơ hội du học dành cho nhà vô địch, nam sinh cho biết khả năng cao cậu bạn sẽ lựa chọn theo học tại University of Greenwich (Vương quốc Anh).

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh Viên - Hoa Học Trò.

Về ngành học, Đức đang cân nhắc các lĩnh vực thuộc nhóm Khoa học xã hội, chẳng hạn nghiên cứu Lịch sử. Tuy nhiên, cậu bạn cũng dành sự quan tâm cho ngành Luật bởi trong gia đình có nhiều người theo đuổi và có những đóng góp trong lĩnh vực này.

Anh Đức chia sẻ từ nhỏ đã đọc khá nhiều tài liệu về pháp luật, có hiểu biết nhất định và yêu thích ngành học này. Vì vậy, lựa chọn trong tương lai của Đức có thể không chỉ giới hạn ở Lịch sử mà còn mở rộng sang những lĩnh vực giúp bản thân năng động hơn trong cuộc sống.

Từ mong muốn có một bộ màu để vẽ tranh đến dự định du học tại Anh, Anh Đức cho thấy phía sau danh hiệu Quán quân Olympia là một nam sinh có nhiều mối quan tâm và lựa chọn riêng. Với nhà vô địch trẻ, hành trình phía trước không chỉ là tiếp tục học tập mà còn là cơ hội khám phá những đam mê và hướng đi phù hợp với bản thân.