Quán quân Olympia 2026 nói gì về chuyện du học và trở về?

Là học sinh lớp 12 chuyên Sử, đồng thời là thí sinh duy nhất của trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 theo học chuyên Lịch sử, Đoàn Lê Anh Đức gây ấn tượng không chỉ bởi kiến thức sâu rộng ở lĩnh vực khoa học xã hội mà còn có khả năng ghi nhớ nhiều thông tin thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Anh Đức có thể hát quốc ca của 135 quốc gia, yêu thích văn học, thơ ca cách mạng, âm nhạc truyền thống và thường xuyên tìm hiểu kiến thức trên sách báo, Wikipedia.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức. Ảnh: Phạm Sỹ

Trò chuyện với phóng viên Báo Đại đoàn kết, Đoàn Lê Anh Đức chia sẻ về bí quyết học tập, niềm đam mê với Lịch sử và những dự định sau khi trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Nuôi ước mơ Olympia từ niềm say mê khám phá

Phóng viên: Chúc mừng Anh Đức với ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Nhìn lại hành trình vừa qua, điều gì khiến em yêu thích và quyết tâm thử sức tại sân chơi trí tuệ này?

Quán quân Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức: Hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia của em bắt đầu từ năm lớp 6. Khi đó, em theo dõi trận chung kết năm thứ 20, sau đó tiếp tục xem những trận đầu tiên của mùa giải thứ 21. Từ đó, ước mơ được một lần tham gia chương trình và đứng trên sân khấu Olympia bắt đầu được nhen nhóm.

Thực ra, từ nhỏ em đã thích đọc sách, báo, tìm hiểu kiến thức xã hội trên Wikipedia và tham gia các trò chơi đố vui. Em từng tải chương trình Ai là triệu phú về chơi, tham gia Rung chuông vàng ở trường. Khi biết đến Olympia, em cảm thấy đây là sân chơi phù hợp để mình thử sức, thể hiện kiến thức và khẳng định bản thân nếu có đủ nỗ lực và may mắn.

Khi bắt đầu hành trình, em đặt mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch. Tuy nhiên, mục tiêu đó không phải để tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Em vẫn tập trung vào việc trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn và cố gắng hết sức. Mình đi được đến đâu thì vui với kết quả đến đó.

Được biết, em từng học rất tốt môn Toán nhưng lại lựa chọn theo đuổi môn Lịch sử. Vì sao em có sự lựa chọn này?

- Em có niềm yêu thích và đam mê với Lịch sử cũng như các lĩnh vực khoa học xã hội từ những năm tiểu học. Khi thi vào Trường THCS Thanh Xuân, do có điểm Toán đầu vào cao nên em được xếp vào lớp chọn Toán. Tuy nhiên, em không thực sự thích việc được định hướng theo đuổi các kỳ thi học sinh giỏi Toán.

Em vẫn duy trì sở thích đọc sách, tìm hiểu tài liệu về lịch sử, văn học và nhiều lĩnh vực khác. Cuối năm lớp 7, em được vào đội dự tuyển chọn học sinh giỏi. Khi đó, em học lớp 8 nhưng tham gia kỳ thi cùng các anh chị lớp 9. Em may mắn giành giải Nhất cấp quận và giải Nhất thành phố, đồng thời đạt danh hiệu thủ khoa. Kết quả ấy càng giúp em có thêm động lực theo đuổi môn học mình yêu thích.

Quán quân Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức và các bạn học cùng lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Phạm Sỹ

Bí quyết học "mưa dầm thấm lâu"

Em có bí quyết gì để vừa học tốt các môn khoa học xã hội, vừa duy trì được kiến thức ở những môn khoa học tự nhiên?

Em Nguyễn Mạnh Khang, học sinh lớp 12 Sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Ảnh: Phạm Sỹ

Theo dõi hành trình của bạn từ những ngày đầu tham gia Olympia đến khi giành ngôi vô địch, em Nguyễn Mạnh Khang, học sinh lớp 12 Sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam cho biết, em đặc biệt ấn tượng với cách Đức thể hiện bản thân trong suốt cuộc thi.

Không chỉ có kiến thức sâu rộng, theo Khang, Anh Đức còn là người thân thiện, năng nổ và hoạt bát trong các giờ học. Đức luôn nhiệt tình, chân thành với bạn bè, đồng thời mang đến niềm vui cho những người xung quanh.

- Em không phải người thích nhồi nhét kiến thức mà thường duy trì thói quen đọc nhiều sách và tài liệu. Em nghĩ việc tiếp nhận kiến thức đều đặn sẽ giúp mình ghi nhớ tự nhiên, theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

Với các môn xã hội, em đã có nền tảng và niềm yêu thích từ nhỏ nên việc học cũng thuận lợi hơn. Còn với các môn tự nhiên, em chú trọng nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và các chuyên đề. Bên cạnh đó, em thường cố gắng tìm hiểu những ứng dụng thực tiễn của từng đơn vị kiến thức trong đời sống. Khi hiểu được kiến thức đó được vận dụng như thế nào, em sẽ nhớ lâu và nắm bắt vấn đề tốt hơn.

Em còn được biết đến với khả năng ghi nhớ nhiều kiến thức thú vị, trong đó có 135 bài quốc ca của các quốc gia. Điều gì khiến em hứng thú với việc tìm hiểu và ghi nhớ những bài hát này?

- Em thích sự đa dạng về ngôn ngữ, đồng thời muốn tìm hiểu lịch sử, địa lý và văn hóa của các quốc gia thông qua những bài quốc ca. Việc ghi nhớ cũng không hẳn dễ dàng, nhưng em dành thời gian tìm hiểu và nghe nhiều lần nên dần thuộc.

Em không biết tất cả các ngôn ngữ, hiện tại chủ yếu sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh. Tuy nhiên, trên Wikipedia và YouTube có khá nhiều thông tin về lời dịch, bối cảnh ra đời cũng như lịch sử, văn hóa của từng quốc gia. Nhờ vậy, em có thể hiểu phần nào tinh thần và thông điệp mà mỗi bài quốc ca truyền tải.

Bà ngoại – người nuôi dưỡng tình yêu Lịch sử

Ngoài việc học, gia đình có vai trò như thế nào trong hành trình trưởng thành và chinh phục Olympia của em?

- Hành trình trưởng thành của em từ nhỏ đến nay chắc chắn không thể thiếu bà ngoại. Bố mẹ em khá bận rộn với công việc, thường xuyên đi công tác nên bà là người chăm sóc, nuôi dưỡng em trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Có những chuyến công tác dài ngày của bố mẹ, bà cũng là người ở bên cạnh em.

Bà còn khơi dậy trong em nhiều niềm đam mê tích cực, trong đó có tình yêu với môn Lịch sử. Khi em quyết định tham gia Olympia, bà rất ủng hộ, mong muốn em có thể tỏa sáng ở sân chơi này. Bà cũng thường xuyên đưa ra những lời khuyên hữu ích về kiến thức, kỹ năng và tâm lý để em tự tin hơn trong cuộc th.

Sau khi giành chức vô địch, cuộc sống và việc học tập ở trường của em có thay đổi nhiều không? Cảm xúc của em khi trở thành Quán quân Olympia như thế nào?

Nhìn chung, cuộc sống ở trường của em không có nhiều thay đổi. Em rất vui và tự hào về những gì mình đã làm được, đồng thời biết ơn những người đã luôn ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ mình trong suốt hành trình vừa qua.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức chia sẻ cùng phóng viên Báo Đại đoàn kết. Ảnh: Phạm Sỹ

Muốn mang tri thức quốc tế trở về đóng góp cho Việt Nam

Sau Olympia, em dự định lựa chọn ngành học và hướng đi như thế nào?

- Em chắc chắn vẫn sẽ theo đuổi các lĩnh vực thuộc khối khoa học xã hội. Em có dự định sang Anh du học, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa xác định cụ thể ngành học mà mình muốn theo đuổi.

Trước mắt, em vẫn cần hoàn thành chương trình THPT và kỳ thi tốt nghiệp. Em đang cân nhắc các tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh). Bên cạnh thời gian nghỉ ngơi sau cuộc thi, em cũng đang chuẩn bị cho đợt khảo sát các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để đạt kết quả tốt nhất.

Nhiều nhà vô địch Olympia sau khi du học đã lựa chọn ở lại nước ngoài học tập, làm việc. Theo em, nên nhìn nhận lựa chọn này như thế nào, nhất là khi có những ý kiến băn khoăn về việc đóng góp nguồn nhân lực cho đất nước?

- Em nghĩ mỗi người đều có định hướng phát triển bản thân và lựa chọn riêng. Điều quan trọng là dù ở đâu, mỗi người vẫn có thể tìm cách đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Chẳng hạn, em rất ngưỡng mộ anh Phan Đăng Nhật Minh, Quán quân Olympia năm thứ 17. Em được biết anh từng chia sẻ về việc không trở về Việt Nam, nhưng gần đây cũng có dự định mang những kinh nghiệm, tri thức tích lũy được từ môi trường học thuật quốc tế để hỗ trợ học sinh Việt Nam chinh phục kỳ thi SAT. Em nghĩ đó cũng là một cách đóng góp rất ý nghĩa.

Vậy với bản thân em, sau khi du học, em có dự định trở về Việt Nam không?

- Em nghĩ điều đó còn tùy thuộc vào từng giai đoạn và những cơ hội phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, về cơ bản, em và gia đình đều rất mong muốn em sẽ trở về Việt Nam.

Cảm ơn Anh Đức về cuộc trò chuyện!

Em Nguyễn Duy Hưng, học sinh lớp 12 Sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Phạm Sỹ

"Chăm chỉ, thậm chí có thể nói là toàn diện" là nhận xét của em Nguyễn Duy Hưng, học sinh lớp 12 Sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam về Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức. Hưng cho biết, chiến thắng của Đức không khiến Hưng và các bạn cùng lớp quá bất ngờ bởi qua thời gian gắn bó, em hiểu rõ năng lực và sự nỗ lực của bạn.

Dù học lớp chuyên Sử, thiên về các môn khoa học xã hội, Đức vẫn rất chủ động tìm tòi, học hỏi các môn khoa học tự nhiên và những kiến thức bên ngoài chương trình trên lớp.

Theo Hưng, từ khi biết Đức có mong muốn trở thành thí sinh Olympia vào năm lớp 10, các bạn trong lớp đã luôn dành sự ủng hộ và đồng hành với em. Không chỉ cổ vũ trong cuộc thi chính thức, các thành viên còn tham gia những sân chơi trí tuệ được tổ chức tại trường để giúp Đức rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm.