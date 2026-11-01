Quán quân Olympia 2025 truyền động lực cho 4 nhà leo núi năm thứ 26

Trần Bùi Bảo Khánh cùng các thầy cô Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tại trường quay sáng 1/11.

Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra với sự so tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất: Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa); Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh đến từ Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Hưng Yên; Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Có mặt tại trường quay của Đài truyền hình Việt Nam từ sớm, em Trần Bùi Bảo Khánh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đã có những chia sẻ nhằm truyền động lực cho các nhà leo núi năm thứ 26.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, Bảo Khánh không giấu nổi niềm vui mừng và xúc động bởi cũng chính tại nơi này, năm ngoái em đã cùng các thí sinh khác dự vòng chung kết với bao cảm xúc khó tả. Bằng sự nỗ lực đặc biệt, Bảo Khánh đã giành ngôi vị cao nhất trong đoàn leo núi của năm 2025.

4 gương mặt tiêu biểu góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Ảnh: VTV.VN.

"Đây là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình chinh phục tri thức của các nhà leo núi. Các em hãy tự tin, bình tĩnh và giữ được sự tỉnh táo, tập trung để vượt qua thử thách nhằm đạt kết quả tốt nhất. Năm nay, đoàn leo núi cũng có 1 bạn đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam nên em rất tự hào", Bảo Khánh tâm sự.

Trần Bùi Bảo Khánh là quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sau khi giành chiến thắng thuyết phục với số điểm 270. Sau khi giành chiến thắng, Bảo Khánh đã được nhận vòng nguyệt quế và phần thưởng là suất học bổng du học Australia trị giá 50.000 USD (tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng).

Bảo Khánh là cựu học sinh lớp 12 chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và từng giành được nhiều thành tích ấn tượng trước đó như Giải Nhất Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố các môn khoa học năm học 2022 - 2023; Giải Nhì Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học năm học 2023 - 2024; Giải Nhì Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Sinh học năm học 2024 - 2025; Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên năm 2025 (HSG Olympiad).

Không khí cổ vũ cho các nhà leo núi tại trường quay S14 - Đài truyền hình Việt Nam diễn ra vô cùng sôi động. Các khán giả là các thầy cô, bạn bè của các thí sinh dự thi chung kết đều đem đến động lực, cảm hứng để các nhà leo núi thêm tự tin, bình tĩnh. Mỗi nhà leo núi đều có những thế mạnh, sở trường riêng và chúng ta cùng chờ đợi xem, ai sẽ là người đủ bản lĩnh để rinh về vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.