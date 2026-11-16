Quán quân Olympia 2010 Phan Minh Đức phản hồi tin bỏ việc tại Úc để về nước dạy SAT

Từng giành ngôi Quán quân Olympia và đi du học, liệu có nhất thiết phải làm việc tại một tập đoàn lớn, nổi tiếng? Đây là vấn đề mà anh Phan Minh Đức, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10, được hỏi trong cuộc gặp gỡ mới đây tại Báo Tiền Phong.

Công việc phù hợp và tạo ra giá trị

Minh Đức nói, anh cũng có biết việc nhiều người thắc mắc rằng những Quán quân Olympia như anh, hay như "Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh, đi du học xong vì sao không đầu quân cho những tập đoàn tầm cỡ mà lại chọn công việc dạy học.

Đặc biệt, hiện nay khi các kỳ thi quốc tế được chú ý, thì cũng không ít người đặt câu hỏi rằng Minh Đức đi du học về mà chỉ đi livestream luyện thi SAT sao.

Trả lời câu hỏi này, Minh Đức cho biết công việc của anh không chỉ có giảng dạy mà còn bao gồm quản lý và những công việc liên quan khác.

Quán quân Olympia 2010 Phan Minh Đức trong buổi gặp gỡ mới đây tại Báo Tiền Phong. Ảnh: Lê Vượng.

Và điều quan trọng trong lựa chọn nghề nghiệp, theo Minh Đức, là mỗi người có dự định, con đường riêng. Điều cần quan tâm là bản thân có cảm thấy phù hợp với công việc không, có thể đóng góp và tạo ra giá trị không.

“Nếu mà bạn đang cảm thấy phù hợp, bạn cảm thấy là mình có thể đóng góp và đang tạo ra giá trị cho cuộc đời thì bạn cứ làm thôi” - anh Minh Đức nói.

Câu trả lời của Minh Đức hướng đến những điều mà mỗi cá nhân tìm thấy trong công việc mình làm. Với anh, danh hiệu từng đạt được không nên trở thành khuôn mẫu quyết định bản thân nhất thiết phải theo đuổi con đường nào.

Olympia là một cột mốc, Quán quân vẫn cần tiếp tục học

Nhìn lại cuộc thi, Minh Đức xem danh hiệu Quán quân Olympia là một cột mốc trong quá khứ. Anh cố gắng không để thành tích ấy định hình toàn bộ con người mình, cũng không muốn đóng khung bản thân trong danh hiệu Quán quân.

Từ việc dạy SAT, Minh Đức đưa ra một hình ảnh dễ hiểu: Điểm số không nên là một cột mốc để người học nhắm đến và dừng lại ở đó, mà điểm số giống như bức ảnh chụp lại người học tại thời điểm đạt được kết quả đó thôi. Sau bức ảnh ấy, mỗi người vẫn cần trả lời những câu hỏi tiếp theo: Mình sẽ làm gì, tiếp tục đóng góp ra sao, có phù hợp với cuộc sống và công việc đang theo đuổi không?

Anh Phan Minh Đức trò chuyện với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Lê Vượng.

Minh Đức cũng mong mọi người nhìn những người từng đạt thành tích ở Olympia như những con người bình thường, có thể giỏi trong cuộc thi ở một thời điểm ấy nhưng vẫn có rất nhiều điều phải học từ những người khác trong cuộc sống.

Nhân dịp sắp đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, Minh Đức cũng chia sẻ rằng mỗi người trước hết có thể là người thầy, người cô của chính mình, rồi cũng có thể trở thành người thầy của nhiều người khác. Và khi mà "chúng ta cứ học từ nhau, trong một xã hội mà chúng ta đều học tập cả, thì chắc chắn là ai cũng sẽ tiến bộ hơn".