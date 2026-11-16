Quán quân Olympia 2010 Phan Minh Đức 'nhắc nhẹ' về thói quen học nên thay đổi

Phan Minh Đức (sinh năm 1992, cựu học sinh chuyên Lý trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10. Sau đó, anh đi du học ở Australia, ngành Tài chính Kế toán.

Khi ở Australia và giờ là ở Việt Nam, anh Minh Đức tham gia giảng dạy môn Toán, Tiếng Anh. Dường như anh Đức có các ưu điểm "đầy mình", học môn nào cũng tốt. Nhưng trong buổi gặp gỡ mới đây ở Báo Tiền Phong, anh Đức lại chia sẻ rằng một thế mạnh của anh đã chẳng còn là thế mạnh trong một kỳ thi ở Australia.

Anh Phan Minh Đức trong buổi gặp gỡ tại Báo Tiền Phong sáng 13/11. Ảnh: Lê Vượng.

Một kỳ thi mà Minh Đức không còn lợi thế

Khi du học ở Australia, ngay ở học kỳ thứ hai, anh Minh Đức đã gặp một bài thi khiến anh nhớ đến tận bây giờ: Bài thi open book, cho phép thí sinh sử dụng tài liệu.

Đó là bài thi môn Luật. Anh Minh Đức kể, anh được mang vào phòng thi 3 quyển sách. Và anh nhận ra rằng, giờ thì những người có khả năng học thuộc giỏi hay khả năng học thuộc chỉ ở mức bình thường cũng… như nhau cả.

Tức là khả năng ghi nhớ nhiều nội dung mà anh Đức vốn coi là điểm mạnh của mình cũng không còn tạo ra lợi thế như trước nữa.

"Thế thì sự khác biệt ở đây là gì? Đấy là bạn có tận dụng được kiến thức của mình, hay bạn có biết là tìm ở đâu trong sách những điều có thể giúp bạn giải quyết vấn đề hay không" - anh Minh Đức chia sẻ.

Với anh Đức, bài thi ấy khiến anh nhận ra là việc chỉ học thuộc chưa đủ để đáp ứng yêu cầu học tập mới.

Phan Minh Đức hồi thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10. Ảnh: VTV.

Lời khuyên của Quán quân Olympia Phan Minh Đức

Từ trải nghiệm của mình, anh Minh Đức khuyên các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn chuẩn bị vào đại học, dù ở Việt Nam hay sẽ đi du học, nên chuyển từ việc chỉ học thuộc sang học có hệ thống, ghi chép có hệ thống và chú trọng vận dụng.

"Việc học có hệ thống và sau đấy vận dụng có giá trị lớn hơn rất nhiều" - anh Đức nói.

Khi học có hệ thống, học mà thực sự hiểu, thì người học có thể giải thích lại, giảng lại những gì mình học bằng ngôn ngữ đơn giản, có thể biết kiến thức này được dùng khi nào, nếu cần thì có thể tra cứu lại ở đâu…

Chẳng hạn, khi học về một chủ đề, người học có thể sắp xếp các ý liên quan thành từng nhóm, ghi rõ nguồn tài liệu và áp dụng vào một vài bài tập, câu hỏi cụ thể. Đây là một trong những cách thực hành theo hướng hệ thống, vận dụng mà anh Minh Đức nói đến.

Anh Phan Minh Đức và nhà báo Nguyễn Tuấn Anh trong buổi gặp gỡ. Ảnh: Lê Vượng.

Tất nhiên, những bài thi open book không khiến trí nhớ mất đi giá trị, nhưng một bài thi như vậy đã giúp Quán quân Olympia năm thứ 10 nhận ra mình cần học sâu hơn một bước: Không chỉ ghi nhớ kiến thức, mà còn cần biết sử dụng kiến thức nữa.