Quán quân Mộc An: Tiếng hát Hà Nội là 'bệ phóng' để tôi chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp

- Kể từ khi giành Giải Đặc biệt (Quán quân) cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 đến nay, sự nghiệp ca hát của Mộc An đã có những bước chuyển mình như thế nào? Cuộc thi đã mở ra những cơ hội và dấu mốc đáng nhớ nào trên hành trình âm nhạc của bạn?

- Có thể nói, danh hiệu Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 chính là “bệ phóng” quan trọng cho hành trình theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp của tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc khi sau cuộc thi, giọng hát của tôi được đông đảo khán giả biết đến hơn, giúp tôi thêm tự tin, vững vàng trên con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn. Từ dấu mốc này, Mộc An cũng từng bước khẳng định bản thân thông qua việc ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, góp phần xây dựng dấu ấn và định hình phong cách riêng trong lòng công chúng.

Đặc biệt, năm 2025, một năm sau thành công tại Tiếng hát Hà Nội, tôi chính thức phát hành album CD đầu tay trong sự nghiệp mang tên “Mộc An Vol.1”. Tôi coi đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành trong hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình. Với 8 ca khúc mang âm hưởng dân gian, đại diện cho vẻ đẹp âm nhạc của cả ba miền Bắc - Trung -Nam, một lần nữa khẳng định tình yêu và sự gắn bó của tôi với âm nhạc âm hưởng dân gian, đồng thời giúp tôi đến gần hơn với khán giả, từng bước khẳng định bản sắc âm nhạc của mình.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Mộc An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Bên cạnh những bước tiến tốt đẹp trong sự nghiệp, cuộc sống của Mộc An có những thay đổi gì đặc biệt?

- Nhìn lại những gì đã qua, tôi luôn cảm thấy mình quá may mắn khi đến với âm nhạc và chọn âm nhạc làm sự nghiệp. Có những thời điểm khó khăn, âm nhạc đã trở thành điểm tựa, giúp tôi vượt qua những thử thách, tiếp tục theo đuổi đam mê và từng bước phát triển sự nghiệp. Nhờ đó, tôi cũng có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống, chăm lo và phụ giúp gia đình.

Đặc biệt, sau khi giành danh hiệu Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, con đường nghệ thuật của tôi có nhiều khởi sắc hơn. Tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn, công việc thuận lợi hơn, điều kiện kinh tế cũng dần tốt hơn, có thể san sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình.

Tôi cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc khi luôn có đại gia đình ở bên yêu thương, ủng hộ trên mỗi chặng đường nghệ thuật. Bố mẹ, anh chị em luôn động viên, cổ vũ tinh thần để tôi vững tin trên con đường nghệ thuật. An rất hạnh phúc khi cả nhà luôn dõi theo và tự hào về những thành quả bước đầu mà tôi đã đạt được trên hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc. Đó cũng chính là nguồn động lực rất lớn để tôi tiếp tục nỗ lực, trưởng thành và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật trong tương lai.

Ca sĩ Mộc An hạnh phúc khi giành giải Đặc biệt Tiếng hát Hà Nội 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nhìn lại hành trình tham gia Tiếng hát Hà Nội 2024, đâu là những kỷ niệm để lại ấn tượng sâu sắc với Mộc An?

- Tiếng hát Hà Nội là một cuộc thi uy tín, có bề dày truyền thống và là cái nôi chắp cánh cho nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng, trong đó có những tên tuổi đã khẳng định được vị trí trong nền âm nhạc Việt Nam. Là một nghệ sĩ trẻ, tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được tiếp nối truyền thống ấy, được thừa hưởng sức lan tỏa và uy tín của cuộc thi để tự tin bay cao hơn trên con đường nghệ thuật, tiếp bước các thế hệ nghệ sĩ đi trước.

Để có được danh hiệu Quán quân, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, trong suốt thời gian dự thi, An đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, động viên từ Ban Tổ chức, các thầy cô và bạn bè. Với tôi, đó là một may mắn lớn và cũng là điều mà tôi luôn trân trọng, biết ơn. Thời điểm tham gia, tôi được Ban tổ chức hỗ trợ hết sức và chăm lo cho tôi cũng như các thí sinh khác như người trong gia đình. Điều đó giúp tôi thoải mái tâm lý qua từng vòng thi.

Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trên chặng đường phía trước, để không phụ sự tin yêu, kỳ vọng và những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình, đồng thời xứng đáng với danh hiệu đã đạt được.

- Hiện tại Mộc An đang là thí sinh lọt vào top 12 của cuộc thi Sao Mai 2026. Thành công tại Tiếng hát Hà Nội có ý nghĩa như thế nào đối với hành trình chinh phục cuộc thi Sao Mai 2026 của Mộc An?

- Sau mỗi cuộc thi, tôi nghĩ điều quý giá nhất mà mình nhận được không chỉ là giải thưởng, mà còn là những kinh nghiệm và trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành hơn để tiếp tục phấn đấu, chinh phục những thử thách lớn hơn trên con đường nghệ thuật. Từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, từ cách lựa chọn ca khúc phù hợp với giọng hát và phong cách của mình, kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu, cho đến cơ hội được tập luyện và làm việc cùng một ban nhạc chuyên nghiệp. Tất cả những điều đó đã giúp tôi tự tin hơn, bản lĩnh hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào cuộc thi Sao Mai.

Tôi sẽ mang theo niềm tin, sự quyết tâm cùng những trải nghiệm quý báu tích lũy được từ Tiếng hát Hà Nội để tiếp tục chinh phục hành trình Sao Mai. Tôi biết phía trước còn nhiều thử thách nhưng sẽ cố gắng hết sức mình, từng bước tiến gần hơn đến giấc mơ âm nhạc mà mình luôn ấp ủ.

Mộc An tự tin bước tiếp hành trình âm nhạc chuyên nghiệp từ "bệ phóng" Tiếng hát Hà Nội

- Tiếng hát Hà Nội 2026 đang mở ra một mùa giải mới với nhiều kỳ vọng. Với tư cách là người từng đạt Giải Đặc biệt của cuộc thi, Mộc An muốn gửi gắm điều gì tới ban tổ chức và các thí sinh của mùa giải năm nay?

- Với tôi, Tiếng hát Hà Nội không chỉ là một cuộc thi âm nhạc uy tín, mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ nghệ thuật, giúp các giọng ca trẻ có cơ hội được thể hiện mình, được học hỏi, trưởng thành và từng bước khẳng định con đường âm nhạc đã lựa chọn. Bản thân tôi đã có những trải nghiệm vô cùng quý giá từ cuộc thi, vì vậy tôi luôn trân trọng và biết ơn những cơ hội mà Tiếng hát Hà Nội đã mang đến cho mình.

Tôi tin rằng, với bề dày truyền thống và uy tín đã được vun đắp qua nhiều năm, Tiếng hát Hà Nội 2026 sẽ tiếp tục là một sân chơi chất lượng, nơi phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca tài năng và mang đến cho đời sống âm nhạc Thủ đô cũng như đất nước những sắc màu mới.

Tôi hy vọng Tiếng hát Hà Nội 2026 sẽ tiếp tục tìm ra những giọng ca thực sự nổi bật. Và tôi mong rằng Tiếng hát Hà Nội sẽ tiếp tục là nơi khởi đầu cho nhiều hành trình nghệ thuật đẹp, như cách cuộc thi đã mở ra những cơ hội quý giá cho chính tôi.