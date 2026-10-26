Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia sống trong biệt thự triệu đô rộng gần 1.000m²

Lê Vũ Hoàng là Quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6 (2005). Anh sinh năm 1988 tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Sau chiến thắng tại sân chơi trí tuệ đình đám, Vũ Hoàng tiếp tục con đường học tập và phát triển sự nghiệp tại Australia. Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, anh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thành công và cuộc sống gia đình viên mãn nơi xứ người.

Trở lại năm 2005, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 6 chứng kiến màn đăng quang đầy thuyết phục của Lê Vũ Hoàng ở tuổi 17. Sinh năm 1988 tại Bố Trạch, Quảng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), Hoàng lớn lên trong một gia đình công nhân nghèo, sinh sống tại căn nhà tranh đơn sơ.

Lê Vũ Hoàng là Quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6.

Tuy nhiên, hoàn cảnh gian khó không làm nhụt chí mà trở thành động lực thôi thúc cậu học sinh Trường THPT số 1 Bố Trạch rèn luyện tinh thần tự học. Hình ảnh cậu học trò gầy gò xuất sắc giành vòng nguyệt quế đã làm lay động hàng triệu khán giả truyền hình. Chiến thắng này cũng mang về cho Hoàng phần thưởng 35.000 USD cùng học bổng toàn phần tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia), mở ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn tương lai của anh.

Đặt chân đến Australia, Lê Vũ Hoàng hoàn thành chương trình Cử nhân danh dự ngành Điện tử và Máy tính vào năm 2011. Nhờ năng lực xuất sắc, anh tiếp tục nhận học bổng nghiên cứu sinh và dành 4 năm theo đuổi chương trình Tiến sĩ về Quang học lượng tử và laser tử ngoại.

Nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn về tư duy logic và năng lực nghiên cứu, anh không dừng lại ở phòng thí nghiệm mà dấn thân vào lĩnh vực công nghệ ứng dụng. Sau thời gian làm việc tại doanh nghiệp sản xuất thiết bị chiếu sáng, đầu năm 2021, anh gia nhập và điều hành một công ty khởi nghiệp công nghệ tại Australia chuyên phát triển các cảm biến nhiệt trên nền tảng mới. Anh cũng sáng lập doanh nghiệp sản xuất thiết bị Internet of Things (IoT) đặt trụ sở tại Melbourne và mở chi nhánh tại Việt Nam.

Nắm bắt thời cơ khi đại dịch Covid-19 bùng phát để đẩy mạnh giải pháp công nghệ trong y tế, giáo dục và quản lý đô thị, doanh nghiệp của anh gặt hái thành công lớn. Tháng 10/2021, công ty nhận khoản đầu tư 150 tỷ đồng từ quỹ Celesta, đồng thời ký kết hợp đồng cung ứng với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Google và Amazon. Nhờ những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp kinh doanh và nghiên cứu, tổng tài sản của Lê Vũ Hoàng đã đạt mốc ước tính khoảng 1 triệu USD (tương đương hơn 26 tỷ đồng) vào giữa năm 2020.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lê Vũ Hoàng còn sở hữu cuộc sống gia đình viên mãn. Anh kết hôn vào tháng 2/2013 và hiện có 3 người con.

Sau nhiều năm sinh sống tại khu nhà hiện đại ở Melbourne, gia đình anh đã chuyển về Sydney và an cư trong biệt thự sân vườn rộng gần 1.000m² mang tên "Private Paradise".

Biệt thự của Lê Vũ Hoàng được thiết kế với 3 phòng khách, gồm 1 phòng khách lớn và 2 phòng khách nhỏ, tất cả đều rộng rãi, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa toát lên vẻ sang trọng, vừa tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi.

Khu vực bếp được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, trong khi ban công rộng chạy quanh tầng 2 được bài trí nhiều bàn ghế, trở thành nơi lý tưởng để cả gia đình thư giãn, quây quần bên những bữa tiệc ngoài trời. Bên cạnh các không gian sinh hoạt chung, căn biệt thự còn có phòng karaoke, phòng chiếu phim riêng, đáp ứng nhu cầu giải trí ngay tại nhà.

Khuôn viên bên ngoài cũng gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, phủ nhiều cây xanh, có bể bơi và gara đủ sức chứa 5 chiếc ô tô. Đặc biệt, nhờ sở hữu 3 mặt hướng ra rừng, hầu hết các góc trong nhà đều mở ra tầm nhìn thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên. Không gian sống vì thế mang đến cảm giác bình yên, tách biệt khỏi sự ồn ào thường nhật.

Mỗi ngày, gia đình Lê Vũ Hoàng có thể tận hưởng tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách bên ngoài, tạo nên bầu không khí thư thái chẳng khác nào đang nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Nội thất bên trong biệt thự được thiết kế sang trọng, phảng phất nét cổ điển với cách bài trí tinh tế, tạo cảm giác vừa đẳng cấp vừa ấm cúng. Khu vực bếp nổi bật với tông trắng chủ đạo, mang đến vẻ sáng sủa, sạch sẽ và thanh lịch.

Đặc biệt, ban công trải dài mở ra không gian thiên nhiên xanh mát, là nơi lý tưởng để gia đình thư giãn, tận hưởng những phút giây yên bình. Từ thiết kế nội thất đến cảnh quan bên ngoài, mọi chi tiết đều góp phần tạo nên một cơ ngơi tiện nghi, riêng tư, đẹp chẳng khác nào một resort hạng sang giữa thiên nhiên.