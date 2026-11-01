Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 tiết lộ điều giúp giành chiến thắng

Trong suốt trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức thể hiện sự chắc chắn, quyết đoán qua từng câu trả lời.

Ở các phần thi, Anh Đức cho thấy vốn kiến thức xã hội phong phú, khả năng ghi nhớ tốt, đặc biệt với những câu hỏi về lịch sử, văn học và các vấn đề xã hội. Nam sinh cũng thể hiện khả năng tính toán tốt và vốn tiếng Anh vững vàng.

Nam sinh còn gây ấn tượng bởi sự hóm hỉnh, hồn nhiên trên sân khấu. Đặc biệt, dù đang dẫn đầu, Anh Đức vẫn chọn ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối trong lượt thi Về đích. Câu trả lời chính xác giúp em ghi thêm 40 điểm, nới rộng khoảng cách với các thí sinh còn lại.

Chia sẻ với VietNamNet sau khi đăng quang, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 cho biết em rất vui và xúc động khi nhìn lại chặng đường đã qua. Theo Đức, hành trình đó là những nỗ lực không ngừng, giúp em tích lũy thêm kiến thức và trải nghiệm.

“Điều em vui nhất là góp phần giúp Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành ngôi trường đầu tiên có học sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia trong hai năm liên tiếp”, Đức nói.

Chiến thắng của Anh Đức giúp Hà Nội có 3 quán quân Đường lên đỉnh Olympia, ngang bằng với Quảng Ninh và Huế. Đây cũng là 3 địa phương có nhiều nhà vô địch nhất chương trình.

Đức kể, trước khi thi, em đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi kết quả. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, nam sinh tự nhủ dù trong hoàn cảnh nào cũng không được từ bỏ niềm tin vào bản thân.

Nam sinh cho rằng chiến thắng có được hôm nay không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân trong nhiều năm qua mà còn nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của gia đình, bạn bè và thầy cô. Là thí sinh duy nhất theo học chuyên Sử, Đức cũng có những thế mạnh riêng và đã vận dụng tốt trong cuộc thi.

Anh Đức cho biết em và bà ngoại thường xuyên theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Vì vậy, bà cũng là người em muốn gặp nhất ngay sau khi giành chức vô địch.

Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Từ nhỏ, Đức đã thích xem các gameshow về trí tuệ và được bố mẹ khuyến khích tham gia các sân chơi này. Năm lớp 6, khi cùng cả nhà xem chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, Đức cảm nhận rõ không khí sôi động của cuộc thi và ước mơ được một lần thử sức tại chương trình.

Nam sinh cũng có thói quen đọc nhiều thông tin trên Wikipedia, sách báo mỗi ngày và chú trọng học kỹ những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa.

Từ năm 2023, Đức bắt đầu tham gia các trận đấu mô phỏng hay sân chơi tương tự Đường lên đỉnh Olympia trên mạng để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Khi lên THPT, em dành thời gian rèn luyện thêm các kỹ năng như gõ bàn phím, sử dụng chuột và đọc đề nhanh. Năm lớp 10, khi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức một trận đấu giao hữu giữa học sinh trong trường, Đức tham gia và giành chiến thắng.

Nam sinh cho hay em có thế mạnh ở các câu hỏi thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, đặc biệt là lịch sử - môn chuyên đang theo học tại trường.

Đức chia sẻ em luôn cố gắng hoàn thành đầy đủ bài tập được giao. Trong giờ học, nam sinh tích cực phát biểu và tham gia xây dựng bài.

Cô Phạm Ngọc Lan, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn lớp 12 Sử 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho biết Đức đặc biệt yêu thích các môn khoa học xã hội.

Theo cô Lan, nam sinh yêu thích văn chương và thuộc nhiều bài thơ, đặc biệt là thơ ca cách mạng. Trong các tiết Ngữ văn, khi học về những thời kỳ văn học hoặc tác giả yêu thích, Đức thường xung phong đọc tặng cô và các bạn những bài thơ cùng thời kỳ, nằm ngoài sách giáo khoa.

“Đức thường chia sẻ với tôi về tình yêu dành cho lịch sử, văn chương. Đức cũng rất yêu nhạc cách mạng, thích nói chuyện về thơ ca và hát cho cô cùng cả lớp nghe. Có thể nói đây là một học trò tài năng và sống tình cảm”, cô Lan nói.

Đoàn Lê Anh Đức ăn mừng cùng tập thể lớp 12 Sử 1 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Hùng

Cô chủ nhiệm cho hay, Đức yêu thích Olympia từ những ngày đầu vào lớp 10 và thường xuyên luyện tập kỹ năng nhấn chuột nhanh. Việc rèn luyện này phát huy hiệu quả tại trận chung kết khi nam sinh nhiều lần giành quyền trả lời nhờ bấm chuông nhanh nhất.

Các bạn cùng lớp còn ấn tượng với những tài lẻ của Đức. Nam sinh có thể hát quốc ca của 136 quốc gia trên thế giới và nhiều làn điệu dân ca ví, giặm.

Với chiến thắng tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức nhận vòng nguyệt quế, phần thưởng trị giá 50.000 USD và cơ hội du học.