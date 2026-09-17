Quán quân đầu tiên của The Voice qua đời

Ngày 17/9, tờ Deadline đưa tin Ben Saunders, ca sĩ người Hà Lan và là quán đầu tiên của The Voice, được phát hiện đã qua đời vào 15/9 tại một hồ nước. Anh qua đời ở tuổi 43 tuổi.

Dean Saunders, anh trai Ben, thông báo tin buồn trên Instagram. “Em trai yêu quý của tôi đã qua đời hôm nay. Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như bây giờ. Thật là một ngày khủng khiếp đối với tất cả chúng ta”, anh viết.

Nguyên nhân cái chết của Ben Saunders chưa được công bố. Theo các nguồn tin địa phương, cảnh sát không nghi ngờ có hành vi phạm tội. Ben Saunders được báo cáo mất tích vào sáng 15/9. Sau đó, thi thể nam ca sĩ được tìm thấy vào buổi chiều tại hồ Rijkerswoerdse Plassen. Khu vực này nằm ở Elst, giáp với vùng Arnhem South của Hà Lan.

Ben Saunders trong một sự kiện năm 2025. Ảnh: IMAGO/Orange Pictures/Ben Gal.

Thông tin về cái chết của nam ca sĩ được các báo địa phương như De Telegraaf và Dutch News đưa tin đầu tiên. Dutch News cũng cho biết cảnh sát hiện không xem đây là một vụ án có dấu hiệu phạm tội.

Ben Saunders sinh năm 1983 tại London. Sau đó, anh cùng bố mẹ chuyển đến Hà Lan và lớn lên tại thị trấn Hoorn. Tiếp đó, gia đình anh chuyển đến Arnhem sinh sống. Tại đây, Ben điều hành một tiệm xăm hình.

Ben Saunders được biết đến rộng rãi sau khi tham gia mùa đầu tiên của The Voice of Holland năm 2011. Anh gây chú ý ngay từ vòng thử giọng với bản cover Use Somebody của nhóm Kings of Leon. Sau hành trình thi đấu, Ben trở thành quán quân đầu tiên của chương trình tìm kiếm tài năng này.

The Voice of Holland sau đó phát triển thành thương hiệu truyền hình nổi tiếng trên toàn thế giới, trong đó có phiên bản Mỹ The Voice của NBC. Chương trình này cũng được mua bản quyền tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Ca khúc thành công nhất nhì sự nghiệp của Ben Saunders là Kill for a Broken Heart. Bài hát lọt top 40 bảng xếp hạng Hà Lan và được đưa vào album solo đầu tay You Thought You Knew Me By Now. Album này sau đó đứng đầu bảng xếp hạng tại Hà Lan.

Không lâu sau khi Ben chiến thắng The Voice, anh trai anh là Dean Saunders tiếp tục giành chiến thắng tại chương trình truyền hình Popstars. Hai anh em thường xuyên biểu diễn cùng nhau và từng đại diện Hà Lan tại cuộc thi Eurovision Song Contest năm 2003.

Theo Dutch News, Ben Saunders từng gặp một số vấn đề về sức khỏe và vướng tiền án, tiền sự. Năm 2016, anh bị phạt lao động công ích vì hành hung một cảnh sát giao thông. Nam ca sĩ cũng từng là thành viên của câu lạc bộ môtô Satudarah, bị cho là có liên hệ với “bạo lực có tổ chức".