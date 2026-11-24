Trần Trí Khang (sinh năm 1999, quê Nha Trang, Khánh Hòa) vừa xuất sắc giành giải Quán quân cuộc thi Bông lúa vàng (BLV) năm 2026 do Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP HCM) tổ chức, cùng phần thưởng trị giá 100 triệu đồng.

Trần Trí Khang xuất sắc giành giải Quán quân cuộc thi Bông lúa vàng năm 2026.

Đây là sân chơi nghệ thuật cải lương uy tín bậc nhất Nam bộ, được tổ chức từ năm 1993 và đã có hơn 30 năm đồng hành cùng những người yêu nghệ thuật truyền thống.

Khóc như mưa vì... "Tô Ánh Nguyệt"

Ký ức tuổi thơ của Trí Khang gắn liền với những đêm các đoàn cải lương miền Nam trên đường lưu diễn miền Trung dừng chân tại hội trường thôn Lương Sơn, huyện Vĩnh Lương, Nha Trang (Khánh Hòa) để biểu diễn phục vụ bà con.

Cánh màn nhung, ánh đèn sân khấu, tiếng đàn cổ cùng giọng ca của những nghệ sĩ tài danh như Lệ Thủy, Minh Cảnh, Thanh Sang, Kiều Hoa, Phượng Liên, Út Trà Ôn... vốn đã quen thuộc với cậu bé qua những chiếc đĩa CD nghe hằng ngày. Thế nhưng, khi được tận mắt nhìn thấy những nghệ sĩ bằng xương bằng thịt biểu diễn trên sân khấu, Trí Khang (tên gọi thân mật ở nhà là Đô) thực sự bị cuốn hút.

Năm học lớp 7, trong lúc chờ đến giờ đi học, Trí Khang tình cờ mở tivi và xem được vở cải lương Tô Ánh Nguyệt. Đúng vào phân đoạn ông Hương Cả (NSND Diệp Lang thủ diễn) ép con gái là Tô Ánh Nguyệt (NSND Lệ Thủy thủ diễn) phải giao con cho người khác để theo ông về nhà, cậu bé đã xúc động mạnh trước giọng ca và diễn xuất của NSND Lệ Thủy. Khang ngồi khóc nức nở đến mức mẹ phải chạy vào tắt tivi rồi... đưa con đi học.

Niềm đam mê cháy bỏng và những năm tháng tự học, tự tìm tòi môn nghệ thuật cải lương truyền thống Nam Bộ của chàng trai vùng biển miền Trung đã có được thành quả xứng đáng: Quán quân BLV 2026.

Kể từ đó, NSND Lệ Thủy trở thành thần tượng của Trí Khang. Mỗi khi nghe tin đoàn hát có cô Lệ Thủy về biểu diễn tại thôn, Khang lại tìm đến xem. Có lần, cậu còn mượn điện thoại của chị gái để quay lại tiết mục của thần tượng. Tối về, Khang cứ mở điện thoại nghe đi nghe lại, như muốn thưởng thức cho thỏa niềm yêu thích.

Cũng từ đó, cậu bé Trí Khang bắt đầu tự tìm hiểu về cải lương trên internet bằng chiếc laptop cũ. Gần như suốt tuổi thơ cho đến khi trưởng thành, Khang dành phần lớn thời gian để khám phá, tìm hiểu về các bậc tiền bối và những nghệ sĩ cải lương qua nhiều thế hệ, từ những tên tuổi tiên phong như Năm Phỉ, Năm Nghĩa, Phùng Há, Tư Chơi, Năm Chạy, Ba Vân đến Thanh Nga, Hùng Cường, Út Bạch Lan, Bạch Tuyết, Út Hiền, Thanh Sang, Lệ Thủy...

“Lạ lắm! Càng tìm hiểu, tôi càng thấy thích thú và đam mê. Rồi tôi mày mò tự học từ lời ca, tiếng hát đến các bài bản của những cô chú nghệ sĩ. Ở đâu, làm gì tôi cũng ca. Ngay cả khi tập gym, tôi cũng hát cải lương để có thêm động lực tập luyện”, Trí Khang thổ lộ.

"Ông Tổ nghề" an vị ngay trong nhà!

Miền Trung vốn là vùng đất gắn với nghệ thuật tuồng, bài chòi. Riêng về nghệ thuật cải lương, thì vẫn còn khá xa lạ với không ít người, đặc biệt là giới trẻ. Thế nhưng, chàng trai trẻ Trần Trí Khang đã khiến giới nghệ sĩ và khán giả không khỏi bất ngờ khi từ niềm đam mê tự phát, anh tự tìm tòi, học hỏi để rèn luyện nên giọng ca ngọt ngào, giàu cảm xúc.

Tháng 5/2026, trong lần đầu tiên tham gia cuộc thi Bông lúa vàng, Trí Khang đã chinh phục ban giám khảo gồm các nghệ sĩ Thanh Hằng, Chí Tâm, Võ Minh Lâm cùng những nhà báo chuyên viết về lĩnh vực sân khấu, xuất sắc giành giải Quán quân và giải Phong cách.

Trần Trí Khang trong phần dự thi vai lão trong trích đoạn vở cải lương kinh điển "Đời cô Lựu" cùng bạn phụ diễn Thái Hồng Thiện buổi chung kết BLV 2026.

“Có lẽ con đường đến với cải lương của tôi kỳ lạ hơn bất cứ ai khác. Tôi nghĩ chắc Tổ nghiệp đã chọn và ban duyên để tôi đến với sân khấu”, Quán quân Bông lúa vàng chia sẻ và còn tiết lộ một câu chuyện khá ly kỳ mà chính anh cũng chỉ mới được nghe người bác ruột kể lại.

Chuyện là người bác ruột của Khang sau nhiều năm định cư tại Úc vừa trở về thăm quê nhà Nha Trang. Trong một lần đến thăm gia đình Trí Khang, người bác khẳng định khu đất nơi gia đình anh đang sinh sống trước đây chính là hội trường thôn Lương Sơn. Đặc biệt, vị trí căn nhà hiện tại của Khang từng là nơi các đoàn hát đặt bàn thờ Tổ nghiệp trước mỗi đêm biểu diễn.

Những thông tin này hoàn toàn trùng khớp với lịch sử của khu đất. Vào khoảng thập niên 1990, sau khi hội trường thôn được giải tỏa để làm đường và phân lô bán nền, gia đình Trí Khang đã mua một lô đất tại đây để xây nhà. Cậu bé Khang lớn lên trong chính căn nhà ấy mà không hề biết rằng, nơi mình sinh sống lại từng là địa điểm các đoàn cải lương lập bàn thờ Tổ nghiệp trước mỗi đêm diễn.

Chàng trai miền Trung có tuổi thơ kỳ lạ đưa đến nghiệp diễn cải lương.

Một sự trùng hợp đầy thú vị: cậu bé mê cải lương ngày nào lại lớn lên trên chính mảnh đất từng gắn bó với những đoàn hát và nghi lễ thờ Tổ của giới nghệ sĩ sân khấu. Sau này khi gặp được các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi từng đến thôn nhà mình hát năm xưa, các nghệ sĩ này cũng xác nhận đúng là chỗ ở nhà Trí Khang từng là Hội trường nơi các đoàn dừng lại trong những chuyến lưu diễn.

“Ông Tổ nghề đã chọn tôi và hướng tôi theo nghiệp hát. Tôi sẽ sống trọn vẹn với nghề để không phụ lòng Tổ nghiệp”, Trí Khang bày tỏ.

Niềm đam mê ấy cũng theo Trí Khang trong những lần có dịp vào TP HCM khám bệnh hoặc giải quyết công việc. Anh thường tranh thủ tìm đến các điểm đờn ca, nhóm hát... chỉ để được cất giọng một bài bản, một câu vọng cổ hay một trích đoạn cải lương. Với Khang, được hát giữa những người cùng đam mê đã là niềm hạnh phúc khó diễn tả.

Được ca một câu vọng cổ, một bài bản cải lương... là niềm sung sướng, hạnh phúc vô biên của Trần Trí Khang.

“Được ca một câu vọng cổ, một bài bản cải lương, tôi cảm thấy sướng như cá được về với nước”, anh chia sẻ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hành trình đặc biệt đến với cải lương, Trí Khang còn sở hữu chất giọng riêng, mang âm hưởng của lối ca cải lương cổ, gợi nhớ phong cách thể hiện của nhiều nghệ sĩ tiền bối như Thanh Sang, Điền Tử Lang... Chính nét riêng này đã giúp anh tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Trước khi đăng quang Bông lúa vàng, Trí Khang đã có lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội.

Chàng trai 27 tuổi hóa thân thành ông Hai Hương trong trích đoạn vở cải lương kinh điển "Đời cô Lựu".

Trong phần thi chung kết Bông lúa vàng, chàng trai 27 tuổi hóa thân thành ông Hai Hương trong trích đoạn vở cải lương kinh điển "Đời cô Lựu". Đây là vai diễn từng gắn liền với tên tuổi cố nghệ sĩ Ba Vân và lấy đi biết bao nước mắt của nhiều thế hệ khán giả.

Với cách thể hiện giàu cảm xúc, Trần Trí Khang một lần nữa chạm đến trái tim người xem, khiến nhiều khán giả xúc động. Chiến thắng của anh không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật cá nhân mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của cải lương trong lòng thế hệ trẻ.