Quán phở Việt ở thủ đô của Phần Lan chinh phục thực khách Bắc Âu

Quán “Phở Việt” ngay gần Quảng trường Ga trung tâm Helsinki. (Ảnh: Việt Thắng/Vietnam+)

Giữa làn gió lạnh chớm thu tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, bước chân vào quán “Phở Việt” giữa trung tâm thành phố, khói nghi ngút cùng hương thơm thanh nồng của thảo quả, hoa hồi như xóa tan mọi khoảng cách không gian.

Ở nơi cách quê nhà hàng vạn cây số, có một người Việt vẫn lặng lẽ giữ trọn “linh hồn” của bát phở quê hương.

Bát nước dùng ấm lòng giữa miền tuyết trắng

Rời sân bay đến khu vực Quảng trường Ga trung tâm Helsinki - nơi có tượng đài nhà văn Aleksis Kivi trầm mặc, tôi tìm đến một quán phở Việt quen thuộc của cộng đồng người xa xứ.

Đẩy nhẹ cánh cửa kính, cái lạnh băng giá của Bắc Âu dường như bị bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho sự ấm áp và hương thơm quyến rũ của nước dùng ninh xương.

Nhấp một ngụm nước dùng trong ngần nhưng đậm đà, vị ngọt thanh tự nhiên từ xương bò hòa quyện cùng mùi gừng nướng, hành khô và các loại gia vị thảo mộc khiến lòng người xa quê không khỏi bồi hồi.

“Ở Phần Lan, nguồn nước rất tinh khiết và thịt bò chất lượng cao, nhưng để nấu ra đúng cái 'hồn' của phở Việt thì không đơn giản,” anh Phạm Xuân Dũng - chủ quán phở Việt trên phố Yrjönkatu vừa chuẩn bị gia vị cho một ngày bán hàng mới vừa chia sẻ.

“Những ngày đầu lập nghiệp, việc tìm đủ các loại gia vị truyền thống như hoa hồi, thảo quả chuẩn vị Bắc vô cùng vất vả, có lúc phải nhờ người quen xách tay từng ký từ Việt Nam sang,” anh nói.

Anh Phạm Xuân Dũng đang chuẩn bị gia vị cho một ngày mới tại quán. (Ảnh: Việt Thắng/Vietnam+)

Chinh phục thực khách Bắc Âu bằng sự chân thành

Người Phần Lan vốn nổi tiếng trầm tính và có khẩu vị ẩm thực khá riêng biệt. Thời gian đầu mới mở cửa, quán gặp không ít khó khăn khi thực khách bản địa chưa quen với mùi vị nồng đượm của gia vị châu Á hay khái niệm “ninh xương mười mấy tiếng.”

Thế nhưng, sự cầu thị và kiên trì giữ đúng hương vị gốc đã tạo nên “phép màu.” Dần dần, bát phở nóng hổi trở thành sự lựa chọn ưu tiên của người dân Helsinki, đặc biệt là trong những ngày mùa đông băng giá.

Nhiều người Phần Lan, Thụy Điển đã trở thành khách quen của quán. (Ảnh: Việt Thắng/Vietnam+)

Giữa không gian cổ kính và lạnh giá của Helsinki, một tô phở Việt nóng hổi luôn là điểm tựa ấm áp cho những người con xa xứ.

“Ban đầu người ta ăn vì tò mò. Nhưng rồi họ nhận ra bát phở không chỉ ngon mà còn chứa đựng sự cân bằng dinh dưỡng tuyệt vời,” anh chủ quán tự hào kể. “Bây giờ, nhiều khách hàng Phần Lan, Thụy Điển đã trở thành khách quen. Họ thuộc lòng cách gọi 'phở bò', 'phở gà', thậm chí dùng đũa rất thành thạo và ăn kèm giấm tỏi, tương ớt đúng điệu.”

Cầu nối văn hóa giữa lòng Helsinki

Đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Phần Lan, quán phở không chỉ là nơi thưởng thức một món ăn ngon, mà còn là “ngôi nhà thứ hai.” Nơi đây, họ tìm lại cảm giác thân thương của quê nhà, nghe những câu chuyện bằng tiếng mẹ đẻ và sẻ chia vui buồn xứ người.

Bát phở Việt giữa lòng Helsinki không đơn thuần là câu chuyện mưu sinh. Đó là câu chuyện về tình yêu văn hóa, về hành trình đưa ẩm thực Việt Nam vươn xa và cắm rễ sâu sắc vào lòng bạn bè quốc tế.

Rời quán phở khi phố phường đã lên đèn, trong tiết trời giá lạnh của Bắc Âu, hơi ấm từ bát phở và nụ cười phúc hậu của người chủ quán vẫn theo chân tôi, dâng lên một niềm tự hào khó tả về sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt Nam trên khắp thế giới./.