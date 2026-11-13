Quán phở Michelin ở Hà Nội 2 lần bị xử phạt

Khách ngồi bên quán ăn gần phố cổ, thưởng thức món phở nóng hổi ngay trên vỉa hè. Ảnh: Linh Pham.

Trao đổi với Tri Thức - Znews ngày 13/11, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường đang tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm phát hiện, xử lý hành vi xả, đổ nước thải sai quy định.

Ngày 12/11, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 cơ sở. Trong đó, quán phở Tư Lùn trên phố Ấu Triệu tái phạm hành vi xả, đổ nước thải không đúng quy định. Đây là lần thứ 2 cơ sở vi phạm lỗi này, phường đã yêu cầu tháo dỡ toàn bộ đường ống đấu nối, xả thải ra khu vực vỉa hè.

Các cơ sở còn lại gồm Cơm Phủ Doãn, Bún Chả Hội Vũ và Bún ngan chặt trên phố Phùng Hưng cũng bị lập biên bản vì hành vi xả, đổ nước thải không đúng quy định.

"Dù cơ sở kinh doanh có thương hiệu, danh tiếng hay từng được các tổ chức quốc tế ghi nhận, đều phải chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không có ngoại lệ", đại diện UBND phường nhấn mạnh.

Quán phở Tư Lùn nổi tiếng với nước dùng đục, béo. Ảnh: Thụy Trang.

Theo chính quyền địa phương, khu vực phố cổ và trung tâm Hoàn Kiếm thường xuyên tập trung đông người dân, du khách và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Phường yêu cầu các cơ sở vi phạm khắc phục tồn tại, chấm dứt tình trạng xả nước thải ra lòng đường, vỉa hè; khuyến cáo người dân, hộ kinh doanh không vứt rác bừa bãi hoặc đổ nước thải ra khu vực công cộng.

Hai tháng gần đây, UBND phường Hoàn Kiếm tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh môi trường. Các lỗi vi phạm được ghi nhận trong gồm vứt, thải, bỏ rác không đúng nơi quy định; đổ nước thải gây mất vệ sinh môi trường; không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không bảo đảm yêu cầu về công trình, thiết bị xử lý nước thải đối với các cơ sở thuộc diện phải thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số cơ sở kinh doanh từng được Michelin Guide vinh danh. UBND phường cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ, nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và duy trì trật tự, cảnh quan đô thị.

Thực khách tự xếp ghế nhựa, bê phở và ngồi ăn ngoài vỉa hè hoặc ở quán cà phê bên cạnh trên phố Ấu Triệu. Ảnh: Thụy Trang.

Phở Tư Lùn là một trong những quán phở lâu năm ở khu phố cổ Hà Nội. Khác với phần lớn hàng phở truyền thống có nước dùng trong, nước dùng tại đây có màu đục và vị béo.

Theo giới thiệu của quán, nước dùng được ninh từ xương và thịt bò liên tục từ khoảng 5h hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Xương ống được đập 2 đầu để tủy tiết ra trong quá trình ninh. Phần thịt và gân bám quanh xương không được lọc quá kỹ nhằm tạo vị ngọt, độ béo cho nước dùng. Quán không sử dụng quế, hồi mà nêm nếm bằng nước mắm ngon và gừng nướng.

Chủ quán cho biết mỗi ngày đều thức dậy từ 3h để chuẩn bị nguyên liệu, rửa hành, rau và thái thịt. Gầu bò được thái hoàn toàn bằng tay, các miếng có độ dày đồng đều. Thịt bò tươi được thái bằng máy, sau đó dùng dao đập dập, miết mỏng trước khi xếp vào bát phở tái và chan nước dùng đang sôi.

Thực đơn chính của quán gồm phở tái, phở chín, nạm gầu và sốt vang. Giá phở chín là 55.000 đồng/bát, phở tái 65.000 đồng; các bát đặc biệt có mức giá khác tùy yêu cầu. Quán mở cửa từ 6h30 đến 10h hàng ngày.

Năm 2023, Phở Tư Lùn lần đầu được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand, dành cho các cơ sở phục vụ món ăn ngon với mức giá hợp lý. Quán tiếp tục giữ danh hiệu này trong hai năm 2024 và 2025.