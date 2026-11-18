Tác giả: Sharon Moalem/ Huy Hoàng Books & NXB Dân trí

Nửa kia vượt trội

Với vốn kiến thức chuyên môn của mình, Tiến sĩ di truyền học Sharon Moalem sẽ giải thích những ưu thế về mặt di truyền và miễn dịch của phụ nữ so với nam giới. Nhiều độc giả sẽ thấy bất ngờ khi biết cơ thể của phụ nữ có nhiều điểm vượt trội hơn nửa kia, dù sức mạnh cơ bắp bị hạn chế.

Quan niệm của người xưa về cách sinh con trai theo ý muốn

Xa xưa, người ta tin rằng nhiệt độ cao giúp người mẹ mang thai bé trai. Nhiều phụ nữ đã uống một số loại thảo dược để làm tăng nhiệt độ cơ thể sẽ giúp họ sinh con trai.

Xa xưa, người ta tin rằng nhiệt lượng trong cơ thể người mẹ cao hơn mức bình thường, sẽ giúp sinh con trai. Ảnh minh họa: K.D.

Vậy thì cần phải làm gì nếu lúc ấy họ không có đủ đam mê, hoặc nếu người đàn ông đã quá già để thực sự rạo rực nhưng vẫn muốn có người nối dõi? Aristotle đưa ra giải pháp rất đơn giản: Cặp đôi nên cố gắng thụ thai vào những tháng ấm hơn trong năm, dĩ nhiên mùa hè là lý tưởng nhất.

Trước khi điều này bị bác bỏ như một trò lừa bịp thuần túy, Aristotle thực sự có ẩn ý gì đó khi ông nói “sức nóng” đóng vai trò quyết định giới tính của đứa trẻ. Chỉ là không phải đứa trẻ loài người.

Ở một số động vật có xương sống, như cá sấu, rùa và vài loại thằn lằn, nhiệt độ ấp của trứng đã thụ tinh có thể ảnh hưởng tới giới tính của con non. Nhiệt độ càng cao càng có lợi cho sự hình thành con đực ở loài cá sấu, cũng như ở Tuatara hóa thạch sống, loài bò sát đặc hữu của New Zealand.

Nhưng ở rất nhiều loài động vật có xương sống khác, chẳng hạn như rùa hồ châu Âu và rùa cạn Hy Lạp, nhiệt độ trong quá trình ấp trứng càng cao càng dễ tạo ra con cái.

Ý tưởng “ấp” ra nam giới tồn tại rất dai dẳng và thậm chí còn được Giáo hội Cơ Đốc sơ khai chấp nhận. Thật khó mà tưởng tượng nổi, nhưng hiện vẫn có những người quan niệm rằng để phụ nữ tiếp xúc với thật nhiều nhiệt lượng, không chỉ trong lúc thụ thai mà trong suốt thai kỳ, sẽ tăng khả năng sinh con trai.

Tôi từng được nghe về niềm tin đối với nhiệt độ trong quá trình mang thai từ một thai phụ tên Anna. Khi ở nhà đã có ba cô con gái, mà bạn đời của cô ấy lại là con trai duy nhất trong nhà, Anna đã nuôi hy vọng đứa trẻ thứ tư sẽ là con trai.

Khi chúng tôi gặp nhau, Anna bảo tôi rằng việc mang bầu khiến cô ấy không thoải mái lắm. Anne đang chịu một áp lực rất lớn. Mẹ chồng cô khăng khăng tin rằng nhiệt độ cao sẽ giúp sinh con trai, và bà đã sắc thuốc Ayurveda để con dâu tăng nhiệt độ cơ thể.

Thật đáng tiếc, việc mang bầu và phần lớn các bài thuốc thảo dược không thể song hành với nhau, cho dù đó là cồn thuốc và trà chiết xuất từ thiên nhiên đi nữa. Vài tháng sau, Anna sinh con trai thật. Cậu bé mắc nhiều dị tật bẩm sinh, khả năng cao là do những tác dụng gây quái thai mà loại thần dược cô đã uống gây ra.

Hơn một nghìn năm sau thời đại của Aristotle, khi y học (gần như do đàn ông lãnh đạo hoàn toàn) đã đạt được những bước tiến rất quan trọng, từ mô tả về sự lưu thông máu của bác sĩ William Harvey người Anh vào thế kỷ 17 cho tới cách Edward Jenner dùng vacxin chữa đậu mùa ở thế kỷ 18, hay thậm chí Wilhelm Conrad Röntgen, người từng đạt giải Nobel, phát hiện và ứng dụng chụp ảnh bằng tia X vào cuối thế kỷ 19, vẫn không có một sự đồng thuận nào trong giới khoa học về cách giới tính được định hình.

Thực chất, hầu hết lịch sử di truyền nói về đàn ông và phụ nữ đều do nam giới viết, và theo tôi, nó đã tác động tiêu cực tới cách chúng ta điều trị cho hai giới trên phương diện y học.