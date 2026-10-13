Quan niệm an cư của người trẻ thời nay

Người trẻ từ tư duy chọn nơi ở sang tư duy thiết kế cuộcsống

Mô hình "tất cảtrong một" (All-in-one) của các khu đô thị ven đô tích hợp đầy đủ tiện íchnhư công viên, trường học, trung tâm thương mại, khu thể thao đáp ứng trọn vẹnnhu cầu sinh hoạt mà không cần di chuyển nhiều, đang là lựa chọn số một cho phongcách sống trong một bộ phận người trẻ hiện nay.

Mô hình "tất cả trong một" (All-in-one) của các khu đô thị ven đô đang là lựa chọn số một cho phong cách sống trong một bộ phận người trẻ hiện nay. Ảnh: Internet

Họ đang tìm kiếm mộtngôi nhà với ưu tiên giá trị chất lượng sống và sức khỏe nhiều hơn một tài sản. Họ không còn mặc địnhcó nhà ở trung tâm mới là người thành đạt do mật độ dân cư quá cao, ô nhiễm vàáp lực tại nội ô. Họ cần một không gian xanh để cân bằng tinh thần và thể chất. Bất kể có thể đi xa hơn một chút.

Thị trường bất động sản đã nắm bắt nhu cầu này như thếnào?

Sự thay đổi về quanniệm an cư dẫn đến chuyển dịch hành vi của người tiêu dùng. Để đáp ứng thị hiếucủa làn sóng dịch chuyển này, thị trường bất động sản đã có những bước chuyểnmình mạnh mẽ. Không chỉ đưa nhà ở ra xa trung tâm, một số nhà phát triển đang cốgắng biến khu vực ven đô thành những trung tâm sống mới.

Các chủ đầu tưkhông còn chỉ bán "bốn bức tường" mà chuyển sang bán môi trường sốngthông qua các mô hình đại đô thị tích hợp như mô hình "All-in-one"; môhình "Đô thị sinh thái" (Eco-urban)… đưa không gian xanh thành một phần của giá trị thương mại

Thiết kế căn hộ vàtiện ích phù hợp với phong cách sống năng động và hiện đại: Tối ưu công năng vàcông nghệ, không gian làm việc linh hoạt…

Thách thức

Mặc dù các nhà đầutư đang hướng tới lấy việc kết nối giao thông như một điều kiện cạnh tranh, đồng thời mô hình phát triển đô thị định hướng giao thôngcông cộng cũng đang được TP.HCM quan tâm. Nhưng trước mắt, việc di chuyển từ trong nội ô ra khu vực ven đôtrong bối cảnh đường chật, người đông, xe kẹt, triều cường dâng như TP.HCM hiện nay, thật sự là một bài toán khó có lờigiải đáp cho cả lựa chọn của người mua lẫn năng lực quy hoạch, phát triển củadoanh nghiệp. Còn chưa kể đến giá nhà vượt xa khả năng chi trả của người trẻ khiếntệp khách hàng được nhắc đến thực sự khó tiếp cận.

Dầu sao tất cả cũngchỉ là mới bắt đầu. Trước nhu cầu của giới trẻ, thị trường đã nhanh chóng biếnnhững mong muốn ấy thành thông điệp bán hàng. Nhưng giữa mong muốn và thực tế thườngtồn tại một khoảng cách. Mong rằng mô hình khu đô thị ven đô sẽ mang đến chocác bạn trẻ một chất lượng sống thật sự chứ không chỉ là một “giấc mơ”.