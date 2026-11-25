Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vương Hoàng Phước (giữa) bàn giao lại chiếc ví cho người đánh rơi.

Khoảng 7 giờ ngày 25/11, trên đường đi làm, khi đến khu vực hẻm 718, đường Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vương Hoàng Phước, công tác tại Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 4, Quân khu 9, phát hiện một chiếc ví da bị đánh rơi.

Kiểm tra bên trong, anh Phước phát hiện hơn 5 triệu đồng cùng giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Chí Linh (sinh năm 1986) và giấy đăng ký xe mô tô.

Sau khi nhặt được tài sản, anh Phước chủ động tìm cách liên hệ, xác minh chủ sở hữu để trao trả.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Chí Linh đã đến nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tiền và giấy tờ. Nhận lại tài sản, anh Linh cảm ơn anh Phước về hành động trung thực, trách nhiệm.