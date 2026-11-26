Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Năm trao trả chiếc ví cùng toàn bộ tài sản cho anh Nguyễn Huỳnh Phước. Ảnh: Hồng Ánh

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 25/11, tại khu vực cây xăng Hoàng Hà, thuộc ấp Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai, cách Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư khoảng 1km, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Năm, nhân viên thủ tục Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đã nhặt được một chiếc ví. Bên trong ví có tiền mặt, thẻ ngân hàng và nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Huỳnh Phước (sinh năm 1997), có hộ khẩu tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ).

Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, đồng chí Phạm Văn Năm đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân tài sản.

Đến chiều 26/11, anh Nguyễn Huỳnh Phước liên hệ với đơn vị để nhận lại tài sản. Sau khi xác minh thông tin, dưới sự chứng kiến của chỉ huy đơn vị, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Năm đã trao trả toàn bộ tài sản cho anh Phước, hiện cư trú tại xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai.

Nhận lại tài sản, anh Nguyễn Huỳnh Phước xúc động chia sẻ: “Khi phát hiện mất tài sản, bản thân tôi đã vô cùng lo lắng và buồn vì trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng. Thực sự vô cùng cảm ơn anh Năm và các chú bộ đội Biên phòng rất nhiều”.

Việc làm ý nghĩa của Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Năm góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với nhân dân.