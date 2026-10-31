Quán Nhà Haha: Tìm được 'em trai' của Bùi Công Nam ở chặng Huế

Hành trình của Quán Nhà Haha tại Huế sắp đến tập thứ ba, nhưng nhiều người xem vẫn dành sự quan tâm cho những thước phim được công chiếu trước đó. Điều khiến khán giả yêu thích chương trình không chỉ vì những cảnh quay nấu ăn công phu, mà còn bởi những tương tác đáng yêu giữa dàn nghệ sĩ và gia đình chủ nhà - cô Bé và chú Phước.

Nhiều khán giả dành yêu thương cho các thước phim tại chặng Huế của Quán Nhà Haha. Ảnh: Gia đình Haha

Một trong nhiều khoảnh khắc được chia sẻ là những phút giây trò chuyện, tương tác giữa các thành viên Quán Nhà Haha và Xuân An - con trai của hai cô chú chủ nhà. Dù không xuất hiện nhiều vì công việc cá nhân, nhưng những phân đoạn tương tác và cách Xuân An cùng các thành viên hỏi thăm nhau được ví như những thành viên gia đình thực thụ vì sự tự nhiên và gần gũi.

Jun Phạm "cảnh báo" Xuân An cẩn thận với Duy Khánh vì... cái sổ đỏ.

Trong bữa cơm tối thân mật, nhiều câu chuyện, tâm tình giữa các nghệ sĩ và gia đình gia chủ được bày tỏ. Trong đó, Xuân An chia sẻ đang làm việc trong ngành kiến trúc và từng có thời gian làm việc tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau một lần gặp tai nạn, anh quyết định trở về Huế, tìm công việc gần nhà và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Xuân An nói thêm về lý do trở về Huế sau một thời gian làm việc tại TP.HCM.

Đặc biệt, nhiều người xem cũng thích thú vì phát hiện ngoại hình được cho là giống Bùi Công Nam của Xuân An, và chính các thành viên dàn cast cũng phải công nhận điều này. Jun Phạm sau đó còn gọi Xuân An là "Bùi Công An" - "em trai" của Bùi Công Nam.

Nhìn cả hai như anh em. Ảnh: @xuanan.phandinh

Bên cạnh những khoảnh khắc của Xuân An cùng dàn cast, những lời quan tâm giữa vợ chồng chú Phước, cô Bé và các thành viên Quán Nhà Haha cũng khiến nhiều người ấm lòng. Từ những câu hỏi thăm về gia đình, công việc, những lần quan tâm về khẩu vị, giấc ngủ, giờ giấc sinh hoạt của dàn nghệ sĩ, nhiều khán giả không khỏi liên tưởng đến khung cảnh ấm cúng của những thành viên gia đình dành cho nhau.

Nhiều video tổng hợp những khoảnh khắc đầm ấm của các thành viên được người xem đăng tải, nhìn cách họ chăm sóc nhau không khác gì một gia đình. Nguồn: @miumiu0610_

Xuân An cũng đến Concert ATVNCG 2026 để ủng hộ hai anh Jun Phạm và Duy Khánh. Nguồn: @xuanan.phandinh

Khách đến homestay của cô Bé, chú Phước chia sẻ bộ dụng cụ nấu ăn Ngọc Thanh Tâm tặng được giữ gìn cẩn thận vì cô tiếc, không dám dùng. Ảnh: @auqrt_

Đến thời điểm hiện tại, Quán Nhà Haha vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của người xem nhờ những thước phim đầy thơ mộng, những góc máy đặc tả quá trình nấu nướng đầy nghệ thuật, cùng những giây phút tương tác gần gũi nhưng cũng đầy hài hước giữa các thành viên trong chương trình.