Quán nhà Haha tập 4: Anh Cả Thuận 'phũ đẹp' em út Duy Khánh ở làng gốm

Trong tập 4, dàn cast Quán nhà Haha ghé thăm làng cổ Phước Tích và trò chuyện cùng chị Hiền - người bỏ phố về quê để tham gia phát triển du lịch địa phương. Tại đây, buổi thực hành làm gốm của các thành viên nhanh chóng biến thành "tiểu phẩm" tấu hài.

Thử thách nặn đất sét là lúc hoa tay của dàn cast được bộc lộ rõ nhất. Chú thỏ mà Jun Phạm hì hục nặn bị Minh Hằng nhìn ra... con rắn. Chiếc túi xách tâm huyết của Bùi Công Nam thu bé lại trông không khác gì một cái móc khóa. Duy Khánh chật vật với một chiếc gối cổ, trong khi Hai Thiện tỏ ra "mát tay" nhất xưởng với tạo hình cây nấm và cá mập vô cùng mượt mà. Quan sát thành quả, Jun Phạm gật gù công nhận Hai Thiện có năng khiếu và khuyên chàng rapper nên ở lại đây làm nghề. Thấy vậy, Duy Khánh lập tức hỏi: "Còn em?". Không chần chừ, ông anh cả "phũ đẹp": "Em đi khỏi để chỗ này phát triển". Thấy vậy, chị Hiền liền tiếp chiêu rủ Duy Khánh: "Về nhà chị đi".

Cái gối cổ của Duy Khánh khiến Minh Hằng và Tư Tâm "đứng hình".

Ba Nam và niềm đam mê với những chiếc túi.

Sau những tràng cười ở xưởng gốm, chuyến đi tiếp nối bằng một góc nhìn văn hóa lạ lẫm qua lời kể của cụ Diễn - nghệ nhân lớn tuổi nhất làng. Dàn cast được nghe giai thoại về chiếc om ngự (niêu đất) tiến Vua. Người xưa quy định, om làm xong để dâng vua thì những chiếc còn lại trong làng đều phải đập vỡ, tuyệt đối không được giữ lại để tránh mang tội phạm thượng.

Trở về nhà chung, nhóm bắt tay vào bán thực đơn chay. Sự sáng tạo của Hai Thiện khi đổi tên món miến khô thành Sơn Tinh và bún nước thành Thủy Tinh đã làm rối loạn cả dây chuyền phục vụ. Bếp trưởng Jun Phạm và Minh Hằng liên tục nhầm lẫn order, còn Duy Khánh thay vì chạy vào báo món lại đứng say sưa... kể sự tích om ngự cho khách. Sự lộn xộn nhịp nhàng này khép lại một ngày bán hàng đúng như lời Minh Hằng cảm thán: "Bán đồ chay nhưng tâm chưa tịnh".

Khu vực bếp rối loạn vì menu "Sơn Tinh - Thủy Tinh".