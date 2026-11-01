Quán Nhà Haha tập 3: Khám phá ẩm thực Huế, trải nghiệm Phá Tam Giang

Khám phá miền quê qua câu chuyện đời thường

Sau ngày bán thứ ba, các thành viên “Quán Nhà Haha” có dịp thư giãn tại Phá Tam Giang, trải nghiệm bắt trìa giữa khung cảnh hoàng hôn. Trong khi cả nhóm vui chơi ngoài phá, cô Bé ở nhà chuẩn bị bữa tối với cơm hến và chè hạt sen.

Bữa cơm cũng là dịp để cô Bé lần đầu chậm rãi kể về tuổi trẻ nhiều vất vả. Là chị cả trong gia đình, cô sớm gánh vác mọi việc. Sau khi lập gia đình, cô tiếp tục chăm lo cha mẹ chồng, đảm nhiệm vai trò dâu trưởng để cùng chú Phước giữ gìn ngôi nhà đường của dòng họ.

Các thành viên cùng chuẩn bị những món ăn mang hương vị đặc trưng, góp phần giới thiệu sự phong phú của ẩm thực xứ Huế.

Những lời tâm sự chân thành khiến Tư Tâm xúc động nhớ về mẹ. Qua câu chuyện của cô Bé, khán giả cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của người phụ nữ Huế nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung: Đảm đang, chịu thương chịu khó, luôn âm thầm vun vén cho gia đình.

Cũng trong bữa cơm ấy, anh Cả Thuận hào hứng đề xuất thực đơn cho ngày bán tiếp theo với hai món do chính anh muốn đứng bếp là mực nhồi thịt và canh chua trìa.

Khám phá bí quyết chế biến món ngon xứ Huế

Bước sang ngày bán thứ tư, nhịp làm việc của “Quán Nhà Haha” trở nên ăn ý hơn. Từ sáng sớm, Út Khánh cùng Xuân An (con trai chủ nhà) đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà, trong khi gian bếp nhanh chóng nhộn nhịp với công đoạn chuẩn bị thực đơn gồm mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả.

Những món ăn dân dã trở thành cầu nối để các thành viên tìm hiểu văn hóa ẩm thực và nếp sống của người dân Huế.

Anh Cả Thuận đảm nhận vai trò bếp trưởng với món mực nhồi thịt. Sau khi làm sạch mực, Hai Thiện và Xuân An cùng dồn phần nhân gồm thịt, nấm mèo và miến đã nêm nếm vừa vị vào thân mực. Mực được hấp chín, chiên vàng rồi phủ lớp sốt mắm tiêu đậm đà.

Ở góc bếp khác, Quốc Thiên được cô Bé hướng dẫn xé thịt gà để chế biến món gà bóp rau răm. Thịt gà được trộn cùng hành tây, muối, tiêu, dầu tỏi, nước cốt chanh và nước luộc gà, sau đó thêm rau răm để hoàn thiện món ăn mang hương vị dân dã.

Với món canh chua trìa, anh Cả Thuận học cách sơ chế trìa từ cô Bé, trong khi Út Khánh, Hai Thiện và chú Phước kiên nhẫn bóc từng con trìa sau khi luộc. Phần thịt được xào sơ rồi nấu cùng nước luộc, cà, khóm, khế và nước cốt me, tạo nên vị chua dịu đặc trưng.

Bên cạnh đó, Tư Tâm và Ba Nam phụ trách món nấm tràm xào tôm thịt. Sau khi nấm được luộc qua và xào cùng tôm thịt, cô Bé bật mí bí quyết giúp món ăn thêm trọn vị: nhất định phải thêm ngò gai hoặc lá lốt.

Các thành viên “Quán Nhà Haha” quây quần bên mâm cơm tối, thưởng thức những món ăn dân dã và chia sẻ câu chuyện trong ngày.

Không khí bữa trưa càng sôi động khi Quốc Thiên cất giọng với “Tuyết rơi mùa hè”, còn Ba Nam nối tiếp bằng “Tết này con sẽ về” để phục vụ thực khách. Những tiết mục ngẫu hứng giữa quán ăn nhỏ mang đến trải nghiệm thưởng thức ẩm thực thú vị, nơi món ăn dân dã hòa cùng tiếng hát và tiếng cười trong không gian gần gũi của làng quê Huế.

Khép lại ngày bán thứ tư, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm tối với món vịt lộn um bầu, mép bò chấm ruốc cùng chè heo quay trong không khí ấm cúng. Trong bữa cơm, chú Phước kể về lịch sử hơn 135 năm của ngôi nhà cổ, nơi lưu giữ nhiều câu chuyện cùng những dấu ấn kiến trúc đặc trưng. Qua từng lời kể, ngôi nhà không chỉ là không gian sinh hoạt của gia đình mà còn trở thành nhân chứng cho sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa gia đình chủ nhà và những người khách phương xa.

Thông qua những trải nghiệm ẩm thực, sinh hoạt đời thường và câu chuyện về con người, “Quán Nhà Haha” tiếp tục đưa khán giả khám phá nét đẹp văn hóa Huế bằng góc nhìn gần gũi, hài hước và giàu cảm xúc. Chương trình góp phần lan tỏa những trải nghiệm miền quê, từ cảnh sắc thiên nhiên, hương vị món ăn đến tình người ấm áp của vùng đất cố đô.