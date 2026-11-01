Quán Nhà Haha tập 3: 'Dì Lệ' Quốc Thiên có khoảnh khắc gợi nhớ ATVNCG 2024

Trong lúc trò chuyện về khẩu vị tại bàn ăn, "Dì Lệ" Quốc Thiên bất ngờ hỏi: "Vậy là ngon rồi đó hả?". Khi nam ca sĩ tiếp lời: "Đồ ăn cô chú nấu thì mọi người khen rồi", biểu cảm của "Anh Cả" Thuận cùng nụ cười của Quốc Thiên tạo nên màn tung hứng hài hước giữa hai thành viên.

Ánh mắt biết nói của Jun Phạm khiến nhiều khán giả bật cười.

Một hình ảnh khác của Quốc Thiên trong tập 3 là khi anh đứng một mình ở một góc, trong lúc các thành viên đang sinh hoạt cùng nhau. Khoảnh khắc này gợi liên tưởng đến hình ảnh nam ca sĩ ngồi ăn riêng một góc tại nhà chung Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Sự tương đồng trong hai khung hình tạo thêm một chi tiết thú vị cho khán giả theo dõi các chương trình có sự góp mặt của Quốc Thiên.

"Dì Lệ" Quốc Thiên đứng hát một mình...

... gợi nhớ hình ảnh trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024.

Bên cạnh những tương tác của dàn cast, Quán Nhà Haha tập 3 tiếp tục hành trình bán quán tại làng Nham Biều (Huế). Các thành viên có chuyến trải nghiệm bắt trìa ở Phá Tam Giang, nơi Quốc Thiên gặp sự cố khi bị gai dăm đâm vào chân. Trong bữa cơm tại nhà, câu chuyện về cuộc đời nhiều vất vả của cô Bé cũng khiến Ngọc Thanh Tâm xúc động nhớ về mẹ.

Các thành viên tâm sự với nhau sau một ngày làm việc.

Ở ngày bán thứ tư, cả nhà chuẩn bị thực đơn gồm mực nhồi thịt, canh chua trìa, nấm tràm xào tôm thịt, gà bóp rau răm và trà vả. Ngoài công việc phục vụ thực khách, các thành viên còn cùng nhau làm chè bột lọc heo quay, món ăn đặc trưng của Huế.