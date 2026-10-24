Quán Nhà Haha tập 2: Tiếp tục 'chiêu đãi' khán giả loạt món ngon xứ Huế

Bên cạnh yếu tố giải trí, chương trình gợi mở cách tiếp cận văn hóa bản địa từ những điều bình dị trong đời sống thường ngày. Bối cảnh được chọn để thực hiện các cảnh quay là tại làng cổ Nham Biều (Huế). Sau tập 1, trong ngày bán hàng thứ hai, hai khách mời Minh Hằng và Quốc Thiên nhanh chóng nhập cuộc, nhận nhiệm vụ từ Jun Phạm. Minh Hằng đảm nhận công đoạn cắt lá chuối để quấn hũ sữa chua, trong khi Rhymastic thiết kế bảng đánh giá dịch vụ để thực khách góp ý sau khi dùng bữa.

Thực đơn của quán mang đậm hương vị Huế với các món canh hến măng chua, hến xúc bánh đa, chả ram bánh tráng Lựu Bảo, cá kình kho lạc, vả muối xổi và dưa gang bóp. Bữa ăn còn có sữa chua và thơm tráng miệng. Những món ăn dân dã không chỉ tạo nên sức hấp dẫn cho chương trình mà còn giới thiệu sự phong phú của ẩm thực địa phương qua nguyên liệu và cách chế biến quen thuộc.

Loạt món ngon xứ Huế "lên sóng" trong tập 2 "Quán Nhà Haha"

Trong khi các thành viên tất bật phục vụ, Quốc Thiên liên tục được giao rửa chén, dọn bàn và bưng bê, trái với tâm thế "quản lý" mà anh mang đến chương trình. Những màn đối đáp hài hước giữa nam ca sĩ và các thành viên tạo nên không khí gần gũi, giúp công việc tại quán trở thành một phần tự nhiên của mạch giải trí.

Hình ảnh Quốc Thiên đảm nhận khâu rửa bát

Điểm nhấn của tập phim không chỉ nằm ở những món ăn mà còn ở câu chuyện về nghề làm bánh tráng Lựu Bảo. Sau bữa cơm cùng gia đình chú Phước, các nghệ sĩ đến nhà chú Hùng tìm hiểu công việc tráng bánh truyền thống.

Chứng kiến công đoạn làm bánh, Bùi Công Nam xúc động nhớ lại hình ảnh người mẹ từng làm công việc tương tự. Anh chia sẻ: "Nhìn vậy con nhớ đến mẹ con hồi xưa cũng làm vậy luôn". Nam ca sĩ cũng cho biết gia đình mình trước đây từng làm mì Quảng và tráng bánh theo cách này.

Từ câu chuyện của Bùi Công Nam, cuộc trò chuyện chuyển sang nỗi trăn trở về việc gìn giữ nghề truyền thống. Trước câu hỏi về khả năng nối nghiệp của con cháu, chú Hùng bày tỏ: "Chú sợ mai một đi nên chú làm để giữ lại sau con cháu biết".

Công việc tráng bánh truyền thống tại làng cổ Nham Biều (Huế)

Lời chia sẻ cho thấy nỗi lo của những người đang gìn giữ nghề thủ công trước những thay đổi của đời sống hiện đại. Với các nghề truyền thống, việc duy trì kỹ thuật không chỉ phụ thuộc vào người làm nghề mà còn cần sự tiếp nối giữa các thế hệ, để tri thức và kinh nghiệm không bị đứt đoạn. Hình ảnh thế hệ trẻ trong gia đình tiếp tục tham gia tráng bánh cũng mở ra hy vọng về sức sống của nghề truyền thống tại địa phương.

Ở một diễn biến khác, gian bếp của Quán Nhà Haha tiếp tục mang đến những tình huống hài hước khi Jun Phạm đảm nhận vai trò bếp trưởng. Trong lúc chế biến món bò nhúng giấm và học cách pha mắm nêm từ cô Bé, anh gặp sự cố khi nồi nước dùng có vị ngọt vượt mong đợi. Sự kết hợp giữa thơm, dừa và đường phèn khiến Quốc Thiên ví von món ăn như "chè mì tôm". Tình huống này tạo tiếng cười, đồng thời cho thấy sự lúng túng dễ gặp khi những người không chuyên thử sức với công việc bếp núc.

Các thành viên tham gia phục vụ các bữa ăn

Sang ngày thứ ba, nhịp vận hành của quán dần ổn định. Các thành viên chủ động chia nhau công việc chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và phục vụ. Bữa sáng với món xôi thịt hon giúp giới thiệu thêm một món ăn đặc trưng của Huế, trong khi thực đơn bữa trưa gồm vịt um măng, tôm thịt kho mắm ruốc, gỏi bưởi da xanh, canh mướp ngọt và mắm dưa tiếp tục làm phong phú trải nghiệm ẩm thực của chương trình.

Qua những hoạt động thường nhật, Quán Nhà Haha đặt ẩm thực trong mối liên hệ với con người, ký ức gia đình và nghề truyền thống. Những món ăn không đơn thuần xuất hiện như nội dung phục vụ giải trí mà còn trở thành điểm khởi đầu cho các cuộc trò chuyện về nếp sống, kinh nghiệm lao động và sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.

Món bò nhúng dấm được các thành viên trực tiếp chuẩn bị cho bữa tối

Đây cũng là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với các chương trình giải trí gắn với trải nghiệm địa phương: đưa văn hóa đến gần khán giả thông qua những câu chuyện cụ thể, tránh biến di sản thành hình ảnh minh họa đơn thuần. Từ món phở, bát canh hến đến chiếc bánh tráng Lựu Bảo, mỗi chi tiết đều có thể mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đặc trưng vùng miền và những giá trị đang hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Tập 2 Quán Nhà Haha phát sóng vào 20h thứ Bảy hằng tuần trên VTV3 và 20h30 trên YouTube Yeah1 Show, ứng dụng MangoPlus, tiếp tục hành trình kết nối khán giả với văn hóa địa phương qua ẩm thực, trải nghiệm và những câu chuyện đời thường tại Huế.