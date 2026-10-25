Quán Nhà Haha tập 2: Quốc Thiên hơn thua với Duy Khánh, ví món Jun Phạm nấu như chè

Trong tập 2 của chương trình Quán Nhà Haha, dàn nghệ sĩ tiếp tục phục vụ thực khách tại làng cổ Nham Biều (Huế), với sự tham gia của hai khách mời Minh Hằng và Quốc Thiên. Ngay từ khâu phân công công việc, các thành viên đã có những màn đối đáp xoay quanh nhiệm vụ của mình tại quán.

Đến chương trình trong tâm thế "quản lý", Quốc Thiên lại được giao nhiệm vụ rửa chén. Trong lúc trò chuyện với cô Bé, người hỗ trợ nấu ăn tại quán, "Dì Lệ" cho rằng thực khách sẽ có thiện cảm hơn với món ăn khi được phục vụ bởi người có ngoại hình sáng. Anh còn nhắc cô Bé ghi lại xem lần sau ai sẽ bưng đồ ra, khéo léo "tiến cử" bản thân cho vị trí này. Trong khi đó, Duy Khánh đang đảm nhận công việc chạy bàn chính tại quán.

Quốc Thiên nói với cô Bé: "Người ta thấy tiếp viên đẹp người ta ăn ngon hơn".

Không chỉ tìm cơ hội đổi nhiệm vụ, Quốc Thiên còn có màn nhận xét về món bò nhúng giấm do "bếp trưởng" Jun Phạm thực hiện. Nồi nước dùng được nấu với thơm, 4 trái dừa và 2 viên đường phèn. Sau khi nếm thử, Quốc Thiên ví hương vị món ăn như "chè mì tôm". Để điều chỉnh vị nước dùng, Jun Phạm sau đó bổ sung mẻ và giấm.

Biểu cảm đáng yêu của "Dì Lệ" Quốc Thiên.

Bên cạnh công việc phục vụ thực khách, các nghệ sĩ còn cùng nhau chuẩn bị những món ăn địa phương như canh hến măng chua, cá kình kho lạc, chả ram và xôi thịt hon. Mỗi người đảm nhận một công đoạn: Minh Hằng cắt lá chuối, Duy Khánh vo gạo, còn Rhymastic thiết kế bảng đánh giá dịch vụ.

Tập 2 cũng ghi lại những câu chuyện cá nhân của các nghệ sĩ trong chuyến đi. Khi đến thăm một gia đình làm bánh tráng Lựu Bảo, Bùi Công Nam nhớ lại công việc tương tự của mẹ mình trước đây.