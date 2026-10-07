'Quán nhà Haha' lan tỏa giá trị làng quê Việt Nam

Các nghệ sĩ chính của "Quán nhà Haha" trình bày ca khúc chủ đề của chương trình.

Tập đoàn YeaH1 chính thức công bố chương trình truyền hình thực tế “Quán nhà Haha”. Tập đầu tiên sẽ lên sóng lúc 20 giờ 30 phút ngày 17/10 trên VTV3, đồng thời phát hành trên kênh YouTube Yeah1 Show và ứng dụng Mango+.

Mô hình thực tế gắn với du lịch cộng đồng

Giống “Gia đình Haha”, “Quán nhà Haha” tiếp tục lựa chọn các làng quê Việt Nam làm bối cảnh, song lại mở ra một hướng tiếp cận mới. Nếu trước đây, các nghệ sĩ chủ yếu trải nghiệm công việc làm nông, thì ở mùa mới, họ trở thành những người trực tiếp vận hành các mô hình du lịch cộng đồng.

Tại mỗi điểm dừng chân, các nghệ sĩ sẽ mở quán ăn, tham gia quản lý homestay hoặc farmstay, phục vụ người dân địa phương và du khách. Để vận hành một quán ăn thực thụ, các thành viên không chỉ đứng bếp mà còn phải tham gia toàn bộ quy trình, từ chuẩn bị nguyên liệu, canh tác, chăn nuôi, đánh bắt thủy, hải sản đến xây dựng thực đơn, tính toán chi phí và phục vụ thực khách.

Buổi lễ ra mắt chương trình "Quán nhà Haha".

Chương trình tiếp tục quy tụ năm gương mặt quen thuộc gồm các ca sĩ Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, diễn viên Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh. Đồng hành cùng họ là các gia đình bản địa và những vị khách mời xuất hiện ở từng hành trình.

Jun Phạm cho biết, áp lực lớn nhất là làm sao mang đến những bữa ăn chất lượng cho thực khách. “Trước đây, Jun chỉ nấu cho gia đình hay anh em thì vô cùng đơn giản. Dù vậy, trong chương trình, Jun cùng các nghệ sĩ phải phục vụ 30-40 khách mỗi bữa, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn đến quản lý chi phí đều đòi hỏi sự cẩn trọng. Ở mỗi chặng hành trình, chúng tôi cũng phải liên tục điều chỉnh thực đơn để phù hợp khẩu vị của từng địa phương”, nam ca sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, Duy Khánh cho rằng, “Quán nhà Haha” mang đến trải nghiệm hoàn toàn khác khi các nghệ sĩ không chỉ là người tham gia thử thách mà còn đóng vai trò như những người làm dịch vụ thực sự. “Có lúc cùng một thời điểm, chúng tôi phải xử lý rất nhiều việc, vừa phục vụ khách hàng, vừa để ý công việc trong bếp. Áp lực lớn nhưng cũng giúp tôi trưởng thành hơn và hiểu hơn về công việc của những người đang làm du lịch cộng đồng”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Lan tỏa bản sắc địa phương và những giá trị bền vững

Không chỉ dừng lại ở một chương trình giải trí “chữa lành”, “Quán nhà Haha” được xây dựng với mong muốn tạo thêm động lực phát triển cho các địa phương thông qua du lịch cộng đồng và ẩm thực.

Theo đại diện nhà sản xuất, mỗi hành trình đều hướng tới việc giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, các món ăn bản địa và câu chuyện của người dân địa phương. Thông qua quá trình cùng sinh hoạt, lao động và kinh doanh với người dân, các nghệ sĩ trở thành cầu nối đưa hình ảnh những vùng đất còn ít được biết đến đến gần hơn với công chúng.

Các nghệ sĩ khách mời và bà Ngô Vân Hạnh (thứ 5 từ trái sang) đến tham dự lễ ra mắt chương trình.

Ngọc Thanh Tâm cho biết, chương trình giúp cô cảm nhận rõ hơn sự phong phú của văn hóa Việt Nam sau những chuyến đi qua nhiều vùng miền. “Tôi từng đi nhiều nơi trên thế giới và nhận ra Việt Nam có rất nhiều điều đặc biệt. Ẩm thực Việt Nam có bản sắc riêng, nhiều món ăn đã được bạn bè quốc tế biết đến và vẫn giữ nguyên tên gọi gốc. Đó là điều khiến tôi rất tự hào”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đặc biệt, “Quán nhà Haha” không chỉ kể câu chuyện về trải nghiệm của nghệ sĩ mà còn hướng sự chú ý tới những người dân đang trực tiếp làm du lịch cộng đồng. Các gia đình bản địa trở thành nhân vật trung tâm, chia sẻ những kinh nghiệm, tập quán và cách gìn giữ các giá trị truyền thống trong đời sống hằng ngày.

Chương trình nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của đông đảo khán giả qua mùa phát sóng thứ nhất và đã có những tác động tích cực đến quảng bá du lịch, văn hóa của nhiều địa phương.

Đánh giá về việc “Quán nhà Haha” phát sóng trong bối cảnh ngày càng có nhiều chương trình khai thác chủ đề du lịch, Jun Phạm cho rằng đây không phải áp lực mà là tín hiệu tích cực. “Thành tích của nghệ sĩ không quan trọng bằng việc địa phương ấy có thể nhờ chương trình mà phát triển hơn. Càng có nhiều chương trình thì càng thêm nhiều cơ hội để các địa phương của Việt Nam được lên sóng và quảng bá rộng rãi đến công chúng”, Jun Phạm nhấn mạnh. Theo bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1, quan điểm này cũng phản ánh định hướng mà “Quán nhà Haha” theo đuổi, đó là đặt lợi ích của cộng đồng địa phương làm trọng tâm thay vì chỉ tập trung vào yếu tố giải trí.

Với sự kết hợp giữa trải nghiệm thực tế, ẩm thực và du lịch cộng đồng, “Quán nhà Haha” không chỉ mở ra những câu chuyện đời thường từ các làng quê Việt Nam mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, khơi gợi tình yêu đối với văn hóa bản địa và lan tỏa tinh thần gắn kết cộng đồng. Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm ngày càng được quan tâm, chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài hành trình đưa những giá trị bình dị của làng quê Việt Nam đến với đông đảo khán giả.