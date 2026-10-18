Quán Nhà Haha: Jun Phạm nấu món Huế, Minh Hằng - Quốc Thiên khiến cả nhà vỡ òa

Các thành viên chào sân đậm chất Cố đô

Tập đầu tiên mở ra giữa khung cảnh đầy thơ mộng, cổ kính. Jun Phạm thong dong đi thuyền rồng trên sông Hương, ngân nga câu hát về xứ Huế. Bùi Công Nam di chuyển bằng taxi, hào hứng trò chuyện cùng tài xế về dự định mở quán. Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh xuất hiện trên chiếc xích lô truyền thống, còn Rhymastic là người đến điểm hẹn sớm nhất.

Sau màn hội ngộ rộn ràng, năm thành viên nhận mật thư và tìm đến quán ăn gia đình của cô Bé, chú Phước. Tại đây, cả nhóm được cô chú đón tiếp nồng hậu và thưởng thức bánh canh Nam Phổ.

Jun Phạm làm bếp chính, Duy Khánh thành “người truyền tin”

Trước giờ mở cửa, các thành viên nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Bùi Công Nam theo chân chú Phước học cách trải khăn, sắp xếp bát đũa. Còn Jun Phạm đảm nhận vai trò bếp chính, được cô Bé hướng dẫn chế biến những món ăn đặc trưng như canh mít lá lốt, vả xúc bánh tráng và cá bống thệ kho tộ. Với khả năng nấu nướng cùng sự chỉ dẫn tận tình của cô Bé, nam ca sĩ nhanh chóng bắt nhịp với thực đơn đậm chất Huế.

Trái ngược với sự chỉn chu của Jun Phạm, Duy Khánh lại khiến cả gian bếp nhiều phen “bật cười bất lực”. Dù quán phục vụ combo gia đình theo thực đơn trong ngày, anh vẫn không thể nhớ hết tên món, đành bê nguyên bảng menu to gần bằng nửa người ra tận bàn giới thiệu với khách. Đáng nói, dù đã hỏi đi hỏi lại đến ba lần, khi chạy vào bếp báo món, Duy Khánh vẫn chốt bằng câu nói đầy bất định: “Chắc là…”

Trong khi đó, Ngọc Thanh Tâm tiếp tục gắn bó với công việc rửa chén, tỉ mỉ giữ gian bếp sạch sẽ. Rhymastic duy trì phong cách “nói ít làm nhiều”, chủ động hỗ trợ những khu vực cần người. Mỗi lần lên tiếng, nam rapper lại gây chú ý với vốn “tiếng Việt premium” và những màn chơi chữ đặc trưng.

Bữa cơm ấm cúng và cú twist cuối tập

Sau một ngày tất bật, cả nhà quây quần bên mâm cơm với món bánh ướt thịt nướng. Bữa ăn còn có sự góp mặt của Xuân An, con trai chú Phước. Khi nghe anh chia sẻ dự định làm bảng kỷ niệm để du khách lưu lại tình cảm dành cho homestay và quán ăn, Rhymastic hào hứng ủng hộ và ngỏ lời hỗ trợ.

Không khí gia đình càng thêm gần gũi khi chú Phước cùng mọi người hướng dẫn dàn cast những từ địa phương như “đôi” nghĩa là ném, hay “xuốc kì cươi” nghĩa là quét sân.

Jun Phạm chia sẻ việc tham gia chương trình giúp các thành viên có thêm thời gian tìm hiểu văn hóa và con người từng vùng miền. Nam ca sĩ cũng hài hước kể rằng trước khi đến Huế, anh từng dặn các em phải cẩn thận vì sợ người Huế khó tính. Sau khi được cô chú đón tiếp nhiệt tình, anh lại đổi ý: “Người cần cẩn thận lại chính là cô chú vì tụi con quá ồn”.

Sang ngày thứ hai, công việc của quán dần đi vào nề nếp. Tưởng chừng tập đầu tiên sẽ khép lại trong không khí bình yên, Minh Hằng và Quốc Thiên bất ngờ xuất hiện, chính thức gia nhập hành trình tại Huế. Màn lộ diện khiến dàn cast vỡ òa, mở ra kỳ vọng về những màn tương tác thú vị cùng các trải nghiệm ẩm thực Cố đô trong tập tiếp theo.