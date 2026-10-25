'Quán Nhà Haha' đưa hương vị Huế lan tỏa qua màn ảnh

Loạt món ngon xứ Huế chiêu đãi thực khách tại quán nhỏ làng Nham Biều.

Mới phát sóng hai tập, “Quán Nhà Haha” đã bước đầu tạo được sức hút nhờ cách kể chuyện nhẹ nhàng, đưa khán giả khám phá đời sống địa phương qua những trải nghiệm chân thực của các nghệ sĩ.

Trên YouTube, tập 1 của chương trình thu hút hơn 3,6 triệu lượt xem chỉ sau một tuần, dù thời lượng hơn 4 tiếng. Nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích trước cách chương trình tái hiện đời sống địa phương một cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Các bình luận như: “Show (chương trình) hay, ý nghĩa dành cho ai thích nhẹ nhàng, thư giãn, ăn cơm mà coi show này quá hợp”; “tôi thấy mấy show như thế này nên được làm và biết đến rộng rãi cho tôi được đi du lịch online, biết thêm đời sống văn hóa ở các địa phương rất thú vị”... góp phần cho thấy sức hút của chương trình không chỉ nằm ở yếu tố giải trí, mà còn ở khả năng đưa văn hóa vùng miền đến gần hơn với khán giả.

Chương trình “Quán Nhà Haha” được phát sóng định kỳ vào thứ Bảy vào lúc 20 giờ hằng tuần trên kênh VTV3 và 20 giờ 30 trên kênh YouTube Yeah1 Show và Ứng dụng MangoPlus

Sức lan tỏa ấy còn vượt khỏi màn ảnh, thôi thúc nhiều người tìm kiếm quán ăn Huế, đặt mua đặc sản và lên kế hoạch ghé thăm Cố đô. Trên mạng xã hội, các khán giả hào hứng tìm kiếm công thức các món ăn xuất hiện trong chương trình, từ mắm đặc sản đến bánh canh Nam Phổ.

Tập 2 Quán Nhà Haha tiếp tục chiêu đãi thực khách và khán giả chuỗi trải nghiệm bình dị, ngập tràn tiếng cười nhưng cũng đầy lắng đọng tại làng cổ Nham Biều (Huế).

Chương trình “Quán Nhà Haha” đưa khán giả khám phá văn hóa ẩm thực Huế qua những trải nghiệm gần gũi.

Những món ăn dân dã mang đậm hương vị xứ Huế được giới thiệu trong chương trình.

Thực đơn ngày thứ hai mang đậm hương vị địa phương với canh hến măng chua, hến xúc bánh đa, chả ram bánh tráng Lựu Bảo, cá kình kho lạc, vả muối xổi và dưa gang bóp. Mỗi món ăn góp thêm một lát cắt về văn hóa ẩm thực Huế với những nguyên liệu quen thuộc được chế biến thành hương vị riêng, gắn với nếp ăn và đời sống của người dân...

Các nghệ sĩ trải nghiệm nhịp sống bình dị tại làng cổ Nham Biều, Huế.

Ca nhạc sĩ Bùi Công Nam xúc động khi gặp hình ảnh quen thuộc gợi nhớ nghề làm bánh của mẹ.

Sau bữa cơm, các nghệ sĩ đến nhà chú Hùng lấy bánh tráng và có dịp tìm hiểu nghề làm bánh tráng Lựu Bảo. Quan sát cô chủ nhà thoăn thoắt đổ bánh, Bùi Công Nam xúc động: “Nhìn vậy con nhớ đến mẹ con hồi xưa cũng làm vậy luôn”. Anh kể thêm: “Hồi xưa nhà con cũng làm như vậy, mỳ Quảng cũng tráng bánh kiểu này”.

Trước thắc mắc của Bùi Công Nam: “Lỡ sau này con chú Hùng đi học không ai nối nghề thì làm sao chú?”. Chú Hùng trải lòng: “Chú sợ mai một đi nên chú làm để giữ lại sau con cháu biết”. Trăn trở ấy để lại nhiều nỗi niềm cho dàn nghệ sĩ. Dù vậy, hình ảnh thế hệ trẻ trong gia đình tiếp nối công việc tráng bánh ở các khung hình sau đã mang lại niềm hy vọng về sự truyền thừa cho làng nghề cổ truyền.

Đây cũng là điểm chạm đáng chú ý của chương trình. Không cần những lời giới thiệu cầu kỳ, nghề làm bánh tráng hiện lên qua đôi tay người thợ, ký ức của người con xa quê và nỗi lo gìn giữ sinh kế gia đình. Từ đó, một công việc bình dị trở thành câu chuyện văn hóa có khả năng chạm đến cảm xúc của khán giả.

Qua những món ăn và câu chuyện đời thường, “Quán Nhà Haha” góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, ẩm thực và con người Huế.

Các nghệ sĩ cùng chuẩn bị bữa ăn, dần thích nghi với nhịp sinh hoạt và công việc tại quán.

Bữa trưa ngày thứ ba tiếp tục giới thiệu những món ăn đậm đà như: Vịt um măng, tôm thịt kho mắm ruốc, gỏi bưởi da xanh, canh mướp ngọt và mắm dưa. Khi các thành viên đã quen việc, hoạt động phục vụ thực khách trở nên trơn tru hơn, khép lại một ngày lao động với nhiều tiếng cười.

Qua từng bữa ăn, “Quán Nhà Haha” đưa khán giả đến gần hơn với ẩm thực Huế bằng những trải nghiệm sống động thay vì chỉ dừng ở việc giới thiệu món ngon. Đó là hương vị của những nguyên liệu địa phương, là ký ức về người mẹ bên bếp bánh, là nỗi lo của người thợ trước nguy cơ mai một nghề truyền thống và là sự chân tình trong nếp sống của người dân.