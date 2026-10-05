Quán Nhà Haha ấn định ngày 'khai trương', fan khó xử vì trùng lịch concert ATVNCG

Trước thềm lên sóng tập đầu tiên vào 17/10, nhà sản xuất chương trình Quán Nhà Haha liên tục "dặm bùa" khiến các "Xóm Viên" (tên gọi dành cho cộng đồng fan) đứng ngồi không yên. Trong đó, khán giả "tua đi tua lại" những thước phim "tình thương mến thương" đầy ấm áp hay những "mảng miếng" mặn mòi của dàn nghệ sĩ.

Khoảnh khắc Jun Phạm ân cần, lo lắng cho Ngọc Thanh Tâm viral trở lại.

Từ những buổi vào bếp cực ồn của mùa 1, khán giả càng thêm mong chờ màn thể hiện của dàn nghệ sĩ.

Một bài đăng chia sẻ về đoạn clip giới thiệu "chiếc quán" nhỏ xinh - nơi "anh cả Thuận" Jun Phạm, "anh hai Thiện" Rhymastic, "anh ba" Bùi Công Nam, "tư Tâm" Ngọc Thanh Tâm, "út Khánh" Duy Khánh đang thực hiện bộ ảnh - cũng trở thành địa điểm trò chuyện rôm rả của fan. Khán giả vừa phân tích bối cảnh vừa tò mò: "Anh cả Jun Phạm - linh hồn của căn bếp Quán Nhà Haha đây rồi", "Anh ba Bùi Công Nam bê chén nhìn vất vả thế mà vẫn xinh", "Rồi 5 anh em có cãi lộn nhau không? Rồi mấy đứa em có bị anh Cả cho ăn... dép không?",...

Hậu trường dàn cast chụp ảnh cùng "bộ đồ nghề" chuẩn bị cho hành trình mới.

Dù đã chờ đợi trong thời gian dài và hào hứng khi được NSX ấn định ngày "khai trương" Quán vào tối 17/10 nhưng không ít fan cho biết đành... "để dành sáng 18/10 xem". Bởi lẽ, ngày 17/10 có không ít người hâm mộ kẹt lịch "đu concert" ATVNCG 2026 D-1 diễn ra tại TP.HCM.

Một khán giả chia sẻ tình huống "dở khóc dở cười": "Mong lắm tập 1 Quán Nhà Haha, tập mà 2 chị em tôi sẽ không thể xem công chiếu trực tiếp vì còn bận "hey hey" ở concert ATVNCG 2026 D-1. Cũng nhớ lắm tập 1 Gia Đình Haha, chúng tôi đã lỡ vì cũng bận "hey hey" ở concert ATVNCG 2024 D-5".

Quán Nhà Haha dự kiến lên sóng vào tối 17/10.

Theo format của Quán Nhà Haha, dàn nghệ sĩ sẽ trở thành nhân viên của homestay/farmstay tại một địa phương đang cần phát triển du lịch cộng đồng. Họ sẽ được sinh hoạt ngay tại nhà dân, khám phá nhiều hoạt động thú vị, dấn thân vào các công việc đồng áng như gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt... tùy theo mùa vụ, vùng miền.

Tuy nhiên, bên cạnh giây phút "chữa lành" - nơi các anh em "học việc" cùng chủ nhà như mùa trước, hành trình 7 ngày ở mỗi chặng của mùa 2 sẽ mang đến một nhiệm vụ mới. Nghệ sĩ cùng giúp người dân phát triển du lịch, tô đậm thêm bức tranh ẩm thực, văn hoá, con người, sản vật địa phương. Các "nhân viên" sẽ "thầu" công việc vận hành quán ăn, quản lý homestay/farmstay, tự tay thiết kế thực đơn, đi chợ, nấu nướng, quản lý chi tiêu...

Duy Khánh tóm tắt ngày đầu tiên đi quay Quán Nhà Haha: Hoảng loạn!

Ngoài ra, Quán Nhà Haha cũng mở ra cơ hội cho khán giả được bước ra khỏi màn ảnh nhỏ, trở thành những "đại sứ mỹ vị", đến trực tiếp tại trường quay nếm thử những món ăn do nghệ sĩ nấu. Nhiều có chung nhận định: "Thực sự họ không chỉ làm show mà họ sẽ mang lại giá trị lâu dài cho vùng đất".