Quán ngập sâu, chủ quán xin khách 'giải cứu' 80 kg cua, ghẹ

Cua, ghẹ được chị Thảo giảm giá để bán nhanh trong ngày Hà Nội ngập nặng. Ảnh: NVCC.

Sáng 17/9, những cơn mưa lớn trút xuống Hà Nội, khiến nhiều nơi xuất hiện tình trạng dềnh nước, ngập úng. Trước cửa hàng hải sản tươi sống của chị Thu Thảo trên phố Lê Trọng Tấn (phường Phương Liệt), mực nước ngày một dâng cao, có đoạn ngập 50-60 cm, trong nhà cũng đã mấp mé tới sân.

Nhìn hơn 30 kg ghẹ, hơn 50 kg cua còn trong cửa hàng, chị sốt ruột. Với tình trạng ngập nặng, lượng khách chắc chắn sẽ giảm sút, song điều chị lo hơn là khả năng mất điện trong khu vực. Nếu không được sục khí oxy liên tục, ghẹ có thể ngợp, chết sau khoảng hơn 20 phút.

Đến 11h30, mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, chị Thảo vừa bán sỉ, vừa quyết định đăng bài nhờ khách lẻ "giải cứu" số cua, ghẹ còn tồn. Theo đó, giá cua thịt lẫn gạch bán lẻ được chị để bằng giá sỉ (299.000 đồng/kg), ghẹ xanh cỡ lớn bán lỗ giá 399.000 đồng/kg, so với giá gần 500.000 đồng/kg ngày thường.

Thiệt hại vì mưa ngập

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thu Thảo cho biết chị kinh doanh ở khu vực này nhiều năm nay. Ngày trước, do các trụ điện đặt ở vị trí thấp, nhiều lần mưa lớn gây ngập nặng, khu vực phải tiến hành cắt điện để đảm bảo an toàn.

Năm nay, trụ điện đã được xây đặt lại ở khu vực cao hơn, song chị không chắc chắn nguy cơ mất điện nên vẫn quyết định "xả hàng", đề phòng rơi vào tình huống không kịp trở tay.

Khu vực trước cửa hàng hải sản tươi sống của chị Thảo ngập sâu. Ảnh: NVCC.

Vì đường ngập, khách không thể đến tận cửa hàng, chị Thảo dặn mọi người dừng ở đầu ngõ, rồi lội nước đem đồ ra. May mắn chỉ sau vài tiếng, chị đã bán được hết hàng.

"Năm ngoái khi Hà Nội ngập lịch sử, cửa hàng tôi cũng mất điện, phải thuê cả máy phát điện 'cấp cứu'. Năm nay tôi phải rút kinh nghiệm", chị chia sẻ.

Không may mắn như chị Thảo, Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1998, thợ trang điểm trú tại Thành Công, phường Giảng Võ) bị thiệt hại ước tính gần 30 triệu đồng sau khi cốp đồ nghề bị ngập nước.

'Bay' cốp trang điểm 30 triệu đồng vì mưa ngập ở Hà Nội Để cốp đồ chứa nhiều dụng cụ trang điểm ở tầng 1 sau khi đi làm về, Nguyễn Thị Huyền (Thành Công, phường Giảng Võ) phát hiện bị nước tràn vào nhà gây hỏng, thiệt hại gần 30 triệu đồng.

Chị Huyền kể sau khi đi làm về vào chiều 16/9, chị để hộp đồ chứa nhiều sản phẩm trang điểm ở tầng 1, không nghĩ nước có thể tràn vào nhà quá cao. Đến 2h ngày 17/9, mưa lớn không dứt, chị giật mình tỉnh dậy, xuống kiểm tra thì phát hiện nước dâng tới 40-50 cm, số dụng cụ trang điểm đã chìm sâu.

"Tôi hốt hoảng lấy đồ ra kiểm tra, ngoài vài hộp phấn mắt, phần lớn sản phẩm đều đã bị hư hỏng, không thể sử dụng, tiếc lắm", chị chia sẻ.

Sinh sống ở khu vực nhiều năm nay, nhà chị thường xuyên bị ngập tầng 1 mỗi mùa mưa lớn. Trận mưa dai dẳng từ 16/9 cũng là đợt ngập nặng nhất trong năm tính đến nay.

Trắng đêm canh cửa hàng

Với anh Trần Quang Dũng, chủ salon tóc trong con ngõ trên phố Thái Hà, 16/9 là một đêm không ngủ vì mưa lớn. Khoảng 0h30 ngày 17/9, kiểm tra qua camera thấy có nguy cơ ngập, anh chạy từ nhà ra salon canh chừng. Suốt đêm, cùng với những đợt mưa liên tục là mực nước ngày một cao, rồi tràn vào trong quán.

Đỉnh điểm, có lúc mực nước trong quán cao 40 cm, ngoài mặt đường lên tới khoảng 80 cm. Đến khoảng 5h, khi trạm bơm chống ngập cục bộ được vận hành, nước rút, anh bắt tay vào dọn dẹp để kịp mở cửa kinh doanh vào 8h cùng ngày.

Anh Dũng trắng đêm canh nước, dọn quán vì mưa ngập. Ảnh: NVCC.

Chủ salon tóc vẫn "ám ảnh" đợt ngập lịch sử vào cuối tháng 9/2025. Thời điểm đó, do không kịp trở tay, quán anh bị hỏng một số máy uốn, sấy tóc, dụng cụ làm tóc và tủ, kệ, thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Sau đó, anh phải bố trí lại, kê cao ghế, thiết bị hơn phòng trường hợp bất ngờ.

"Suốt đêm không ngủ rồi đón khách luôn, hôm nay tôi cũng khá mệt, nhưng may mắn là không thiệt hại gì về tài sản", anh bày tỏ.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lúc 6h ngày 17/9, đêm qua và rạng sáng nay, Hà Nội có mưa lớn với lượng mưa phổ biến 80-160 mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa rất lớn như trạm Đồng Bông 1 (Từ Liêm) 199 mm, Hai Bà Trưng 188 mm, Tây Mỗ 177,3 mm, hồ CV1 (Cầu Giấy) 175,4 mm và Cầu Giấy 166 mm.

Thống kê đến 15h, còn 19 vị trí úng ngập thuộc địa bàn đơn vị này quản lý, giảm 6 điểm so với lúc 11h30. Cụ thể, lưu vực sông Tô Lịch có điểm ngập phố Đội Cấn và ngõ 100 Đội Cấn, các ngõ 36, 42 Giang Văn Minh, phố Doãn Kế Thiện, đường Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình), đường Chiến Thắng, phố Đặng Trần Đức, khu tổng cục V Bộ Công an.

Các điểm ngập thuộc lưu vực sông Nhuệ gồm: đoạn Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng phía sau tòa nhà Keangnam, phố Trần Thái Tông, phố Phan Văn Trường (đoạn nhà 25-131 trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa học), khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình, nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu.

Mưa lớn ảnh hưởng việc kinh doanh của nhiều tiểu thương Hà Nội trong ngày 17/9. Ảnh: Đinh Hà.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 17/9, Hà Nội và loạt tỉnh, thành trải dài từ miền Bắc vào miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn. Cụ thể, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-90 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa dao động 30-60 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Từ 18/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, trong ngày này, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20-50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Cảnh người dân bắt được cá lớn giữa đường ngập ở Hà Nội Khi di chuyển trên đường Lương Thế Vinh (phường Thanh Xuân) sáng 17/9, anh Nguyễn Vũ Huấn (phường Đại Mỗ) bất ngờ bắt gặp cảnh 3-4 con cá lớn bơi giữa đường ngập.