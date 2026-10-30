“Quân Nam Định” - KOL trẻ với hành trình kiến tạo niềm tin số

KOL "Quân Nam Định" giao lưu với học sinh Trường THCS Giao Ninh B (xã Giao Ninh) về chủ đề an toàn thông tin trên không gian mạng.

Không dừng lại ở việc giới thiệu những nét đẹp về con người, phong tục, tập quán, văn hóa, cảnh sắc… của các vùng quê, anh Trần Văn Quân còn lựa chọn lan tỏa những giá trị tích cực, cổ vũ lối sống văn minh trên không gian mạng. Từ sức ảnh hưởng của một KOL* trẻ, anh đang góp phần kết nối cộng đồng bằng những thông điệp có ích, đồng hành cùng giới trẻ trên không gian mạng, từng bước kiến tạo niềm tin số.

Những thước phim lan tỏa tình yêu quê hương

Chàng trai 9x Trần Văn Quân (xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) hiện đang công tác tại địa phương, ngoài thời gian dành cho công việc và gia đình, anh có sở thích chụp ảnh, quay video, ghi lại những hình ảnh bình dị diễn ra quanh mình. Từ niềm yêu thích ấy, anh dần tìm thấy một cách riêng để lưu giữ và chia sẻ những nét đẹp của quê hương.

Năm 2019, Quân bắt đầu đăng tải những video đầu tiên lên Facebook. Nội dung khi ấy chủ yếu xoay quanh những điều thân thuộc trong đời sống địa phương như lễ hội chùa Cổ Lễ, không khí Giáng sinh hay những phiên chợ quê. Chia sẻ về lý do bắt đầu, Quân cho biết, trước hết là bởi tình yêu dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Anh muốn giới thiệu với bạn bè ở khắp nơi những cảnh đẹp, món ăn đặc trưng và nét văn hóa riêng của quê hương. Cùng với đó, việc quay video còn giúp anh lưu lại những hình ảnh theo thời gian, từ không gian lễ hội đến những đổi thay của các công trình, đường làng, ngõ xóm qua từng năm. Với anh, mỗi video vừa là một cách chia sẻ, vừa là một hình thức lưu giữ những ký ức gắn với mảnh đất mình sinh sống.

Tình yêu quê hương Cổ Lễ là nguồn cảm hứng để anh Trần Văn Quân ghi lại, lưu giữ và lan tỏa những nét đẹp văn hóa, con người nơi mình sinh ra, lớn lên.

Sự quan tâm của cộng đồng mạng đã tiếp thêm động lực để anh Trần Văn Quân theo đuổi sở thích ấy. Trong số những bình luận dưới các video, có những lời nhắn của người con xa quê mong muốn được xem thêm hình ảnh nơi mình từng gắn bó. Có người muốn nhìn lại không khí lễ hội, có người tìm lại những góc phố, con đường thân quen qua màn hình điện thoại. Những phản hồi ấy khiến anh nhận ra rằng, những hình ảnh tưởng chừng bình thường với người đang sống tại quê nhà lại có ý nghĩa riêng đối với những người đang ở xa. Từ đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho việc tìm kiếm đề tài, đầu tư hình ảnh và cách thể hiện để mỗi video có thể chuyển tải trọn vẹn hơn những điều anh muốn chia sẻ.

Theo thời gian, các video của Quân tiếp cận ngày càng nhiều người xem. Không chỉ những người con xa quê, bạn bè ở các tỉnh, thành khác cũng biết đến vùng đất Cổ Lễ và những nét văn hóa địa phương qua các nội dung anh đăng tải. Cái tên “Quân Nam Định” dần trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng, gắn với những video về đời sống, cảnh sắc và con người quê hương.

Từ những video ban đầu về quê hương, anh Trần Văn Quân dần mở rộng hành trình ghi hình đến nhiều địa phương khác trong tỉnh Ninh Bình. Mỗi vùng đất mang một nét riêng, từ đó đem đến cho anh nhiều chất liệu để kể những câu chuyện gần gũi bằng hình ảnh. Sức lan tỏa của các video ngày càng rõ nét khi mỗi bài đăng thu hút từ vài nghìn đến vài trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt tương tác. Đơn cử như video về Lễ hội Phở làng Vân Cù đã thu hút tới hàng triệu lượt tương tác, góp phần đưa nét văn hóa ẩm thực truyền thống của địa phương đến với đông đảo người xem. Với Quân, mỗi chuyến đi không chỉ là dịp khám phá những vùng đất mới mà còn là cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa, con người quê hương đến gần hơn với cộng đồng mạng.

Mỗi chuyến đi là dịp để “Quân Nam Định” khám phá, lưu giữ và lan tỏa những nét đẹp đời thường giản dị, gần gũi của quê hương qua các thước phim.

Làm video một cách độc lập, Quân cũng gặp không ít khó khăn. Việc cân đối thời gian giữa công việc, gia đình và đam mê đòi hỏi anh phải chủ động sắp xếp lịch trình. Máy ảnh, flycam, micro, máy quay cầm tay cùng các thiết bị hỗ trợ khác cũng là những khoản đầu tư đáng kể. Không có ê-kíp riêng, anh tự tìm hiểu, học hỏi cách quay, dựng và hoàn thiện sản phẩm… nhiều kỹ năng được tích lũy dần qua quá trình thực hiện.

Anh Trần Văn Quân chia sẻ: “Mình mong muốn các bạn trẻ không chỉ sử dụng mạng xã hội để giải trí, mà còn chủ động học tập, trau dồi kiến thức, trình độ ngoại ngữ và kỹ năng công nghệ để mở rộng hiểu biết, nắm bắt cơ hội phát triển. Theo mình, tình yêu quê hương có thể bắt đầu từ những việc gần gũi, nhưng để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, mỗi người trẻ cần có tri thức, năng lực và tinh thần trách nhiệm”.

Kiến tạo niềm tin số từ những điều chân thực

Đối với anh Trần Văn Quân, sự quan tâm của người xem cũng đi cùng trách nhiệm đối với những nội dung mình đăng tải. Những gì đưa lên mạng cần xuất phát từ thực tế, phản ánh đúng hình ảnh và câu chuyện muốn giới thiệu. Bởi theo anh, sự tin tưởng của người xem không đến từ nội dung “hot” hay lượt tương tác “khủng”, mà được xây dựng từ tính chân thực của mỗi bài đăng.

Từ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, anh Trần Văn Quân tích cực tham gia các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về an toàn số cho giới trẻ.

Có lượng người theo dõi nhất định, trong đó có nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên, anh càng thận trọng hơn trong cách sử dụng ngôn từ. Nội dung cần gần gũi, dễ tiếp nhận nhưng không tạo ra những cách hiểu sai lệch hoặc hàm ý suy diễn về sự việc. Trong quá trình ghi hình tại các sự kiện, những tình huống ngoài dự kiến đôi khi vẫn xảy ra. Khi đó, anh phải nhanh chóng đánh giá tính chất sự việc, cân nhắc tác động có thể có trước khi quyết định đưa hình ảnh lên mạng xã hội. Với Quân, không phải điều gì ghi lại được cũng nên đăng tải; mỗi nội dung cần được xem xét trên cơ sở tính xác thực và trách nhiệm với cộng đồng.

Gần đây, song song với thực hiện các video quảng bá văn hóa quê hương, anh Trần Văn Quân còn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên do các đơn vị, địa phương tổ chức. Tại Trường THCS Giao Ninh B, Công an xã Giao Ninh phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn hóa, an ninh trên không gian mạng; phòng, chống bạo lực học đường và bảo đảm an toàn giao thông. Bằng những chia sẻ gần gũi từ trải nghiệm của bản thân, KOL trẻ “Quân Nam Định” đã giúp các em học sinh hiểu hơn về cách sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, biết cân nhắc trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin và chủ động học hỏi để trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết.

Anh Trần Văn Quân giao lưu, giới thiệu về quê hương Ninh Bình với KOL “Maysaa cô gái Lào” bên lề Hội nghị KOL toàn quốc năm 2026.

Tháng 8/2026, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số” tỉnh Ninh Bình. Đây là diễn đàn kết nối lực lượng Công an với các KOL, quản trị viên trang, nhóm trên địa bàn, hướng tới lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh với thông tin sai sự thật và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh. Là thành viên câu lạc bộ, anh Trần Văn Quân có thêm cơ hội trau dồi kiến thức, phát huy sức ảnh hưởng theo hướng tích cực và nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình sáng tạo và chia sẻ nội dung.

Vừa qua, anh cũng có cơ hội tham gia lễ phát động hưởng ứng chiến dịch “Không một mình 2026 - Kết nối không tổn thương”, do Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Chiến dịch hướng đến trang bị cho trẻ em, thanh thiếu niên kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ trên mạng như lừa đảo, bắt nạt, quấy rối và xâm hại trực tuyến. Qua những hoạt động này, Quân càng có thêm nhận thức về trách nhiệm của bản thân trong việc chủ động đồng hành cùng giới trẻ, không chỉ bằng những nội dung giải trí mà còn qua các thông điệp thiết thực, giúp người xem biết tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Thời gian qua, anh Trần Văn Quân đã được nhận nhiều Giấy khen của UBND xã Cổ Lễ, ghi nhận những đóng góp trong quảng bá hình ảnh quê hương và lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.

Một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình ấy là việc Quân trở thành đại diện duy nhất của tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị KOL toàn quốc năm 2026 với chủ đề “KOL và hành trình kiến tạo niềm tin số”, tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, anh có cơ hội tiếp cận những trao đổi chuyên sâu về sự thay đổi của môi trường thông tin, tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), cách nhận diện thông tin sai lệch và trách nhiệm của người sáng tạo nội dung trước những thách thức về niềm tin trên không gian mạng…

Đối với Quân, đây còn là dịp gặp gỡ những KOL nổi tiếng đến từ nhiều tỉnh, thành phố, chia sẻ kinh nghiệm làm nội dung và học hỏi cách lan tỏa thông tin hiệu quả, có trách nhiệm. Những cuộc trò chuyện bên lề cũng giúp anh có thêm cơ hội giới thiệu về vùng đất, con người và nét văn hóa đặc sắc của Ninh Bình tới bạn bè ở nhiều nơi. Từ những trải nghiệm ấy, anh hiểu rõ hơn rằng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội không chỉ được đo bằng số người theo dõi hay lượt tương tác, mà còn nằm ở những giá trị mà nội dung mang lại cho cộng đồng.

Với Quân, hành trình kiến tạo niềm tin số không bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đó có thể là một video phản ánh đúng vẻ đẹp quê hương, một thông tin được cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ hay một lời khuyên hữu ích dành cho các bạn trẻ. Khi mỗi nội dung được tạo ra bằng sự chân thực và ý thức trách nhiệm, sức lan tỏa trên mạng xã hội sẽ có thêm ý nghĩa, góp phần xây dựng một không gian số văn minh, an toàn và đáng tin cậy.

(*Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội)