Quản lý và khai thác hiệu quả nguồn thu ngân sách

Công chức Thuế cơ sở 2 tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh tại xã Mai Sơn.

Thuế cơ sở 2 quản lý thu ngân sách trên địa bàn 13 xã khu vực Mai Sơn và Yên Châu. Trên cơ sở dự toán được giao năm, đơn vị xây dựng phương án thu ngân sách từng tháng, quý sát với địa bàn; giao chỉ tiêu thu ngân sách tới từng bộ phận, đảm bảo sát với nguồn thu. Rà soát, quản lý chặt chẽ các nguồn thu; thường xuyên theo dõi, đánh giá, phân tích từng nguồn thu, từng sắc thuế, từng địa bàn để thực hiện những giải pháp kịp thời, hiệu quả.

Ông Bùi Văn Hạ, Trưởng Thuế cơ sở 2, cho biết: Với phương châm “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, Thuế cơ sở 2 chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế thực hiện kê khai, nộp thuế đúng quy định. Kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế chính sách thuế mới ban hành và có hiệu lực thi hành trong năm 2026. Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuế, các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế. Triển khai hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế, nhất là triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế nhanh chóng, chính xác, an toàn.

Công tác quản lý kê khai thuế được thực hiện chặt chẽ thông qua phối hợp với cơ quan cấp giấy phép đăng ký kinh doanh đối chiếu, rà soát, quản lý đảm bảo 100% các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đưa vào quản lý cấp mã số thuế và kê khai thuế đúng quy định. Tăng cường quản lý hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, góp phần phòng ngừa và chống thất thu ngân sách Nhà nước. Hiện nay, đơn vị đang quản lý thuế đối với 623 doanh nghiệp, HTX, 146 hộ kinh doanh quản lý thuế và 5.882 hộ kinh doanh có thu nhập dưới 1 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền chính sách thuế và quản lý thuế, hỗ trợ hộ và cá nhân kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế khi bỏ hình thức thuế khoán chuyển sang kê khai thuế. Kết quả, đơn vị đã tuyên truyền, hướng dẫn 5.383 hộ kinh doanh cài đặt Etaxmobile; 492 hộ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; 4.741 hộ đã thông báo số tài khoản đến cơ quan thuế.

Tuyên truyền chính sách thuế tới hộ kinh doanh trên địa bàn xã Chiềng Mai.

Chị Nguyễn Thị Thu, kinh doanh hàng tiêu dùng tại tiểu khu 6, xã Mai Sơn, cho biết: Chúng tôi được cán bộ thuế hướng dẫn, giải thích cụ thể về chủ trương chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai; hỗ trợ về thủ tục đăng ký, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện các quy định liên quan. Việc ghi chép doanh thu, chi phí và thực hiện kê khai giúp hộ kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh chặt chẽ hơn, chủ động theo dõi tình hình kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế minh bạch, rõ ràng và phù hợp với thực tế phát sinh theo quy định.

Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nguồn thu vào ngân sách, đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thu, rà soát các nguồn thu mới phát sinh. Đôn đốc các doanh nghiệp nộp vào ngân sách Nhà nước ngay khi có số thuế phát sinh. Tăng cường kiểm tra thuế, ngăn chặn và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. 9 tháng năm 2026, đơn vị đã kiểm tra 1.233 lượt hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế; kiểm tra 22 đơn vị tại trụ sở người nộp thuế với số thuế phải truy thu, xử phạt theo quyết định xử lý 521 triệu đồng; cưỡng chế thu được 5,5 tỷ đồng tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước.

Với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đến hết tháng 9, thu ngân sách trên địa bàn của Thuế cơ sở 2 đạt 203 tỷ 399 triệu đồng, bằng 130,7% theo dự toán Trung ương, bằng 124,3% theo dự toán UBND tỉnh. Trong đó, số thu tiền sử dụng đất đạt 44 tỷ 920 triệu đồng, bằng 128,3% dự toán Trung ương giao, bằng 112,3% dự toán UBND tỉnh giao; số thu từ thuế, phí đạt 158 tỷ 479 triệu đồng, bằng 131,4% dự toán Trung ương giao, bằng 128,2% dự toán UBND tỉnh giao.

Không chỉ sớm hoàn thành vượt dự toán, Thuế cơ sở 2 tiếp tục phấn đấu hoàn thành cao nhất số thu ngân sách trên địa bàn năm 2026. Cùng với việc triển khai các giải pháp tăng thu, đơn vị chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất, kinh doanh duy trì hoạt động, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.