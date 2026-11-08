Quản lý và cháu trai cố danh ca Dolly Parton đã đạt được thỏa thuận hòa giải?

Theo Page Six, Danny Nozell - người từng đảm nhận vai trò quản lý của Dolly Parton trong suốt 20 năm, đã chính thức rút đơn kiện đối với Bryan Seaver - cháu trai của cố danh ca nhạc đồng quê.

Trong hồ sơ nộp lên tòa án hôm 5/11, Danny Nozell và đội ngũ luật sư thông báo tự nguyện rút các yêu cầu khởi kiện mà không từ bỏ quyền khởi kiện lại trong tương lai.

Ồn ào sau khi Dolly Parton qua đời có diễn biến mới.

Điều này đồng nghĩa vụ kiện hiện tại được chấm dứt, nhưng Danny Nozell vẫn có thể tiếp tục đưa ra những cáo buộc tương tự nếu quyết định khởi kiện lần nữa. Đáng chú ý, động thái diễn ra ngay trước phiên điều trần dự kiến tổ chức vào ngày 10/11 khiến nhiều người tin rằng, quản lý và cháu trai cố danh ca có lẽ đã đạt được một thỏa thuận hoà giải. Hiện hai bên vẫn chưa lên tiếng hay giải thích gì thêm về bước ngoặt mới này.

Trước đó, Dolly Parton qua đời ngày 25/8/2026, hưởng thọ 80 tuổi, sau thời gian âm thầm chống chọi với bệnh ung thư. Chưa đầy một tháng sau khi nữ danh ca qua đời, Bryan Seaver bất ngờ bị phía quản lý di sản của bà sa thải khỏi vị trí phụ trách an ninh mà anh đã đảm nhận trong thời gian dài.

Tháng 9, Danny Nozell đệ đơn kiện, cáo buộc Bryan Seaver có hành vi đe dọa và tìm cách gây sức ép nhằm đòi tiền.

Theo nội dung đơn kiện, Seaver bị cáo buộc nhiều lần gửi những tin nhắn mang tính đe dọa, trong đó nhắc đến kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và sử dụng bạo lực.

Bryan Seaver - cháu trai của cố danh ca nhạc đồng quê.

Một thẩm phán tại bang Tennessee sau đó ban hành lệnh hạn chế tạm thời, yêu cầu Bryan Seaver và công ty an ninh của anh không được đến gần văn phòng của Dolly Parton tại Nashville trong phạm vi khoảng 305 mét, đồng thời không được can thiệp vào hoạt động kinh doanh liên quan. Tuy nhiên, Bryan Seaver phủ nhận những cáo buộc từ phía Danny Nozell.

Trong cuộc trao đổi với TMZ, cháu trai Dolly Parton cho rằng các tin nhắn riêng tư đã bị tách khỏi ngữ cảnh ban đầu. "Không có điều gì trong đơn kiện là lời đe dọa. Phần lớn những bình luận đó tôi vẫn giữ nguyên quan điểm", Seaver khẳng định.

Anh giải thích những cuộc trò chuyện diễn ra trong giai đoạn cả hai đang đau buồn trước sự ra đi của Dolly Parton, đồng thời cho rằng các phát ngôn mang tính bộc phát cảm xúc đã bị diễn giải sai lệch.

Bên cạnh đó, đơn kiện còn cáo buộc Seaver có hành vi khiến nhân viên tại khách sạn và bảo tàng của Dolly Parton ở Nashville cảm thấy bị đe dọa.

Ở chiều ngược lại, một nguồn tin từng chia sẻ với Page Six rằng Danny Nozell có thể có những động cơ khác trong cuộc tranh chấp, bao gồm mong muốn hạn chế sự tham gia của gia đình cố danh ca vào việc quản lý di sản. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định từ nguồn tin ẩn danh, chưa được xác thực.

Tháng 10 vừa qua, Bryan Seaver còn tiết lộ anh và con gái không được mời tham dự chương trình tưởng nhớ Dolly Parton do CMA tổ chức, dù một số thành viên khác trong gia đình vẫn nhận được lời mời.

Bryan Seaver còn tiết lộ anh và con gái không được mời tham dự chương trình tưởng nhớ Dolly Parton.

Hiện việc Danny Nozell rút đơn kiện được xem là diễn biến đáng chú ý trong cuộc tranh chấp kéo dài sau khi Dolly Parton qua đời. Tuy nhiên, những bất đồng giữa các bên vẫn chưa được xác nhận là đã giải quyết hoàn toàn.