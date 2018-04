Quản lý và bảo vệ 'đóng kịch' trộm hơn 100 ĐTDĐ trong cửa hàng Viettel

Quản lý cửa hàng điện thoại Viettel lên kế hoạch cùng bảo vệ trực ca đêm 'dàn cảnh' trình báo cửa hàng bị trộm đột nhập, lấy đi gần 100 điện thoại, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Liên quan đến vụ “ Nghi án trộm đột nhập cửa hàng Viettel trói bảo vệ, lấy đi gần 100 ĐTDĐ” như đã thông tin, đến nay Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang tạm giữ hai đối tượng là Đỗ Minh Hải (SN 1991, quê Kiên Giang, quản lý cửa hàng Viettel) và Nguyễn Văn Hưởng (SN 1973, quê Hà Nam, làm bảo vệ ca đêm tại cửa hàng Viettel) để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Vì Hải làm quản lý tại cửa hàng điện thoại di động Viettel ở địa chỉ số 400 đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nên nắm rất rõ về hệ thống camera an ninh tại cửa hàng, từ đó đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Bước đầu, cả Hải và Hưởng thống nhất khai báo gian dối để qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ của các điều tra viên, cả 2 phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, ngày 29/3, Hải cho một nhân viên bảo vệ nghỉ phép và bàn bạc lên kết hoạch với Hưởng. Tới chiều tối cùng ngày, Hải giả vờ đi ra ngoài gửi xe máy lại cửa hàng. Sau đó, nhân lúc mọi người không để ý Hải trốn lên lầu.

Khuya cùng ngày, Hải xuống nói Hưởng ngồi vào một góc của cửa hàng rồi dùng băng keo trói lại. Tiếp tục, Hải dùng băng keo giấy dán mắt camera phía trên trần nhà và tháo ổ cứng camera phi tang.

Hải lục lọi lấy 102 chiếc ĐTDĐ và máy tính bảng, ước tính hơn 1 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Riêng Hưởng rạng sáng ngày hôm sau, tự cởi trói cho mình và lấy 2 ĐTDĐ hiệu Oppo và trình báo Công an.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người có liên quan. Bằng các nghiệp vụ, Công an xác định Hải và Hưởng là thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản lớn tại cửa hàng ĐTDĐ Viettel.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.

Phương Sinh