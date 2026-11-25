Trả lời: Theo Luật BHYT và các quy định pháp luật có liên quan, cơ quan BHXH có chức năng tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT. Việc quản lý, sử dụng quỹ phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo toàn, điều tiết quỹ, bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán quỹ BHYT định kỳ và đột xuất theo quy định, góp phần tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn quỹ.

* Ông Trần Thế Hùng ở xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, hỏi: Những hành vi nào có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ BHYT? Công tác giám định BHYT có vai trò như thế nào đối với việc sử dụng quỹ BHYT?

Trả lời: Các hành vi như gian lận, giả mạo hồ sơ, kê khai khống chi phí khám bệnh, chữa bệnh; sử dụng thẻ BHYT không đúng quy định; lạm dụng chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh hoặc đề nghị thanh toán những chi phí không đúng phạm vi, điều kiện, mức hưởng BHYT đều có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí và ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ BHYT. Công tác giám định BHYT có vai trò kiểm tra, đánh giá hồ sơ, chứng từ và chi phí khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán; xác định các khoản chi phí đủ điều kiện thanh toán theo quy định về phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa việc thanh toán sai, góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia và sử dụng quỹ BHYT đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

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