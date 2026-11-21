Sáng 21/11, với 473/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật, gồm Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, với nhiều quy định mới đáng chú ý.

Hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế

Trước khi các ĐBQH biểu quyết thông qua dự thảo Luật, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật.

Theo đó, đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược, Chính phủ tập trung hoàn thiện các quy định về quản lý thuốc, thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, nhằm hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế. Việc phân loại thiết bị y tế cũng được chỉnh lý để bảo đảm phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Quốc hội thông qua 6 luật lĩnh vực y tế (Ảnh: Media Quốc hội).

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý giá, bảo đảm vừa tôn trọng quyền tự quyết định giá bán theo pháp luật về giá, vừa có thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đối với thuốc, Chính phủ bổ sung quy định về thời điểm công bố giá, phương pháp xác định giá, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, dự thảo hoàn thiện các quy định về tăng cường trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị y tế; liên thông dữ liệu dược; chuyển tiếp trong quản lý giá thuốc; kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử; trách nhiệm phối hợp trong quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc và cung ứng thuốc cổ truyền tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, một số quy định của Luật Bảo hiểm y tế được chỉnh lý nhằm bảo đảm tính thống nhất với các quy định về hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cấm kinh doanh thuốc thông qua hình thức livestream

Theo Luật vừa được thông qua, các nội dung sửa đổi tập trung hoàn thiện quy định về bảo vệ trẻ em, chăm sóc người khuyết tật, phân định thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phát triển công nghiệp dược, chăm sóc người cao tuổi và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh, điều chỉnh thẩm quyền cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề.

Theo đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện cấp phép đối với người hành nghề tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý; cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện đối với các trường hợp còn lại.

Đối với giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thẩm quyền cũng được phân định giữa Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh.

Một điểm mới khác là quy định nhà hộ sinh, trạm y tế xã và một số phòng khám tại vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí giường lưu để theo dõi, điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ, trừ một số trường hợp bất khả kháng.

Luật Dược, bổ sung quy định về sinh phẩm tham chiếu, sinh phẩm tương tự và công bố giá bán buôn thuốc dự kiến. Đáng chú ý, bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử không thuộc trường hợp được phép hoặc thông qua hình thức livestream bán hàng.

Luật đồng thời phân định trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính trong phát triển công nghiệp dược, đào tạo nhân lực, phát triển vùng nuôi trồng dược liệu và kiểm soát nguồn dược liệu quý, hiếm, đặc hữu.

Luật Bảo hiểm y tế, sửa đổi quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó người tham gia được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở thuộc cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu như trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về y học gia đình, phòng khám quân - dân y và một số cơ sở khác theo quy định.

Đáng chú ý, quy định cũng bổ sung mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại một số phòng khám của Nhà nước ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo các điều kiện cụ thể của Luật.

Việc sửa đổi đồng bộ 6 luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa các cơ quan, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền lợi của trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và người tham gia bảo hiểm y tế.