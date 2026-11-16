Quản lý thuế thương mại điện tử, phân định rõ trách nhiệm giữa người bán và nền tảng số

Người bán chủ động đối chiếu doanh thu và hoàn thành nghĩa vụ tài chính

Theo quy định từ cơ quan quản lý, tổ chức và cá nhân kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử phải chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động giao dịch của mình. Yêu cầu tiên quyết là người bán cần đăng ký, cập nhật thông tin thuế thường xuyên và cung cấp chính xác các dữ liệu định danh cá nhân hoặc doanh nghiệp. Việc theo dõi sát sao doanh thu trên tất cả các kênh bán hàng trực tuyến là cơ sở dữ liệu quan trọng để người kinh doanh kiểm soát dòng tiền và xác định chính xác khoản thuế phát sinh. Việc tuân thủ 100% quy định về cập nhật dữ liệu định danh giúp người bán tránh được các rủi ro pháp lý không đáng có.

Từ dữ liệu doanh thu tự tập hợp, người bán có trách nhiệm đối chiếu trực tiếp với số thuế đã được nền tảng khấu trừ, kê khai hoặc nộp thay. Sau quá trình rà soát, các chủ thể kinh doanh phải tự giác thực hiện kê khai và nộp các khoản thuế còn lại nếu có. Cùng với đó, thao tác lập và lưu trữ hóa đơn, chứng từ hợp lệ phải được thực hiện nghiêm ngặt để phục vụ công tác giải trình khi có yêu cầu pháp lý. Dù sàn thương mại điện tử có hỗ trợ một số khâu, người bán vẫn là chủ thể chịu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ thuế.

Nền tảng số thực hiện khấu trừ và cung cấp dữ liệu cho cơ quan quản lý

Về phía các đơn vị vận hành sàn thương mại điện tử và nền tảng số, hệ thống pháp luật quy định rõ trách nhiệm phối hợp quản lý dữ liệu người bán. Các nền tảng có nghĩa vụ thu thập, cập nhật thông tin của tổ chức và cá nhân kinh doanh trên hệ thống lưu trữ tập trung. Khi thuộc trường hợp chịu trách nhiệm theo quy định pháp lý, đơn vị vận hành phải thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho người bán. Chức năng này giúp hạn chế tình trạng thất thu ngân sách và tạo sự công bằng trong môi trường kinh doanh mạng.

Bên cạnh việc nộp thuế thay, các nền tảng phải cung cấp dữ liệu giao dịch định kỳ cho cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời hỗ trợ người kinh doanh đối chiếu số liệu và điều chỉnh sai sót. Từ nguồn dữ liệu này, hệ thống tại Thuế tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ tiếp nhận, quản lý và giám sát toàn bộ quá trình thực thi nghĩa vụ tài chính trên môi trường số. Cơ quan thuế cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối cho các giao dịch, đồng thời tổ chức thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm để duy trì tính minh bạch cho thị trường trực tuyến.