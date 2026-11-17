Rủi ro bỏ sót doanh thu và sai lệch dữ liệu định danh

Theo cơ quan quản lý, sai sót đầu tiên và phổ biến nhất là việc người kinh doanh bỏ sót doanh thu của một số kênh bán hàng. Nhiều cơ sở chỉ tổng hợp doanh thu từ một số kênh nhất định mà bỏ quên nguồn thu trên sàn thương mại điện tử hoặc các nền tảng đã thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay. Lỗi thứ hai thường gặp là việc sử dụng thông tin định danh không thống nhất trên không gian mạng. Người bán dùng các thông tin đăng ký như tên hoặc mã số thuế khác nhau cho mỗi kênh giao dịch, gây ra nhiều khó khăn cho khâu đối chiếu dữ liệu sau này.

Sai sót thứ ba liên quan trực tiếp đến việc xác định sai cơ sở tính thuế khi người bán nhầm lẫn giữa số tiền thực nhận với doanh thu tính thuế. Thực tế cho thấy nhiều đơn vị lấy số tiền thực nhận sau khi đã trừ đi các loại phí và chiết khấu để làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế thay vì sử dụng tổng doanh thu. Lỗi thứ tư là việc người kinh doanh không đối chiếu số thuế đã được khấu trừ. Tổ chức và cá nhân thường bỏ qua khâu kiểm tra lại số thuế đã được sàn hoặc nền tảng trực tuyến khấu trừ, khai thay hoặc nộp thay nếu có áp dụng.

Lỗ hổng trong thời điểm lập hóa đơn và lưu trữ chứng từ

Liên quan đến nghiệp vụ kế toán, sai sót thứ năm là lập hóa đơn điện tử sai thời điểm. Thay vì lập hóa đơn vào thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa hoặc hoàn thành cung cấp dịch vụ, nhiều cơ sở lại xuất hóa đơn căn cứ theo thời điểm thanh toán. Cùng với đó, sai sót thứ sáu là người bán không xử lý hóa đơn đối với các trường hợp phát sinh hủy, hoàn hoặc trả hàng. Đơn vị kinh doanh quên điều chỉnh hoặc xử lý hóa đơn pháp lý khi các đơn hàng bị khách hủy, yêu cầu hoàn tiền hoặc trả lại sản phẩm.

Lỗi thứ bảy là tình trạng dữ liệu đơn hàng, hóa đơn và hồ sơ khai thuế hoàn toàn không khớp nhau. Những chênh lệch số liệu giữa hệ thống đơn hàng, doanh thu ghi nhận trên hóa đơn điện tử và hồ sơ khai thuế gây rủi ro lớn trong quá trình thanh tra, kiểm tra tài chính. Cuối cùng, sai sót thứ tám là việc cơ sở kinh doanh không lưu trữ đầy đủ hồ sơ, hóa đơn và chứng từ hợp lệ. Sự thiếu hụt chứng từ đối soát, sao kê thanh toán và dữ liệu giao dịch khiến người bán mất cơ sở đối chiếu hoặc giải trình với cơ quan chức năng. Cơ quan thuế khuyến cáo người bán hàng cần thường xuyên đối chiếu, ghi nhận chính xác, lưu trữ đầy đủ và tuân thủ quy định để chủ động phòng ngừa rủi ro, an tâm tuân thủ pháp luật khi kinh doanh đa kênh.