Quản lý thông tin điện tử, xây dựng môi trường số văn minh

Đó là yêu cầu của Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Khổng Đức Thanh tại Hội nghị tập huấn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin điện tử năm 2026 diễn ra sáng 30/9.

Quang cảnh Hội nghị.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Khổng Đức Thanh cũng nhấn mạnh thêm yêu cầu triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số gắn với hoạt động thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng tuyên truyền các chuẩn mực ứng xử và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường số. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm, các địa phương cần kiểm tra, xác minh, làm rõ nguồn thông tin, tính chất sự việc và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trước khi tham mưu biện pháp xử lý.

Cùng với đó là tăng cường phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, Công an xã, phường và các lực lượng liên quan trong nắm tình hình, hướng dẫn cơ sở và xử lý công việc theo chức năng, thẩm quyền, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thông tin điện tử, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh trên địa bàn

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khổng Đức Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận 4 chuyên đề gắn trực tiếp với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý: Hoạt động thông tin điện tử và các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, hướng tới nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia môi trường mạng, góp phần hình thành thói quen ứng xử văn minh, có trách nhiệm; các quy định về xử phạt vi phạm liên quan đến đăng tải thông tin trên không gian mạng, giúp cán bộ cơ sở nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp, nắm rõ trách nhiệm trong phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý...

Các đại biểu trao đổi khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương, tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm quản lý ở cơ sở, chấp hành điều kiện hoạt động của các điểm trò chơi điện tử, xử lý thông tin có dấu hiệu vi phạm trên môi trường mạng và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chương trình Hội nghị dành thời gian để lãnh đạo Sở, báo cáo viên và đại diện đơn vị liên quan trực tiếp giải đáp những vấn đề thực tiễn.

Đại biểu trình bày các chuyên đề.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, cùng với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thông tin điện tử ngày càng gắn bó với đời sống xã hội, tạo thêm cơ hội tiếp cận thông tin, giao tiếp, học tập và giải trí. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với quản lý việc cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng, xây dựng văn hóa ứng xử trên môi trường số và quản lý các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố có khoảng 450 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Qua theo dõi, kiểm tra, bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt vẫn còn một số điểm chưa thực hiện đầy đủ quy định.