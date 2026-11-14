Quản lý thống nhất, đồng bộ Vườn Quốc gia Ba Vì, góp phần vào phát triển Vùng Thủ đô và cả nước

Chấm dứt tình trạng “một vườn quốc gia, hai địa giới hành chính cấp tỉnh”

Phát biểu tại phiên họp, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn TP Hà Nội) và các đại biểu khác bày tỏ tán thành việc điều chỉnh 40,06km² diện tích tự nhiên và 1.057 người dân từ tỉnh Phú Thọ về TP Hà Nội. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà nhấn mạnh, quyết sách này chấm dứt tình trạng “một vườn quốc gia, hai địa giới hành chính cấp tỉnh”, thống nhất quản lý lâm nghiệp với quản lý lãnh thổ, phù hợp với điểm g khoản 2 Điều 24 Luật Thủ đô về thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội đối với toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn.

Để Nghị quyết sau khi được thông qua đạt chất lượng cao nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, khắc phục triệt để các khoảng trống quản lý và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp, Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà đưa ra một số kiến nghị. Trong đó, về thời hạn bàn giao và điều chỉnh quy hoạch (khoản 2 Điều 3), Đại biểu đề nghị đưa ra 2 mốc thời gian là 6 tháng và 24 tháng tính từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Cũng bày tỏ sự thống nhất về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của cử tri, Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Đoàn Phú Thọ) đề nghị 2 địa phương cùng quan tâm một số vấn đề.

Thứ nhất, về nguyên tắc xác định phạm vi điều chỉnh, đề nghị hai địa phương thống nhất quan điểm lấy yêu cầu quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Vườn Quốc gia Ba Vì là một trong những căn cứ quan trọng để xác định phạm vi điều chỉnh.

Thứ hai, về việc bảo đảm quyền lợi cho người dân và các đối tượng chịu tác động, Đại biểu đề nghị 2 tỉnh, TP tiếp tục phối hợp quan tâm giải quyết các trường hợp tồn tại từ trước liên quan đến việc mở rộng Vườn Quốc gia Ba Vì, trong đó có một số hộ dân có diện tích đất bị ảnh hưởng nhưng chưa được giải quyết đầy đủ theo quy định. Đồng thời, quan tâm giải quyết các phát sinh về các thủ tục hành chính, giấy tờ của người dân và việc thực hiện các chính sách liên quan.

Ngoài ra, Đại biểu cũng đề nghị 2 tỉnh, TP tập trung xác định chính xác đường địa giới, diện tích giao - nhận; dân số thường trú, tạm trú; đất đai, tài sản công; công trình quốc phòng, an ninh; các dự án đầu tư; công trình hạ tầng; rừng và các tài sản, đối tượng khác có liên quan.

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu QH nêu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, liên quan đến ý kiến phương hướng giải pháp và tổ chức thực hiện sau khi điều chỉnh địa giới, nhất là việc bảo vệ Vườn Quốc gia Ba Vì, ổn định đời sống Nhân dân và xử lý các công trình, dự án trong khu vực điều chỉnh, Chính phủ đã chỉ đạo UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong quá trình lập hồ sơ Đề án.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu tại phiên họp. (Ảnh trong bài: Quochoi.vn)

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo 2 địa phương tập trung vào 4 nhóm việc.

Thứ nhất, quản lý, bảo vệ chặt chẽ Vườn Quốc gia Ba Vì. Khẳng định điều chỉnh địa giới không làm thay đổi chế độ quản lý rừng đặc dụng, không đồng nghĩa với việc chuyển mục đích sử dụng đất, Bộ trưởng cho biết, các dự án đầu tư du lịch chỉ được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định của pháp luật.

Thứ hai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Theo đó, 243 hộ dân gồm 1.057 người chuyển về xã Ba Vì, nếu không có nguyện vọng thì không phải di dời do việc điều chỉnh địa giới. Chính sách đối với đồng bào Mường, Dao, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn. Giấy tờ đã cấp tiếp tục được sử dụng, không bắt buộc cấp đổi, làm lại.

Theo Bộ trưởng, 2 địa phương đang rà soát lập danh mục dự án, công trình, tài sản trong phạm vi 40,06km2 để sẵn sàng bàn giao, tiếp nhận. Dự án đã có quyết định hợp pháp sẽ được kế thừa giá trị pháp lý, không để khoảng trống trong quản lý hoặc khó khăn cho doanh nghiệp, đơn vị. Liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô, Quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch có liên quan, tiếp thu ý kiến đại biểu, Chính phủ tiếp tục có chỉ đạo để 2 địa phương điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo 2 địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai thực hiện Nghị quyết của QH bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc để từ ngày 1/1/2027, việc quản lý theo địa giới mới được thực hiện thông suốt, ổn định đời sống Nhân dân; Vườn Quốc gia Ba Vì được quản lý thống nhất, đồng bộ, góp phần vào lợi ích phát triển lâu dài của Vùng Thủ đô và cả nước.