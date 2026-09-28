Quản lý thị trường xử lý hơn 9.300 vụ vi phạm trong quý III/2026

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hàng hóa vi phạm trên địa bàn. (Ảnh: LS)

Theo thông tin từ Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), trong quý III/2026, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 11.916 vụ việc, xử lý 9.354 vụ vi phạm, xác định 10.400 hành vi vi phạm với tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 100,5 tỷ đồng; trị giá hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy 29,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, 108 vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định.

Các vi phạm được phát hiện tập trung vào kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, kinh doanh xăng dầu và thương mại điện tử.

Trong đó, những nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cao như: thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thời trang, giày dép, túi xách, đồ chơi trẻ em và hàng tiêu dùng thiết yếu tiếp tục được xác định là những lĩnh vực có nguy cơ vi phạm cao.

Cùng với sự phát triển nhanh của kinh doanh trực tuyến, vi phạm trên môi trường thương mại điện tử đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý. Trong quý III/2026, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra, xử lý 215 vụ vi phạm trong lĩnh vực này, thu nộp ngân sách 3,5 tỷ đồng.

Việc kiểm tra không chỉ dừng ở các gian hàng trực tuyến mà được mở rộng đến kho hàng, điểm tập kết, địa điểm trung chuyển và các cơ sở bán hàng qua livestream.

Công tác chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là một trọng tâm, trong đó đã kiểm tra, xử lý 6.466 vụ thuộc chuyên đề này, thu nộp ngân sách gần 64,642 tỷ đồng. Các hành vi chủ yếu liên quan sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc và vi phạm quy định về ghi nhãn.

Trước thực tế phương thức vi phạm ngày càng đa dạng, lực lượng chức năng đang tăng cường phối hợp Công an, hải quan, bộ đội biên phòng, cơ quan thuế, y tế, chính quyền địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các chủ thể quyền để trao đổi thông tin, xác minh nguồn gốc hàng hóa, kiểm tra tuyến vận chuyển, kho bãi và xử lý những vụ việc liên quan nhiều địa bàn.

Trong quý IV/2026, lực lượng quản lý thị trường dự kiến tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao trước Tết Nguyên đán năm 2027, nhất là thực phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và xăng dầu. Đồng thời, tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, phối hợp sàn thương mại điện tử và đơn vị chuyển phát để xác minh người bán, nguồn hàng và hành vi vi phạm; tiếp tục hoàn thiện các giải pháp phòng, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số giai đoạn 2026-2030...