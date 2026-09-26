Quản lý thị trường xử lý 9.354 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng

Theo báo cáo ngày 25/9 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, thị trường hàng hóa trong nước quý 3 cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm. Hoạt động lưu thông, phân phối qua kênh truyền thống và hiện đại diễn ra thông suốt, không phát sinh tình trạng khan hiếm hàng hóa hoặc biến động bất thường về cung cầu trên diện rộng.

Tuy nhiên, buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ và dịch vụ vận tải có thời điểm tăng cục bộ do tác động của thời tiết và chi phí đầu vào.

Quý 3/2026, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 11.916 vụ, xử lý 9.354 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 100,5 tỷ đồng và chuyển 108 vụ sang cơ quan điều tra.

Ảnh minh hoạ.

Nhu cầu tiêu dùng thay đổi theo mùa vụ cũng làm gia tăng nguy cơ vi phạm tại những nhóm hàng có sức mua cao. Trong quý 3, các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, điện máy, thời trang, sách giáo khoa, văn phòng phẩm, đồ dùng học tập và các sản phẩm phục vụ Tết Trung thu được tiêu thụ mạnh.

Các vi phạm được phát hiện chủ yếu liên quan đến kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng nhập lậu; hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu; vi phạm về nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kinh doanh xăng dầu và thương mại điện tử. Riêng trong quý 3, trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy là 29,8 tỷ đồng; trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 33,3 tỷ đồng.

Cùng với các kênh phân phối truyền thống, hoạt động mua bán trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và qua livestream tiếp tục mở rộng. Việc quảng cáo, chốt đơn và thanh toán được thực hiện trên môi trường số, trong khi hàng hóa có thể được lưu giữ tại kho, điểm tập kết và giao đến người mua qua dịch vụ chuyển phát, gây khó khăn cho việc xác định người bán, nguồn gốc và nơi lưu giữ hàng hóa.

Một số đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, gian hàng hoặc phiên livestream để quảng cáo, nhận đơn; thường xuyên thay đổi tài khoản, địa điểm kinh doanh và phương thức thanh toán. Kho hàng có thể tách biệt với địa điểm quảng cáo, khiến việc xác minh chủ thể và dòng hàng cần được thực hiện đồng thời trên môi trường mạng và tại thực địa.

Trước thực tế này, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với các Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường rà soát sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, nền tảng livestream và website bán hàng; đồng thời xác minh kho hàng, điểm tập kết, cơ sở kinh doanh và đơn vị chuyển phát.

Trong quý 3, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 215 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, thu nộp ngân sách nhà nước 3,5 tỷ đồng. Bộ Công Thương cũng tiếp tục hoàn thiện các giải pháp phòng, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng số giai đoạn 2026-2030, trong đó chú trọng trách nhiệm của nền tảng, người bán và hoạt động livestream.

Chống hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường. Trong quý 3, các mặt hàng được tập trung kiểm tra gồm mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc, sữa, thực phẩm, thời trang, giày dép, túi xách, linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Phạm vi kiểm tra được mở rộng từ điểm bán đến kho hàng, điểm tập kết, địa điểm trung chuyển và cơ sở livestream bán hàng. Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường phối hợp với chủ thể quyền, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng để nhận diện dấu hiệu giả mạo, xác minh nguồn gốc và giám định hàng hóa.

Kết quả, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 6.466 vụ thuộc chuyên đề chống hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước gần 64,642 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và vi phạm quy định về ghi nhãn.