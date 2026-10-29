Quản lý thị trường TP Hà Nội: Tập trung xử lý vi phạm trên môi trường mạng những tháng cuối năm

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, với tổng số tiền thu nộp ngân sách và phạt hành chính hơn 4,4 tỷ đồng.

Vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội thông tin, lũy kế 10 tháng năm 2026, toàn Chi cục đã xử lý 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước, phạt hành chính đạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 222 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, với tổng số tiền thu nộp ngân sách và phạt hành chính hơn 4,4 tỷ đồng.

Cụ thể, riêng trong tháng 10, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 15 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử. Tổng số tiền phạt hành chính là 497,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong số các vụ việc được xử lý có một vụ bị phạt 285,1 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm là 147,18 triệu đồng.

Nhiều vi phạm trong kinh doanh trên môi trường mạng

Các hành vi vi phạm được phát hiện gồm không thông báo website bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi hoạt động; không công bố hoặc công bố không đầy đủ, không chính xác thông tin về chủ sở hữu website; không công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Bên cạnh vi phạm về hoạt động website, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên môi trường mạng cũng là vấn đề được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý.

Tăng kiểm tra trong cao điểm mua sắm cuối năm

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội, hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên mạng xã hội dự báo sôi động hơn trong các đợt khuyến mại, giảm giá cuối năm, đặc biệt vào các ngày 11/11, 12/12 và dịp lễ, Tết.

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Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng chương trình khuyến mại để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quảng cáo sai sự thật và vi phạm quy định về giá.

Khối lượng hàng hóa lưu chuyển qua các đơn vị chuyển phát nhanh, kho trung chuyển và điểm tập kết gia tăng cũng gây thêm khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Việc xác định chủ thể kinh doanh, truy xuất nguồn hàng và xử lý vi phạm phức tạp hơn khi các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội để bán hàng, không có kho hàng cố định hoặc phân tán hàng hóa tại nhiều địa điểm.

Trước tình hình trên, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên môi trường mạng. Công tác này được gắn với nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các đội Quản lý thị trường cũng tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động nhận diện nhóm hàng, đối tượng và phương thức kinh doanh có nguy cơ vi phạm cao để xác định trọng tâm kiểm tra trong những tháng cuối năm.

Nhiệm vụ tại các địa bàn, nhóm địa bàn trọng điểm sẽ được tập trung triển khai từ nay đến hết Tết Nguyên đán 2027, bảo đảm tiến độ, chất lượng và gắn với kết quả xử lý cụ thể.

Có thể thấy, việc siết chặt quản lý và xử lý triệt để các vi phạm trên không gian mạng không đơn thuần là nhiệm vụ kiểm tra, xử phạt hành chính của lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội, mà còn là mắt xích cốt lõi trong chiến lược bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và văn minh trên địa bàn Thủ đô. Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển bùng nổ, các hành vi gian lận ngày càng biến tướng tinh vi dưới nhiều hình thức ẩn nấp số, sự chủ động nhận diện phương thức vi phạm, tăng cường phối hợp liên ngành và đẩy mạnh kiểm tra, xử lý tận gốc các kho hàng trôi nổi chính là “lá chắn” vững chắc nhất bảo vệ quyền lợi hợp pháp, sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời tạo niềm tin cho các doanh nghiệp chân chính an tâm đầu tư, phát triển.

Nhìn về chặng đường phía trước, đặc biệt là thời điểm mua sắm cao điểm cuối năm và cận Tết Nguyên đán 2027, áp lực đối với lực lượng chức năng sẽ còn gia tăng gấp bội. Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng trên không gian mạng đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình giám sát, truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cùng các cơ quan ban ngành, sự chủ động nâng cao nhận thức, tinh thần "nói không với hàng không rõ nguồn gốc" từ chính người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định...