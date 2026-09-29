Quản lý thị trường thành phố Hà Nội: Tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tp Hà Nội Kiều Cảnh đã trao đổi các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa tại khu vực căng tin và bếp ăn với cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh QLTT

Bệnh viện là môi trường đặc thù, mỗi ngày phục vụ số lượng lớn người bệnh, người nhà người bệnh, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế. Đặc biệt, đối với người bệnh có sức khỏe và khả năng miễn dịch suy giảm, việc bảo đảm chất lượng, an toàn trong từng bữa ăn có ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, thời gian qua Bệnh viện Bạch Mai đã quan tâm tăng cường quản lý hoạt động dinh dưỡng, bếp ăn tập thể; chú trọng kiểm soát từ nguồn nguyên liệu, quá trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản đến phục vụ các suất ăn, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Tp Hà Nội Kiều Đình Cảnh thăm khu vực căng tin và bếp ăn của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh QLTT

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường số 4 đã trao đổi, tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, thực phẩm; chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu và hàng hóa đưa vào sử dụng, kinh doanh; hóa đơn, chứng từ; nhãn hàng hóa; hạn sử dụng; điều kiện bảo quản và các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định. Đối với khu vực căng tin và bếp ăn phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ, nhân viên bệnh viện, Đội Quản lý thị trường số 4 đề nghị, tiếp tục duy trì việc lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín; tăng cường kiểm soát nguyên liệu ngay từ khâu tiếp nhận; bảo đảm thực phẩm, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng điều kiện theo quy định.

Việc rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng, kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên bệnh viện; chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm, góp phần bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người bệnh, người nhà người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Trao đổi với lực lượng quản lý thị trường, PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận những ý kiến trao đổi, hướng dẫn của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 4; đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nói chung và lực lượng quản lý thị trường nói riêng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Bệnh viện. PGS.TS Vũ Văn Giáp cho biết, Bệnh viện Bạch Mai luôn xác định chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Do đặc thù đối tượng phục vụ có nhiều người bệnh với sức khỏe và khả năng miễn dịch suy giảm, việc kiểm soát an toàn thực phẩm cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến và phục vụ.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động cung ứng, kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên bệnh viện; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại nếu phát sinh, qua đó góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh và bảo đảm quyền lợi sức khỏe của người bệnh cũng như sức khỏe người nhà bệnh nhân và y bác sỹ.

Thông qua buổi làm việc, hai đơn vị đã tăng cường trao đổi, phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm tại khu vực căng tin và bếp ăn của bệnh viện. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi, sức khỏe của người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ, nhân viên y tế.