Đội Quản lý thị trường số 15 phát hiện, tạm giữ thực phẩm nhập lậu. Ảnh QLTT

Trong đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 16/10 đến ngày 15/11/2026, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã xử lý 215 vụ vi phạm, tiếp đến là hàng nhập lậu với 40 hành vi, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với 28 hành vi và vi phạm về giá với 33 hành vi.

Lũy kế 11 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra 5.166 vụ, xử lý 5.061 vụ; chuyển 85 vụ việc sang cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt hơn 71,1 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu hơn 16,7 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 47,15 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tổng số 6.211 hành vi vi phạm được xử lý, có 2.052 hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 1.341 hành vi kinh doanh hàng nhập lậu và 590 hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Những con số này cho thấy áp lực lớn trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hàng hóa vi phạm, đặc biệt là hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhập lậu và vi phạm sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra các nhóm hàng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Dự báo trong những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tiêu dùng phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tiếp tục tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và gian lận thương mại.

Trước tình hình đó, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xác định tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển và phân phối hàng hóa... Với phương châm chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội quyết tâm kiểm soát hiệu quả hoạt động lưu thông hàng hóa, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.