Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 167 hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

Như vậy trong 10 tháng qua, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã xử lý 167 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước, phạt hành chính đạt hơn 5,027 tỷ đồng; trị giá hàng hóa bị áp dụng các biện pháp tịch thu, tiêu hủy, khắc phục hậu quả gần 421 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm hành chính chủ yếu gồm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đeo khẩu trang theo quy định. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng tường, trần, nền nhà tại khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc; cống rãnh thoát nước thải tại khu vực cửa hàng, nhà bếp không được che kín...

Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ thực phẩm "bẩn" tại phường Từ Liêm. Ảnh: Hòa Nam

Vi phạm còn liên quan đến việc bảo quản nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và sản phẩm thực phẩm không phù hợp với điều kiện ghi trên nhãn hoặc điều kiện bảo quản do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm đã công bố. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện các vụ việc liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, hạn sử dụng và việc sử dụng chất không được phép trong chế biến thực phẩm.

Điển hình, ngày 5-10, Đội Quản lý thị trường số 11 phối hợp với Công an xã Dân Hòa kiểm tra cơ sở sản xuất giò, chả tại thôn Hoàng Kỳ, xã Dân Hòa, lực lượng chức năng phát hiện 47,9 kg giò gà, 262,7 kg chả gà cùng 26,5 kg hàn the. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ hộ kinh doanh thừa nhận đã sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Theo Chi cục trưởng Chi Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội Trịnh Quang Đức, nguy cơ mất an toàn thực phẩm không chỉ tập trung ở các sản phẩm mang tính thời vụ mà còn xuất hiện ở những mặt hàng chế biến, tiêu thụ thường xuyên. Vi phạm về nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia và điều kiện sản xuất, bảo quản vẫn tiềm ẩn, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất, chế biến nhỏ lẻ, kho hàng và đầu mối phân phối thực phẩm.

“Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ lương thực, thực phẩm dự báo tăng, nhất là bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn và các mặt hàng phục vụ biếu, tặng. Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”-ông Trịnh Quang Đức nêu rõ.